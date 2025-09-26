Михаил Галустян: "Я бы не смог съесть таракана"

28 сентября на канале ТНТ состоится премьера реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". На этот раз выживать на островах, в райском месте, но в адских условиях будут актеры Аристарх Венес, Сергей Романович, звезда "Дома-2" Ирина Пинчук, ведущая и блогер Екатерина Шкуро, актер Вадим Дубровин, ведущая Маша Малиновская, актрисы Альбина Кабалина и Анастасия Резник.

Интересно, что в эту гонку включился и уроженец Америки, а ныне российский спортсмен, выступавший в смешанных единоборствах Джефф Монсон. Несколько лет назад он стал гражданином России.

А бессменными ведущими проекта снова остаются Ольга Бузова и Михаил Галустян. На закрытом показе шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" Михаил ответил на вопросы журналистов.

Михаил Галустян: "Многие участники действительно готовятся к реалити-шоу"

— Михаил, вы с Ольгой постоянно ведете разные реалити-шоу ТНТ, видели многих участников. А кого еще пригласили бы на эти проекты?

— Среди участников я с удовольствием увидел бы Сашу Ревву, Пашу Деревянко. Но у них у всех плотные графики, их тяжело выдергивать с проектов.

— Как вы думаете, а кто бы ни за что не поехал на "Звезды в джунглях?"

— Понятия не имею. Но в любом случае человек, приезжающий на подобного рода проекты, должен понимать, что это не просто шоу, а серьезное испытание.

И нужно готовиться к этому. И многие участники действительно готовятся: занимаются спортом, поднимают иммунитет.

— А с кем из участников было тяжелее всего коммуницировать?

— Как правило, тяжело с теми, у кого звездная болезнь, кто считает, что все им должны, которые говорят: "Покормите, принесите, подайте, не мешайте, давайте переснимем". Они думают, что приехали на передачу.

— Вы с Ольгой делаете таким людям замечания?

— Мы с Олечкой ведущие, мы всегда над ситуацией.