Михаил Галустян: "Я бы не смог съесть таракана"

28 сентября на канале ТНТ состоится премьера реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". На этот раз выживать на островах, в райском месте, но в адских условиях будут актеры Аристарх Венес, Сергей Романович, звезда "Дома-2" Ирина Пинчук, ведущая и блогер Екатерина Шкуро, актер Вадим Дубровин, ведущая Маша Малиновская, актрисы Альбина Кабалина и Анастасия Резник.
Интересно, что в эту гонку включился и уроженец Америки, а ныне российский спортсмен, выступавший в смешанных единоборствах Джефф Монсон. Несколько лет назад он стал гражданином России.
А бессменными ведущими проекта снова остаются Ольга Бузова и Михаил Галустян. На закрытом показе шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" Михаил ответил на вопросы журналистов.
Михаил Галустян: "Многие участники действительно готовятся к реалити-шоу"
— Михаил, вы с Ольгой постоянно ведете разные реалити-шоу ТНТ, видели многих участников. А кого еще пригласили бы на эти проекты?
— Среди участников я с удовольствием увидел бы Сашу Ревву, Пашу Деревянко. Но у них у всех плотные графики, их тяжело выдергивать с проектов.
— Как вы думаете, а кто бы ни за что не поехал на "Звезды в джунглях?"
— Понятия не имею. Но в любом случае человек, приезжающий на подобного рода проекты, должен понимать, что это не просто шоу, а серьезное испытание.
И нужно готовиться к этому. И многие участники действительно готовятся: занимаются спортом, поднимают иммунитет.
— А с кем из участников было тяжелее всего коммуницировать?
— Как правило, тяжело с теми, у кого звездная болезнь, кто считает, что все им должны, которые говорят: "Покормите, принесите, подайте, не мешайте, давайте переснимем". Они думают, что приехали на передачу.
— Вы с Ольгой делаете таким людям замечания?
— Мы с Олечкой ведущие, мы всегда над ситуацией.
Михаил Галустян и Ольга Бузова на шоу "Звезды в джунглях". Фото: телеканал ТНТ
— А бывает, что вы ссоритесь со своей соведущей?
— С ней очень хорошо работать.
— А что, на ваш взгляд, тяжелее: выживать в джунглях или в таком графике, как у Ольги Бузовой? Говорят, у нее все расписано чуть ли не по минутам.
— Это надо у Ольги спросить. Я же не знаю ее график.
— Участникам реалити иногда приходится есть всякую живность. А вот вы сами бы смогли съесть таракана?
— Нет, я бы не смог съесть таракана.
— Как обычно меняются участники к финалу проекта "Звезды в джунглях" и других подобных шоу?
— Вначале все добрые и веселые, в середине — грустные и злые. А потом, знаете, они словно очищаются. Они прошли некую трансформацию и уходят из проекта абсолютно обновленными, просветленными.
И, несмотря на все перипетии, остаются дружными между собой.