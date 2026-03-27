Михаил Галустян сделал признание о свадьбе: "Несколько дней я не мог уснуть"

С 1 апреля в российский прокат выходит фильм "Королек моей любви". Действие ленты происходит в Индии.
О чем фильм "Королек моей любви"
По сюжету кинокартины порядок в Хурмаде охраняет полицейский Рамаш, но ему бросает вызов хитрый и жадный бандит Шамар.
Воспитанный приемными родителями, он устраивает в городе волну преступлений, и Рамаш берется за его поимку.
В разгар противостояния выясняется шокирующий факт: противники — родные братья, разлученные в детстве. Объединившись, они выходят на след поджигателя, виновного в гибели их родителей. Им оказывается главный благотворитель Хурмады — Сандурлай, ставший теперь их общим врагом.
Роль Шамара сыграл Михаил Галустян. На премьере картины он вызвал переполох среди журналистов, поскольку впервые вышел в свет со своей возлюбленной – 35-летней визажисткой Лилией Киосе.
Напрямую о своих отношениях Михаил, конечно, не говорил. Но журналисты, как могли, выводили его на эту щекотливую тему.
Разумеется, разговор начался с индийской, а не личной мелодрамы в жизни Михаила Галустяна.
Михаил Галустян: "Я просто лежал, у меня болели ноги"
- Михаил, были на съемках фильма "Королек моей любви" какие-то сложные моменты?
- Очень много. Я помню, что две смены подряд мы снимали танцы – одни и те же движения. В одной сцене было сделано 30 дублей. Жара, 45 градусов.
Хорошо, что на следующий день у меня был выходной. Я просто лежал, у меня болели ноги.
Наш художественный руководитель, ставивший танцы к замечательному фильму "РРР", очень известный, титулованный. Он очень скрупулезный, придирчивый.
300 человек участвовало в танцах. В девятом ряду кто- то не так поднял руку, и нужно было переснимать.
- А возникал ли на съемках какой-то языковой барьер?
- Да, был языковой барьер. Индийский английский очень сильно отличается от рязанского английского.
Михаил Галустян и Лилия Киосе. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- А прививки перед съемками делали?
- Прививки не делали. Ели витамины и все.
- Случались ли импровизации на съемочной площадке?
- Постоянно. Практически во всех сценах.
- Некоторые актеры признаются, что не могут видеть себя на большом экране. А у вас как?
- Мне вообще нравится тот факт, что я отношу себя к актерам. Это уже предел.
Михаил Галустян: "Королек моей любви" должен быть спелым, оранжевым и любвеобильным"
- Каким должен быть "Королек вашей любви"?
- Он должен быть сочным, спелым, оранжевым и любвеобильным.
- А с Лилией вы не хотите поехать в Индию – как-нибудь вдвоем?
- Может быть, как-нибудь вдвоем.
- У индусов обычно очень яркие свадьбы. А вы были на них? Не думали провести там собственную?
- К сожалению, был. Это было очень громко, долго, несколько дней я не мог уснуть. На следующий день у меня съемка, а там свадьба так гуляла до двух ночи.
Вообще, индусы очень громко и помпезно гуляют на свадьбах.
А вы будете смотреть фильм "Королек моей любви"? Делитесь в комментариях!