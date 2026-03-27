Михаил Галустян сделал признание о свадьбе: "Несколько дней я не мог уснуть"

С 1 апреля в российский прокат выходит фильм "Королек моей любви". Действие ленты происходит в Индии.

О чем фильм "Королек моей любви"

По сюжету кинокартины порядок в Хурмаде охраняет полицейский Рамаш, но ему бросает вызов хитрый и жадный бандит Шамар.

Воспитанный приемными родителями, он устраивает в городе волну преступлений, и Рамаш берется за его поимку.

В разгар противостояния выясняется шокирующий факт: противники — родные братья, разлученные в детстве. Объединившись, они выходят на след поджигателя, виновного в гибели их родителей. Им оказывается главный благотворитель Хурмады — Сандурлай, ставший теперь их общим врагом.

Роль Шамара сыграл Михаил Галустян. На премьере картины он вызвал переполох среди журналистов, поскольку впервые вышел в свет со своей возлюбленной – 35-летней визажисткой Лилией Киосе.

Напрямую о своих отношениях Михаил, конечно, не говорил. Но журналисты, как могли, выводили его на эту щекотливую тему.

Разумеется, разговор начался с индийской, а не личной мелодрамы в жизни Михаила Галустяна.

Михаил Галустян: "Я просто лежал, у меня болели ноги"

- Михаил, были на съемках фильма "Королек моей любви" какие-то сложные моменты?

- Очень много. Я помню, что две смены подряд мы снимали танцы – одни и те же движения. В одной сцене было сделано 30 дублей. Жара, 45 градусов.

Хорошо, что на следующий день у меня был выходной. Я просто лежал, у меня болели ноги.

Наш художественный руководитель, ставивший танцы к замечательному фильму "РРР", очень известный, титулованный. Он очень скрупулезный, придирчивый.

300 человек участвовало в танцах. В девятом ряду кто- то не так поднял руку, и нужно было переснимать.

- А возникал ли на съемках какой-то языковой барьер?

- Да, был языковой барьер. Индийский английский очень сильно отличается от рязанского английского.