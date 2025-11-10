Марк Богатырев назвал киногероя нашего времени: "Есть в нем и скромность, и самодостаточность, и талант"

С 10 ноября на канале СТС выходит сериал "Химкинские ведьмы". По сюжеты многосерийной картины три подруги обманывают людей, притворяясь экстрасенсами и беря за свои услуги солидные деньги.

Но вот однажды они получают реальные магические силы: читать чужие мысли, общаться с призраками и видеть будущее. Еще одной головной болью девушек становится появление в их жизни гипнотизера Глеба.

Эту роль сыграл Марк Богатырев. В интервью Teleprogramma.org он рассказал о своем герое, любимых злодеях в кино и отношениях с сыном.

Марк Богатырев: "Глеб хоть и злодей, но само обаяние"

— Марк, что вы нашли для себя в "Химкинских ведьмах"?

— Никогда такое не играл. Мой персонаж Глеб — мистификатор, гипнотизер, человек с магическими способностями. Он хоть и злодей, но само обаяние, что любопытно было попробовать.

— Какая у него цель?

— Он не планирует разрушать мир ведьм, скорее, получить то, что ему по праву принадлежит. Так что не считаю его абсолютно отрицательным персонажем.

При этом он помогает, лечит, делает добро и в какой-то момент даже, можно сказать, очеловечивается. Этот процесс и был интересен.

Марк Богатырев: "Юра Борисов — герой нашего времени"

— Что в целом позволяет вам сохранить в себе любопытного ребенка, которому все интересно?

— Умение восхищаться этим миром. Например, благодаря путешествиям, увлечениям, людям, которые впечатляют. Важно найти свой способ не стать тем человеком, который уже все понял, осознал и поэтому скучает.

Искать то, что радует, удивляет, заражает. У меня это путешествия.

Мне также нравится проводить время с сыном, с ним я как раз и чувствую себя ребенком. Ну и, конечно же, искусство, когда смотрю классное кино, спектакль или картину, слушаю музыку.