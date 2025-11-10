Марк Богатырев назвал киногероя нашего времени: "Есть в нем и скромность, и самодостаточность, и талант"

С 10 ноября на канале СТС выходит сериал "Химкинские ведьмы". По сюжеты многосерийной картины три подруги обманывают людей, притворяясь экстрасенсами и беря за свои услуги солидные деньги.
Но вот однажды они получают реальные магические силы: читать чужие мысли, общаться с призраками и видеть будущее. Еще одной головной болью девушек становится появление в их жизни гипнотизера Глеба.
Эту роль сыграл Марк Богатырев. В интервью Teleprogramma.org он рассказал о своем герое, любимых злодеях в кино и отношениях с сыном.
Марк Богатырев: "Глеб хоть и злодей, но само обаяние"
— Марк, что вы нашли для себя в "Химкинских ведьмах"?
— Никогда такое не играл. Мой персонаж Глеб — мистификатор, гипнотизер, человек с магическими способностями. Он хоть и злодей, но само обаяние, что любопытно было попробовать.
— Какая у него цель?
— Он не планирует разрушать мир ведьм, скорее, получить то, что ему по праву принадлежит. Так что не считаю его абсолютно отрицательным персонажем.
При этом он помогает, лечит, делает добро и в какой-то момент даже, можно сказать, очеловечивается. Этот процесс и был интересен.
Марк Богатырев: "Юра Борисов — герой нашего времени"
— Что в целом позволяет вам сохранить в себе любопытного ребенка, которому все интересно?
— Умение восхищаться этим миром. Например, благодаря путешествиям, увлечениям, людям, которые впечатляют. Важно найти свой способ не стать тем человеком, который уже все понял, осознал и поэтому скучает.
Искать то, что радует, удивляет, заражает. У меня это путешествия.
Мне также нравится проводить время с сыном, с ним я как раз и чувствую себя ребенком. Ну и, конечно же, искусство, когда смотрю классное кино, спектакль или картину, слушаю музыку.
Марк Богатырев с актрисами сериала "Химкинские ведьмы". Фото: телеканал СТС
— Мы говорили про злодеев, которые на самом деле не злодеи. Какие персонажи в мировом кинематографе в этом смысле вам интересны?
— Герой "Джокера", потому что в персонаже сочетаются крайности. С одной стороны, это про очень мощную саморефлексию и безумие, а с другой — попытка найти себя даже в таком необычном качестве.
Читал, что люди старшего поколения жалеют больше всего, что прожили не свою жизнь. И вот в этом фильме, как мне кажется, об этом и говорят: что такое "твоя история", "твоя жизнь"?
Еще мне очень понравилась "Дюна", особенно вторая часть. Это про мир, который восхищает с точки зрения идей, красок, придумок в целом. Когда создается такое невероятное кинопространство, понимаю, что кино — это магия, которую я хочу создавать.
— На ваш взгляд, сейчас какой герой мог бы мотивировать российского зрителя или вдохновлять?
— В этом смысле мне нравится Юра Борисов. Есть в нем и скромность, и самодостаточность, и талант. Ощущение, что он абсолютно герой нашего времени, который открывает нам дорогу в мир большого кино.
— У вас сейчас есть желание попробовать что-то другое, кроме актерства?
— Немного двигаюсь в эту сторону и подумываю о новом образовании. Просто нужно чуть-чуть накопить опыта и знаний.
Марк Богатырев. Фото: телеканал СТС
Марк Богатырев: "Если сын захочет стать артистом, я не стану возражать"
— У вас напряженный график. Как находите баланс между работой и личной жизнью?
— Я сформировал свой график таким образом, чтобы было время на близких людей. Мне важно проводить время с семьей. Да и актерская профессия далека от офисной.
У нас то пусто, то густо. Я просто стараюсь расставлять приоритеты и относительно них выстраивать свою жизнь.
— Ваш сын уже проявляет творческие способности?
— В нем очень много обаяния, и я замечаю, что он этим частенько пользуется. Он хорошенький, всем нравится его улыбка.
Если он захочет стать артистом, я не стану возражать. Важно, чтобы он сам выбрал свой путь, занятие по душе. А я всегда помогу, чем смогу, подскажу, если надо.
