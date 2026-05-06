Мария Погребняк о воспитании сыновей: «Никаких ночных возвращений домой»

Недавно блогер и светская дива Виктория Боня рассказала, что ее бывший гражданский муж, миллиардер Алекс Смертфит установил для их дочери Анджелины ряд правил. Например, что дочка должна возвращаться домой до 12 часов ночи.

В этом списке есть и совсем простые пункты, например, убирать комнаты в доме, после возвращения из поездки распаковать все вещи, а багаж оставить снаружи, питаться только на кухне, чтобы не оставлять крошки в других местах.

Что вы думаете об этих ограничениях? И каких методов воспитание придерживаетесь сами?

Мария Погребняк: «У детей есть три копилки»

Этот вопрос Teleprogramma.org адресовала светской диве, дизайнеру и матери четырех сыновей Марии Погребняк.

«Я стараюсь не обсуждать методы воспитания в других семьях. Чужая семья – это потемки. Но могу рассказать о своих методах воспитания. Они достаточно жесткие. Но я даю детям хорошее образование, репетиторов, путешествия, вещи первой необходимости, фундамент для их будущего. Но всякие хотелки, дорогие гаджеты, машины, брендовые машины они могут купить на свои денежные средства. Сыновья могут их накопить, им дарят подарки – конверты, или же заработать сами», - пояснила Мария.

- А чем занимаются ваши дети?

- Артем у меня работает переводчиком, играет в футбол за две команды. Алексей участвует в турнирах по теннису, занимает призовые места. Павел у нас – за учебу и за достижения в плавании и футболе.

Но я против того, чтобы давать деньги на какие-то экстренные шалости. Дети должны знать цену деньгам, понимать, как они зарабатываются и учиться финансовой грамотности.

У них есть три копилки. Одна – на удовольствия, вторая – на мечту и третья накопительная. Я их учу финансовой грамотности.