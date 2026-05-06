Мария Погребняк о воспитании сыновей: «Никаких ночных возвращений домой»

Недавно блогер и светская дива Виктория Боня рассказала, что ее бывший гражданский муж, миллиардер Алекс Смертфит установил для их дочери Анджелины ряд правил. Например, что дочка должна возвращаться домой до 12 часов ночи.
В этом списке есть и совсем простые пункты, например, убирать комнаты в доме, после возвращения из поездки распаковать все вещи, а багаж оставить снаружи, питаться только на кухне, чтобы не оставлять крошки в других местах.
Что вы думаете об этих ограничениях?
Мария Погребняк: «У детей есть три копилки»
Этот вопрос Teleprogramma.org адресовала светской диве, дизайнеру и матери четырех сыновей Марии Погребняк.
«Я стараюсь не обсуждать методы воспитания в других семьях. Чужая семья – это потемки. Но могу рассказать о своих методах воспитания.
Они достаточно жесткие. Но я даю детям хорошее образование, репетиторов, путешествия, вещи первой необходимости, фундамент для их будущего. Но всякие хотелки, дорогие гаджеты, машины, брендовые машины они могут купить на свои денежные средства. Сыновья могут их накопить, им дарят подарки – конверты, или же заработать сами», - пояснила Мария.
- А чем занимаются ваши дети?
- Артем у меня работает переводчиком, играет в футбол за две команды. Алексей участвует в турнирах по теннису, занимает призовые места. Павел у нас – за учебу и за достижения в плавании и футболе.
Но я против того, чтобы давать деньги на какие-то экстренные шалости. Дети должны знать цену деньгам, понимать, как они зарабатываются и учиться финансовой грамотности.
У них есть три копилки. Одна – на удовольствия, вторая – на мечту и третья накопительная. Я их учу финансовой грамотности.
Мария Погребняк с сыновьями. Фото: соцсети
Мария Погребняк рассказала о правилах в их семье
- А устанавливаете ли вы время, когда сыновья должны быть дома?
- Никаких ночных возвращений домой. Артему уже 20 лет. Он может остаться со своими друзьями, но обязательно маму нужно предупредить. Паше и Леше – 15 и 17 лет. И даже речи не идет о том, чтобы они приходили после 12. Это в крайних случаях и то, если я знаю, что они засиделись у кого-то дома.
Я считаю, что это правильно. Пока дети несовершеннолетние и живут в семье, они должны уважать ее правила.
У нас есть свои правила семьи: мы ужинаем вместе, домой приходим до 12 часов вечера, делаем уроки, приносим хорошие оценки, впитываем в себя самое лучшее, чтобы потом создать семью. Парни – будущие главы семьи. И они должны знать, что такое ответственность.
- Почему вы придерживаетесь таких строгих правил?
- Когда родители балуют ребенка, и он не знает слова «Нет», это разрушает ребенка. И когда он уже перейдет во взрослую жизнь, его ждет очень много разочарований. А человек к этому не привык.
Он не знает, как с ними справляться, как принять то, что деньги не падают с небес, а нужно зарабатывать самому. Он не понимает, что значит нести ответственность за другого человека. И это начинает его разрушать.
А там уже сразу же появляются компании, которые предлагают запрещенные вещества, алкоголь. Потом мы уже видим, как жизнь близкого человека, ребенка разрушена. И разрушена она отчасти руками родителей.
