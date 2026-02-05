Мария Погребняк о младшем сыне: "Наконец-то сказал: "Мама"

С 5 февраля в кинотеатрах выходит романтическая комедия "Равиоли Оли". Главную роль в картине, саму себя, сыграла Ольга Бузова.

Лента рассказывает, как Ольга наступает на те же грабли – влюбляется не в того мужчину. В немца по имени Генрих, который оказывается обыкновенным нашим Генкой, да еще и обманом продает ей убыточный пельменный завод.

Чтобы решить этот вопрос, Ольга приезжает в Нижние Теплышки и там встречает много колоритных людей, которые сначала настроены враждебно, но постепенно меняют свою точку зрения. А почему? Ответ на этот вопрос, вы узнаете, посмотрев фильм.

Одной из гостей премьеры картины стала Мария Погребняк – известный блогер и подруга Ольги Бузовой. На красной дорожке она немного пообщалась с журналистами.

Мария Погребняк: "Оля бы хорошо сыграла драму"

- Мария, Ольга нам рассказывала, что пробовалась на роль Ольги Бузовой в знаковый для вас день…

- У Оли действительно были пробы на главную роль, а я в этот момент рожаю. И сразу после проб она приехала ко мне в роддом, первой взяла нашего Владимира.

- Она вам рассказывала, как все прошло?

- Да. Я говорю Ольге: "Смотри, такой знаковый день. Тебя утвердят, все пройдет блестяще". Утвердили. И где мы? В кинотеатре "Октябрь". На премьере фильма "Равиоли Оли".

- Как вы думаете, какая бы еще роль подошла вашей подруге?

- Ольга вообще у нас девушка романтичная, любящая. Поэтому я ее представляю в роли героини драмы. Оля бы хорошо сыграла драму.