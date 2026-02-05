Мария Погребняк о младшем сыне: "Наконец-то сказал: "Мама"

С 5 февраля в кинотеатрах выходит романтическая комедия "Равиоли Оли". Главную роль в картине, саму себя, сыграла Ольга Бузова.
Лента рассказывает, как Ольга наступает на те же грабли – влюбляется не в того мужчину. В немца по имени Генрих, который оказывается обыкновенным нашим Генкой, да еще и обманом продает ей убыточный пельменный завод.
Чтобы решить этот вопрос, Ольга приезжает в Нижние Теплышки и там встречает много колоритных людей, которые сначала настроены враждебно, но постепенно меняют свою точку зрения. А почему? Ответ на этот вопрос, вы узнаете, посмотрев фильм.
Одной из гостей премьеры картины стала Мария Погребняк – известный блогер и подруга Ольги Бузовой. На красной дорожке она немного пообщалась с журналистами.
Мария Погребняк: "Оля бы хорошо сыграла драму"
- Мария, Ольга нам рассказывала, что пробовалась на роль Ольги Бузовой в знаковый для вас день…
- У Оли действительно были пробы на главную роль, а я в этот момент рожаю. И сразу после проб она приехала ко мне в роддом, первой взяла нашего Владимира.
- Она вам рассказывала, как все прошло?
- Да. Я говорю Ольге: "Смотри, такой знаковый день. Тебя утвердят, все пройдет блестяще". Утвердили. И где мы? В кинотеатре "Октябрь". На премьере фильма "Равиоли Оли".
- Как вы думаете, какая бы еще роль подошла вашей подруге?
- Ольга вообще у нас девушка романтичная, любящая. Поэтому я ее представляю в роли героини драмы. Оля бы хорошо сыграла драму.
Мария Погребняк. Фото: пресс-служба канала ТНТ
Мария Погребняк: "Дай только мужчине слабины, следующее 14 февраля он точно останется дома"
- Как дела у Владимира? (Младший сын Марии)
- Он наконец-то сказал: "Мама", потому что все время говорил: "Дать". Почему-то при виде меня он произносил это слово. А папе говорил: "Папа", бабушке – "Баба", дедушке – "Деда".
Но теперь я "Мама". И поэтому постоянно звучит: "Мама, дай".
- Как собираетесь отметить 14 февраля?
- Надо узнать у мужа, что он для меня приготовил (Смеется). Сама я сейчас пока ничего не готовила.
- А у вас самой какие пожелания на этот праздник?
- На самом деле я бы проводила этот день дома. Но я знаю, что дай только мужчине слабины и свободы, следующее 14 февраля он точно останется дома. Поэтому, чтобы его не баловать, – ресторан, театр.
А как вы проведете 14 февраля? Делитесь в комментариях!