Мария Погребняк: "Если пятым родится мальчик, очень обрадуюсь"

Светская дива и блогер Мария Погребняк встретила своего бывшего мужа — футболиста Павла Погребняка и вручила ему малину в шоколаде. Подарок находился внутри симпатичной розовой сумочки. Поскольку Мария на диете, она сплавила вкусный презент экс-мужу.

Встреча двух некогда любящих супругов произошла на красной дорожке премии "Люди года" от журнала FB. И, конечно, показала, что они находятся в прекрасных дружеских отношениях. Все-таки трое совместных детей — это вам не шутки.

Год назад Мария стала мамой и в четвертый раз. Она родила сына Владимира от своего второго мужа — бизнесмена Игоря Головинского.

"А когда за девочкой?" — иногда задают Марии вопросы очень любопытные граждане. Вот и журналисты спросили Марию Погребняк, не хотела бы она родить дочку? И она ответила на него предельно честно.

Мария Погребняк: "А как воспитывать девочек, я вообще не знаю"

"Вы знаете, я поймала себя на мысли, что окружена настоящими джентльменами. Мои дети — за моей спиной. Они всегда помогут убрать квартиру, приготовят еду, донесут сумки. А если кто меня обидит, могут и накостылять, — пояснила Мария Погребняк. — И если пятым родится мальчик, очень обрадуюсь. А как воспитывать девочек, я вообще не знаю".

— Но ведь тогда это будет новый эксперимент для вас?

— Я лидер и привыкла воспитывать настоящих мужчин. Но что касается девочки, то говорят, что нужно выстраивать границы, не накричи, не накажи. А я мама достаточно строгая.

Вообще, одни советуют одно, другие — другое. Но главный залог воспитания детей для меня — это любовь и желание быть рядом. Ну и конечно, дисциплина.

— А ваш супруг хотел бы понянчиться с дочкой?

— Муж хочет ребенка любого пола.