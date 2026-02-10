Мария Горбань о "Выжить в Стамбуле": "Сложно находиться в лесу, когда вокруг реальные шакалы"

В недавнем выпуске шоу "Выжить в Стамбуле" на канале ТНТ проект покинула Мария Горбань. Команда отправила ведущую на Малые испытания, в которых она проиграла участнице из народной команды Алене Гром.
Покидая проект, Мария отметила, что старалась до последнего. Но все-таки она привыкла к комфорту, а не к этому всему, что ей пришлось пережить на реалити-шоу.
"Я рада, что сейчас отправлюсь туда, где меня очень сильно ждут. Любят. Мне это сейчас необходимо", - сказала Мария.
О реалити-шоу "Выжить в Стамбуле" Мария Горбань заговорила и на премьере фильма "Сказка о царе Салтане", куда она пришла с мужем, режиссером Кириллом Зоткиным и дочерью Стефанией.
Мария Горбань об участии в шоу "Выжить в Стамбуле": "Я падала в обморок на жаре"
- Мария, что для вас было самым сложным в шоу "Выжить в Стамбуле"?
- Эмоциональные качели – это очень сложно. Я ждала, когда будут большие испытания, поэтому я получила то, что хотела. Но участвовать в шоу я больше никогда не буду.
Это очень сложно находиться в лесу, когда вокруг реальные шакалы. Это не показывают зрителю. Было страшно. Мы были голодными. Я падала в обморок на жаре. Это все показывается на три минуты, а мы там прожили целую жизнь.
Я буду сниматься в кино, в сказках, но реалити-шоу – это не мое.
Мария Горбань. Фото: пресс-служба канала ТНТ
Мария Горбань о семейной жизни: "Мы решили каждые пять лет играть свадьбу"
- Часто ли вам удается выйти в свет с мужем, как это произошло на премьере "Сказки о царе Салтане"?
- Нет, вообще не удается. Я хожу либо на свои премьеры, либо на премьеры супруга. Как хорошо, что мой муж наснимал столько кино, что есть возможность с ним побыть.
- Недавно вы с супругом сыграли в Лос-Анджелесе повторную свадьбу…
- Было интересно. Мы решили каждые пять лет играть свадьбу. Поэтому через пять лет ждите нашу новую поездку на какое-то мероприятие.
- А чья это была идея?
- Конечно, моя. Я не знаю, как он меня терпит (Смеется).
