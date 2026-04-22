Margo: "Мужчина за все платит"

Певица Margo (Маргарита Овсянникова) считает, что если пара отправляется на свидание в ресторан, то весь счет должен оплатить мужчина. Ибо он по своей натуре – защитник и добытчик.
Об этом артистка рассказала в кулуарах премии "Жара". Однако разговор с представителями СМИ начался с того, что Марго ответила на вопрос: "Почему вас давно не было видно на красных дорожках?".
"Я очень долго восстанавливалась после напряжения. И, наконец, чувствую себя лучше. Но, как мне сказали, постравматический синдром еще присутствует", - отметила Марго.
Margo: "Набрала семь килограммов, ела как не в себя"
- А что случилось?
- У меня мозг настолько был перенасыщен информацией, что я вообще ничего не могла смотреть и читать. Я практически выпала из жизни. Единственное, что мне помогло – я на день рождения уехала в путешествие. И очень много ходила пешком. Вот это меня немножко вытянуло из того ужасного состояния.
(А потом Марго начала напевать композицию, в которой есть такие слова: "Я звезда, звезда номер один. Сходила в магазин". Оказывается, эту песню певице прислал один из ее фанатов).
- Марго, сколько вы заплатили за эту песню?
- Я ничего не платила. А сейчас мы делаем финальные правочки по тексту.
- То есть любой человек может прислать вам свою песню?
- Да, конечно. Когда мне прислали эту композицию, я подумала, что надо выпускать. И что это классно. Под эту песню каждая девчонка может выделываться перед зеркалом. Каждая хочет быть звездой.
- Кажется, что вы немного изменились.
- Образ у меня пышный. Набрала семь килограммов, ела как не в себя. Заедала просто!
Margo. Фото: Даниил Опарин/ "Комсомольская правда"
- Интересно, что на это скажет ваш продюсер Филипп Киркоров?
- Скажет: "Худейте опять". Но некоторым нравится пышные. Хотя я это терпеть не могу.
- И, кажется, что у вас грудь стала пышнее…
- Да. Все пришло. Кому-то нравится, а мне – нет. Хочу это снять с себя.
Margo: "Я хочу жить в огромном доме"
- Сейчас в соцсетях много говорят о том, кто должен оплачивать счет в ресторане: исключительно мужчина или же пара платит за все пополам. А что вы думаете о раздельном счете?
- Я против этого. Мужчина за все платит. Он защитник и добытчик.
- У вас в гардеробе много нарядов. Наверное, для них уже не хватает места. Не планируете ли расширяться в плане недвижимости?
- Планирую. Я жду подарки.
- Вы хотите перебраться ближе к центру или же жить ближе к природе?
- Главное – я хочу жить в огромном доме. Но лучше в центре тогда. Там дороже. Не знаю, не разбираюсь в ценах. Но где дороже, хочу.
