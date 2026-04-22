Margo: "Мужчина за все платит"

Певица Margo (Маргарита Овсянникова) считает, что если пара отправляется на свидание в ресторан, то весь счет должен оплатить мужчина. Ибо он по своей натуре – защитник и добытчик.

Об этом артистка рассказала в кулуарах премии "Жара". Однако разговор с представителями СМИ начался с того, что Марго ответила на вопрос: "Почему вас давно не было видно на красных дорожках?".

"Я очень долго восстанавливалась после напряжения. И, наконец, чувствую себя лучше. Но, как мне сказали, постравматический синдром еще присутствует", - отметила Марго.

Margo: "Набрала семь килограммов, ела как не в себя"

- А что случилось?

- У меня мозг настолько был перенасыщен информацией, что я вообще ничего не могла смотреть и читать. Я практически выпала из жизни. Единственное, что мне помогло – я на день рождения уехала в путешествие. И очень много ходила пешком. Вот это меня немножко вытянуло из того ужасного состояния.

(А потом Марго начала напевать композицию, в которой есть такие слова: "Я звезда, звезда номер один. Сходила в магазин". Оказывается, эту песню певице прислал один из ее фанатов).

- Марго, сколько вы заплатили за эту песню?

- Я ничего не платила. А сейчас мы делаем финальные правочки по тексту.

- То есть любой человек может прислать вам свою песню?

- Да, конечно. Когда мне прислали эту композицию, я подумала, что надо выпускать. И что это классно. Под эту песню каждая девчонка может выделываться перед зеркалом. Каждая хочет быть звездой.

- Кажется, что вы немного изменились.

- Образ у меня пышный. Набрала семь килограммов, ела как не в себя. Заедала просто!