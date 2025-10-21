МакSим о дочерях: "Я уходила, и мне даже не сказали: "Пока!"

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что была прекрасной любящей женой. И считает, что ей очень повезло в жизни, поскольку она узнала, что такое любовь. Об этом артистка рассказала на дне рождения канала "Муз-ТВ" в Кремле.

Интересно, что МакSим появилась на мероприятии в наряде, напоминающем свадебный. На ней было короткое корсетное платье с гипюровым капюшоном, похожим на платок.

На вопрос, почему она выбрала именно этот образ, артистка ответила уклончиво: "Проснулась, открываю шкаф, думаю — О! — прикольное платье". В общем, Марина Абросимова словно намекает, что снова хочет стать невестой.

Но вот занято ли сейчас сердце МакSим — вопрос открытый. Артистка воспитывает двух дочерей от разных отцов: 16-летнюю Александру от звукорежиссера Александра Луговцова и 10-летнюю Марию от бизнесмена Антона Петрова.

И разговор с журналистами начался именно с отцовской темы.

МакSим об усыновлении ребенка: "Это мысль, которая во мне живет"

— Марина, в это воскресенье отмечается День отца. А что бы вы могли рассказать о своем папе?

— У меня очень много трогательных моментов, связанных с папой. К примеру, он научил нас играть на ложках, поскольку на тот момент был сам барабанщиком.

— Но иногда отец мог и пожурить вас?

— По настроению, конечно, да.

— В одном из своих интервью вы сказали, что хотели бы усыновить ребенка. А сейчас думаете также?

— Эта мысль, которая во мне живет. Но я еще не готова обсуждать ее.