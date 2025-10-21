МакSим о дочерях: "Я уходила, и мне даже не сказали: "Пока!"

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что была прекрасной любящей женой. И считает, что ей очень повезло в жизни, поскольку она узнала, что такое любовь. Об этом артистка рассказала на дне рождения канала "Муз-ТВ" в Кремле.
Интересно, что МакSим появилась на мероприятии в наряде, напоминающем свадебный. На ней было короткое корсетное платье с гипюровым капюшоном, похожим на платок.
На вопрос, почему она выбрала именно этот образ, артистка ответила уклончиво: "Проснулась, открываю шкаф, думаю — О! — прикольное платье". В общем, Марина Абросимова словно намекает, что снова хочет стать невестой.
Но вот занято ли сейчас сердце МакSим — вопрос открытый. Артистка воспитывает двух дочерей от разных отцов: 16-летнюю Александру от звукорежиссера Александра Луговцова и 10-летнюю Марию от бизнесмена Антона Петрова.
И разговор с журналистами начался именно с отцовской темы.
МакSим об усыновлении ребенка: "Это мысль, которая во мне живет"
— Марина, в это воскресенье отмечается День отца. А что бы вы могли рассказать о своем папе?
— У меня очень много трогательных моментов, связанных с папой. К примеру, он научил нас играть на ложках, поскольку на тот момент был сам барабанщиком.
— Но иногда отец мог и пожурить вас?
— По настроению, конечно, да.
— В одном из своих интервью вы сказали, что хотели бы усыновить ребенка. А сейчас думаете также?
— Эта мысль, которая во мне живет. Но я еще не готова обсуждать ее.
МакSим. Фото: Global Look Press
МакSим: "Если у тебя есть любовь, то тебе больше ничего не нужно"
— Возвращаемся ко Дню отца. Ваши дочери поздравили своих пап?
— Конечно. И на уроках рисования нарисовали им рисунки.
— Как Александра и Мария обычно проводят время с отцами?
— Чудесно. Они дурачатся. Вот сейчас я уходила и мне даже не сказали: "Пока!"
Бывает, я прохожу мимо, а они спрашивают: "Мама, ты куда?" Я отвечаю: "В Хабаровск". "Ну, пока тогда".
— Вы бы хотели выйти замуж? Каким видите избранника?
— Замуж я не собираюсь. И никогда не мечтала об этом, для некоторых это будет открытием. А мужчина должен быть любящим.
Мне очень повезло в жизни. Я по-настоящему влюблялась два раза. И у меня растут две прекрасные две дочери, которые напоминают об этом снова и снова. А женой я была прекрасной, правда.
Певица МакSим. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
— А сейчас вы влюблены?
— Я влюблена во все, что меня окружает.
— Что для вас означает любовь?
— Любовь — это жизнь. Как сказал кто-то из великих: "Если у тебя есть любовь, то тебе больше ничего не нужно. А если ее нет, то все равно, что у тебя еще есть".
Телеверсия праздничного концерта выйдет 25 октября в 20:00 на канале "Муз-ТВ". В ней, конечно, покажут и выступление певицы МакSим.
А вы будете смотреть концерт, посвященный 29-летию канала "Муз-ТВ"? Делитесь в комментариях!