Максим Аверин: «Прежде чем дать человеку крылья, обыкновенно ломают ему ноги»

Актер Максим Аверин считает неприемлемым следовать формуле: «Пастернака не читал, но осуждаю». Артист полагает, что человек должен посмотреть спектакль или фильм или прочесть книгу и лишь потом составить свое мнение. Личное, а не общественное.

Слова Максима очень хорошо описывают ситуацию, сложившуюся вокруг спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым режиссера Андрея Гончарова. Против постановки выступил актер и депутат Дмитрий Певцов, нелестно отозвался о ней и Олег Меньшиков.

Впрочем, Максим Аверин не произносил никаких названий и имен. Но все же вспомнил слова из песни Булата Окуджавы: «Давайте говорить друг другу комплименты». И кажется, что все все поняли…

Об этом он говорил с журналистами перед своим моноспектаклем «Расправь крылья», показ которого состоялся в рамках недавно прошедшего XIII Международного Забайкальского кинофестиваля в Чите.

Максим Аверин: «Я досыпаю в самолете»

- Максим, удалось ли вам побывать в Читинском Дацане? Говорят, если там загадать желание, то оно обязательно сбудется…

- У меня вообще все желания сбываются. Дацан со мной. Меня отвезли в потрясающее место, где раскрываются сопки. И, конечно, я увидел цветущий багульник. Это так красиво.

Конечно, впечатлений очень много.

- Вы прекрасно выглядите. Как вам удается восстанавливаться после тяжелого графика, гастролей, перелетов?

- Просто надо любить свое дело. И тогда вам не придется работать ни одного дня. Мне просто посчастливилось.

Я никуда не ходил, ничего не вымаливал, не просил, не стоял в очереди. И не брал ничего чужого.

Иногда я заваливаюсь под этими объемами. Но был бы я хорошим артистом, если бы отказался от тех ролей, которые мне предлагали, чтобы лишний часочек поспать?

Я досыпаю в самолете. Сюда летел и спал всю дорогу.

- При этом вы еще сохраняете стройность…

- Вот что делает с человеком пятерка по труду. Ранний подъем, режим, с годами все просто так само ничего не сходит.

Как говорила Майя Михайловна Плисецкая, отвечая на вопрос: «Как вы сохраняете себя в такой форме?»: «Сижу не жрамши».

- Вы сказали, что перед вашим выступлением не стоит перечислять ваши звания. Достаточно сказать - Максим Аверин...

- Полжизни ты хотел о себе заявить. Молодости это свойственно – стремиться, чтобы тебя узнали, чтобы ты смог прозвучать, чтобы тебя могли заметить режиссеры.

Сейчас я прихожу к такому замечательному возрасту, когда мне не надо ничего доказывать. Я теперь доказываю все сам себе. У меня есть что сказать, сыграть, с чем выйти к своему зрителю.

Когда у тебя есть своя аудитория, ты уже ответственен за то, с чем ты идешь.

- Но иногда ведь эта аудитория просит автографы, сфотографироваться, а вам, наверное, хочется побыть одному…

- Если хочется побыть, то побудь дома. Если это не откровенное хамство, то я стараюсь не отказывать людям в фотографии. У них же останется мое лицо с утра.

Не то чтобы это часть моей профессии. Но если людям это так надо, то почему нет?

- Люди, наверное, следят за вашей жизнью по соцсетям…

- Сейчас все существуют в таком режиме. Кто-то читает о жизни из ленты новостей. Я терпеть этого не могу. Я слабый охотник до всех этих мессенджеров.

Когда их закрыли, я даже обрадовался, потому что люди чаще стали общаться, брать в руки книжки.

Кто-то приходит на спектакли, смотрит фильмы. В свой прошлый приезд я помню, что радовался за дебют Алены Бабенко, которая представила свою картину как продюсер. Разве это не здорово?

Надо в этой жизни говорить комплименты коллегам и друзьям.