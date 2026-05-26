Максим Аверин: «Прежде чем дать человеку крылья, обыкновенно ломают ему ноги»

Актер Максим Аверин считает неприемлемым следовать формуле: «Пастернака не читал, но осуждаю». Артист полагает, что человек должен посмотреть спектакль или фильм или прочесть книгу и лишь потом составить свое мнение. Личное, а не общественное.
Слова Максима очень хорошо описывают ситуацию, сложившуюся вокруг спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым режиссера Андрея Гончарова. Против постановки выступил актер и депутат Дмитрий Певцов, нелестно отозвался о ней и Олег Меньшиков.
Впрочем, Максим Аверин не произносил никаких названий и имен. Но все же вспомнил слова из песни Булата Окуджавы: «Давайте говорить друг другу комплименты». И кажется, что все все поняли…
Об этом он говорил с журналистами перед своим моноспектаклем «Расправь крылья», показ которого состоялся в рамках недавно прошедшего XIII Международного Забайкальского кинофестиваля в Чите.
Максим Аверин: «Я досыпаю в самолете»
- Максим, удалось ли вам побывать в Читинском Дацане? Говорят, если там загадать желание, то оно обязательно сбудется…
- У меня вообще все желания сбываются. Дацан со мной. Меня отвезли в потрясающее место, где раскрываются сопки. И, конечно, я увидел цветущий багульник. Это так красиво.
Конечно, впечатлений очень много.
- Вы прекрасно выглядите. Как вам удается восстанавливаться после тяжелого графика, гастролей, перелетов?
- Просто надо любить свое дело. И тогда вам не придется работать ни одного дня. Мне просто посчастливилось.
Я никуда не ходил, ничего не вымаливал, не просил, не стоял в очереди. И не брал ничего чужого.
Иногда я заваливаюсь под этими объемами. Но был бы я хорошим артистом, если бы отказался от тех ролей, которые мне предлагали, чтобы лишний часочек поспать?
Я досыпаю в самолете. Сюда летел и спал всю дорогу.
- При этом вы еще сохраняете стройность…
- Вот что делает с человеком пятерка по труду. Ранний подъем, режим, с годами все просто так само ничего не сходит.
Как говорила Майя Михайловна Плисецкая, отвечая на вопрос: «Как вы сохраняете себя в такой форме?»: «Сижу не жрамши».
- Вы сказали, что перед вашим выступлением не стоит перечислять ваши звания. Достаточно сказать - Максим Аверин...
- Полжизни ты хотел о себе заявить. Молодости это свойственно – стремиться, чтобы тебя узнали, чтобы ты смог прозвучать, чтобы тебя могли заметить режиссеры.
Сейчас я прихожу к такому замечательному возрасту, когда мне не надо ничего доказывать. Я теперь доказываю все сам себе. У меня есть что сказать, сыграть, с чем выйти к своему зрителю.
Когда у тебя есть своя аудитория, ты уже ответственен за то, с чем ты идешь.
- Но иногда ведь эта аудитория просит автографы, сфотографироваться, а вам, наверное, хочется побыть одному…
- Если хочется побыть, то побудь дома. Если это не откровенное хамство, то я стараюсь не отказывать людям в фотографии. У них же останется мое лицо с утра.
Не то чтобы это часть моей профессии. Но если людям это так надо, то почему нет?
- Люди, наверное, следят за вашей жизнью по соцсетям…
- Сейчас все существуют в таком режиме. Кто-то читает о жизни из ленты новостей. Я терпеть этого не могу. Я слабый охотник до всех этих мессенджеров.
Когда их закрыли, я даже обрадовался, потому что люди чаще стали общаться, брать в руки книжки.
Кто-то приходит на спектакли, смотрит фильмы. В свой прошлый приезд я помню, что радовался за дебют Алены Бабенко, которая представила свою картину как продюсер. Разве это не здорово?
Надо в этой жизни говорить комплименты коллегам и друзьям.
Максим Аверин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- Вы упомянули о книгах. А что вы читаете в данный момент?
- Сейчас в огромном количестве читаю произведения Василия Макаровича Шукшина, потому что буду делать дипломный спектакль со студентами по его рассказам.
Также читаю его роман «Я пришел дать вам волю», кроме того, читал книгу Гузель Яхиной про Эйзенштейна. Личность этого режиссера для меня очень интересна.
Я люблю читать биографии.
- Вы ведь еще и преподаете в Щукинском училище. Что дает вам преподавательский опыт? Придает сил?
- Это большой обман считать, что это придает сил. Наоборот! Это забирает силы. Ты несешь ответственность. Студентов 30 человек, и у каждого своя судьба, свой путь.
И нужно помочь человеку не испугаться, не упасть и не сломаться на этом пути. Как говорил Чарли Чаплин: «Прежде чем дать человеку крылья, обыкновенно ломают ему ноги». Понятно, что он свои шишки набьет, но помочь ему хотя бы не сломаться…
- Часто ли вам удается посмотреть новые спектакли, фильмы?
- Конечно, нет, но я стараюсь смотреть. Я считаю, что артист должен обязательно ходить в театры, кино. А где, простите, учиться?
Мир ежедневно меняется. Даже если вы посмотрели плохой спектакль, все равно это начнет западать в подкорку. И уже ваш естественный отбор будет решать, принимать это или нет.
Сейчас бытует формула «Я не видел, но осуждаю». Это отвратительно. Нужно пойти и посмотреть, мое или не мое. Часто бывает так, что произведение, которое всем понравилось, не нравится тебе.
Но ты должен составить свое мнение, а не взять его из общественного. А уж тем более искусство – вообще вещь субъективная.
Что-то впечатляет, а что-то – никак. Есть знаменитый анекдот от Фаины Раневской. Когда «Мону Лизу» привезли в Москву, один человек сказал: «Ну не впечатляет меня», а ему ответили: «Вы знаете, она впечатлила стольких людей, что уже сама выбирает, кого впечатлять, а кого нет».
