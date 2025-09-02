Магомед Муртазалиев о шоу 'Прятки': "Непредсказуемость ведущего меня ужасала"

На канале СТС стартовал второй сезон шоу "Прятки". По условиям игры участникам проекта нужно спрятаться так, чтобы их не нашел ведущий Дмитрий Журавлев. А он должен успеть сделать это до захода солнца.
Участники прячутся в заброшенных локациях большой площади: особняке на Фонтанке, заброшенной крепости в Омане, тюрьме в Старой Руссе и других устрашающих местах.
Одним из участников шоу стал актер Магомед Муртазалиев. В интервью Teleprogramma.org он рассказал о непредсказуемости ведущего, дружбе с Магомедом Исмаиловым и популярности в соцсетях.
"У меня были сложные прятки"
— Магомед, что для вас было самым сложным на шоу "Прятки"?
— То, что поменялся ведущий. Он оказался гораздо жестче предыдущего. Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью.
Самое страшное, что Дмитрий Журавлев находил нас с другой стороны — не там, где мы прятались. И эта его непредсказуемость меня ужасала. От серии к серии Дмитрий прибавлял. Думаю, что зрители СТС и фанаты "Пряток" поймут, о чем я говорю.
— Знаю, что чтобы спрятаться, участники использовали реквизит…
— Да, но не могу сказать какой именно. Где-то я прятался в реквизите, где-то — реквизит был на мне.
У меня были сложные прятки. Приходилось бороться с самим собой… Но в общем, мои прятки прошли достаточно круто.
— А общались ли вы на съемках "Пряток" с Магомедом Исмаиловым, с которым вы принимали участие еще в проекте "Сокровища императора"?
— Я не могу сказать, общались ли мы или нет, иначе мы испортим зрителю все впечатление.
— А с кем вы подружились на шоу "Прятки"?
— Да со всеми. Прятки объединяют, поскольку это детская игра, в которой участвуют взрослые. На шоу они превращаются в детей. А дети обычно дружат между собой.
Магомед Муртазалиев. Фото: телеканал СТС
"Социальные сети стали проявлять себя немного активнее"
— Стали ли вас больше узнавать после шоу "Сокровища императора"?
— Не знаю, не могу сказать, потому что мало гуляю по городу. Но социальные сети стали проявлять себя немного активнее.
— А на сколько человек выросло число ваших подписчиков?
— Мне кажется, на сотню тысяч точно увеличилось.
— С кем из коллег по двум шоу вы сейчас поддерживаете общение?
— Да со всеми. Мы же со всеми знакомимся, а потом пересекаемся на других проектах. Но могу сказать, что с Магомедом Исмаиловым мы сдружились еще ближе, чем я очень горжусь.
— А ссорились ли с ним в процессе съемок?
— Нет, потому что Магомед Исмаилов — парень крепкий. И с ним лучше не ссориться! (Смеется.)