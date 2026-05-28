Люся Чеботина: «События в моей личной жизни меняются, и Любовь Успенская ставится в эфир»

Звезды эстрады снова подкинули журналистам хороший повод для обсуждений. Недавно не сошлись во мнениях Любовь Успенская и Люся Чеботина. И устроили заочный поединок друг с другом.

Скандал разгорелся из-за короткого комментария. Успенская увидела в соцсетях видео с молодой коллегой и разразилась гневной репликой: «Терпеть не могу, дико раздражает!». Такую откровенность не оставили без внимания.

Первой в бой вступила мать Чеботиной Анна. Она с сарказмом поблагодарила мэтра за «поддержку» и удивилась, что уважаемые артисты позволяют себе травить молодых талантов.

Сама Люся не осталась в стороне. Она заявила, что скандалы вокруг ее имени раздувают уже не первый год, но она не планирует сдаваться.

Затем журналисты снова попросили прокомментировать ситуацию Любовь Успенскую.

«Девочки, понимаете, что я с ней была в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Больше я ничего не говорю, все. Она, конечно, обидела. Что вы думаете, просто так? Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха! Все», - сказала тогда певица.

История получила продолжение в кулуарах конкурса «Лучший голос земли», прошедшего в Кремлевском дворце. На этот раз журналисты снова попросили высказаться о наболевшем саму Люсю Чеботину.

Люся Чеботина о конфликте с Любовью Успенской: «Для меня это было шоком»

«Я ни в коем случае не держу обиды и зла. Мне кажется, что взрослые люди такие вопросы решают лично и странно выносить такие недопонимания на публику. Как минимум, когда вторая сторона о них не знает», - отметила певица.

- Возможно ли в данной ситуации примирение?

- Я ни на кого не злюсь и не обижаюсь, поэтому для меня всегда возможно примирение. Я ничего плохого человеку не сделала. Человек ничего плохого мне не сделал.

Ну, сказала лишнее на камеру, что я ей неприятна, что я болтушка и неблагодарная.

Но если человек меня обидит, я, как минимум, скажу ему что-то в лицо, но не буду говорить это пресс-службе и журналистам.

- А вы действительно болтуха, как вас назвала Любовь Успенская?

- Нет. Я-то люблю поболтать, но о шопинге, о ногтях, о песнях, о творчестве и работе, но уж точно не обсуждать коллег за глаза.

Я себя закаляю такими ситуациями. Считаю, что моя кожа превращается в слоновью, приобретает толстокожесть и, наверное, еще несколько лет назад при такой ситуации я бы плакала, загонялась, грузилась. Но сейчас только рассмеялась и сказала: «Какой детский сад!».

Человек явно говорит, не подкрепляя ничего никакими фактами, доказательствами. Если я буду высказывать такое серьезное обвинение на публику, как минимум, это должен быть открытый конфликт. И вторая сторона должна о нем знать, но для меня это было шоком.

- И ваша мама так яростно встала на вашу защиту…

- Мама у меня самая лучшая. Но для нее это было удивлением. Так же, как и для всей моей команды, моего окружения.

Я вам больше скажу. Я ругалась с представителем всем известной радиостанции: «Как это у вас не играет Успенская? Вы должны ее поставить». На что мне отвечали: «Это шансон, а у нас шансон не играет».

Но я же отвечала: «Нет, эта артистка народная, ее обожают миллионы. Вы обязаны поставить ее в эфир».

Он со мной спорил. Но в итоге события в моей личной жизни меняются, и Любовь Успенская ставится в эфир. Только когда я об этом говорила, ее почему-то не ставили.

Я считаю, что люди должны быть благодарны. Я благодарна всем, кто встречался у меня на пути: Андрею Резникову, Борису Хлудневу и другим представителям индустрии. Я помню добрые дела и всегда отвечаю взаимностью.