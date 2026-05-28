Люся Чеботина: «События в моей личной жизни меняются, и Любовь Успенская ставится в эфир»

Звезды эстрады снова подкинули журналистам хороший повод для обсуждений. Недавно не сошлись во мнениях Любовь Успенская и Люся Чеботина. И устроили заочный поединок друг с другом.
Скандал разгорелся из-за короткого комментария. Успенская увидела в соцсетях видео с молодой коллегой и разразилась гневной репликой: «Терпеть не могу, дико раздражает!». Такую откровенность не оставили без внимания.
Первой в бой вступила мать Чеботиной Анна. Она с сарказмом поблагодарила мэтра за «поддержку» и удивилась, что уважаемые артисты позволяют себе травить молодых талантов.
Сама Люся не осталась в стороне. Она заявила, что скандалы вокруг ее имени раздувают уже не первый год, но она не планирует сдаваться.
Затем журналисты снова попросили прокомментировать ситуацию Любовь Успенскую.
«Девочки, понимаете, что я с ней была в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Больше я ничего не говорю, все.
Она, конечно, обидела. Что вы думаете, просто так? Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха! Все», - сказала тогда певица.
История получила продолжение в кулуарах конкурса «Лучший голос земли», прошедшего в Кремлевском дворце. На этот раз журналисты снова попросили высказаться о наболевшем саму Люсю Чеботину.
Люся Чеботина о конфликте с Любовью Успенской: «Для меня это было шоком»
«Я ни в коем случае не держу обиды и зла. Мне кажется, что взрослые люди такие вопросы решают лично и странно выносить такие недопонимания на публику. Как минимум, когда вторая сторона о них не знает», - отметила певица.
- Возможно ли в данной ситуации примирение?
- Я ни на кого не злюсь и не обижаюсь, поэтому для меня всегда возможно примирение. Я ничего плохого человеку не сделала. Человек ничего плохого мне не сделал.
Ну, сказала лишнее на камеру, что я ей неприятна, что я болтушка и неблагодарная.
Но если человек меня обидит, я, как минимум, скажу ему что-то в лицо, но не буду говорить это пресс-службе и журналистам.
- А вы действительно болтуха, как вас назвала Любовь Успенская?
- Нет. Я-то люблю поболтать, но о шопинге, о ногтях, о песнях, о творчестве и работе, но уж точно не обсуждать коллег за глаза.
Я себя закаляю такими ситуациями. Считаю, что моя кожа превращается в слоновью, приобретает толстокожесть и, наверное, еще несколько лет назад при такой ситуации я бы плакала, загонялась, грузилась. Но сейчас только рассмеялась и сказала: «Какой детский сад!».
Человек явно говорит, не подкрепляя ничего никакими фактами, доказательствами. Если я буду высказывать такое серьезное обвинение на публику, как минимум, это должен быть открытый конфликт. И вторая сторона должна о нем знать, но для меня это было шоком.
- И ваша мама так яростно встала на вашу защиту…
- Мама у меня самая лучшая. Но для нее это было удивлением. Так же, как и для всей моей команды, моего окружения.
Я вам больше скажу. Я ругалась с представителем всем известной радиостанции: «Как это у вас не играет Успенская? Вы должны ее поставить». На что мне отвечали: «Это шансон, а у нас шансон не играет».
Но я же отвечала: «Нет, эта артистка народная, ее обожают миллионы. Вы обязаны поставить ее в эфир».
Он со мной спорил. Но в итоге события в моей личной жизни меняются, и Любовь Успенская ставится в эфир. Только когда я об этом говорила, ее почему-то не ставили.
Я считаю, что люди должны быть благодарны. Я благодарна всем, кто встречался у меня на пути: Андрею Резникову, Борису Хлудневу и другим представителям индустрии. Я помню добрые дела и всегда отвечаю взаимностью.
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Люся Чеботина о Любови Успенской: «Мы с этим человеком дружили, я была у нее дома»
- А вы ожидали, что ваша мама будет так отстаивать вашу честь?
- Обычно мама говорит: «Да не обращай внимания». Но эта ситуация ее задела, потому что она увидела в ней какое-то странное движение. Мы с этим человеком дружили, я была у нее дома.
- Вы хотите, что Любовь Успенская извинилась?
- Я ни от кого извинений не жду. Бог и карма всем судья.
- А вы сядете с Любовью Залмановной за один стол?
- Однозначно. Еще даже выпью с ней.
- Вот вы вскользь упоминали о личной жизни в прошлом. А что должно произойти, чтобы вы заговорили о своих отношениях сейчас?
- Ничего. Я просто зарубила себе на носу. Я больше никогда не буду показывать личную жизнь на всеобщее обозрение.
- И даже не расскажете, что вышли замуж?
- Ничего не расскажу. А, может, уже?
- Вернемся к основной теме. Что бы вы сказали участникам конкурса «Лучший голос земли»?
- Любой конкурс – это опыт. Если ты его не побеждаешь, это означает, что лучшее впереди. Если наоборот, это значит, что ты вырос до какого-то определенного уровня.
Но это не значит, что нужно останавливаться. Нужно дальше развиваться, совершенствоваться. Поэтому конкурс – это, скорее, оценка, на каком этапе развития – вокальном или танцевальном – ты находишься в данный момент по сравнению со своими сверстниками и другими людьми.
Поэтому тех, кто не выиграет призовое место, я призываю не расстраиваться, не отчаиваться. Это всего лишь оценка на данный момент.
За моей спиной было много разных конкурсов, которые я не выигрывала. А в каких-то побеждала, была лауреатом первой, второй, третьей степени.
Все зависит от ситуации. Но я считаю, что самая большая награда и самое ценное, что у меня есть, - это моя семья, моя команда и мой слушатель. И никакая премия этого не заменит. А награда – это красивое подтверждение того, что ты идешь по правильному пути.
Но когда мои люди пишут мне слова поддержки – для меня это большая награда, чем просто обладание статуэткой.
А что вы думаете о конфликте двух певиц? Делитесь в комментариях!
Читайте также: