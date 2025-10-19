Людмила Крылова: "Никого не гноблю, говорю только правду"

Заслуженной артистке РСФСР 2 октября исполнилось 87 лет. Людмила Ивановна - человек неунывающий, оптимист по характеру. Посмеиваясь, актриса называет свой день рождения днем старения. Хотя к ней слово «старость» не подходит совсем. Глядя на нее, можно предположить, что она включила обратную перемотку. Выглядит потрясающе.
Излучает тепло и доброжелательность. Озорные глаза. По-прежнему востребована в профессии. Играет спектакли в «Современнике», в котором служит 65 лет. И ждет новую роль в постановке по произведениям Шукшина.
Людмилы Ивановны не было в августе на мероприятиях, посвященных 90-летию Олега Табакова. Актриса считает, что не имеет права в них участвовать, мол, у Табакова есть вдова - Марина Зудина, которая была рядом с ним в последние годы его жизни.
Для тех, кто не в курсе, Людмила Крылова - первая жена народного артиста и мать его старших детей - Антона и Александры. Когда-то она шла с Табаковым рука об руку не только по жизни, но и в профессии. Вместе снимались, играли на сцене, вместе шли к успеху, только Табаков - семимильными шагами, а Людмила Крылова позади него, потому что на ней были семья и дети.
Много чего было пережито вместе за 35 лет. Расстались они в 1994 году, потому что в жизни Олега Павловича появилась его ученица - Марина Зудина. Больше замуж Крылова не выходила. Людмила Ивановна только с виду хрупкая маленькая женщина, а внутри у нее стальной стержень. «Я не люблю предательства. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то. Не могу жить во лжи», - много лет назад она дала интервью «КП», в котором ответила на все вопросы. И больше на личные темы старается не говорить.
Но, с другой стороны, столько воды утекло, уже давно выросли внуки. Олег Павлович умер 7 лет назад. Чего же не вспомнить его добрым словом?
«Вязала свитер Табакову. Потом Игорю Кваше»
Парашютистка Маша Суворова в «Добровольцах». Фото: кадр из фильма
- На 90-летие Олега Павловича повторяли телеспектакль «Обыкновенная история». Вы и Табаков там такие молодые, красивые и талантливые…
- Спасибо, с вами согласна. Но пускай прошлое остается в прошлом.
- И все-таки лучшие годы он прожил с вами...
- Я его очень любила. Что можно еще сказать? Как села ему на колени в 1956 году, так лет пять и просидела. Это я образно говорю. Мы постоянно были вместе. Я приходила к ним в студию (студия молодых актеров, впоследствии театр «Современник». - Авт.), когда они играли спектакли еще в гостинице «Советская». Пока их ждала, вязала свитер Табакову, потом Игорю Кваше. Мы варились в одном творческом котле, в котором родился «Современник».
Табаков был очень талантлив! Поэтому я и запала на него. Его ранние спектакли «Вечно живые», «В поисках радости» меня поразили. До сих пор считаю, это его лучшие работы. Мы тогда были молоды, любили друг друга. Было замечательно.
- Как поживает ваша дочь Александра? В СМИ писали, что она живет за границей...
- Она давно в России. Живет в деревне под Костромой. У нее там компания, друзья. Она любит те места. Я тоже постоянно езжу в Щелыково, там потрясающе.
«То, как я живу, идет мне на пользу»
- Людмила Ивановна, раскройте свой секрет: годы идут, а вы не меняетесь. Что для этого делаете?
- Я где-то читала, что есть люди, у которых идет как бы обратный отсчет времени. Как будто часы пошли назад. Этого может добиться каждый. Все зависит от вашего образа жизни. То, как я живу, вероятно, идет мне на пользу.
- И как вы живете?
- Никого не гноблю, никому не завидую, говорю только правду. Всегда! Лучше промолчу, чем совру.
Военврач Таня Овсянникова в «Живых и мертвых». Фото: кадр из фильма
- Что еще делаете для активного долголетия? Зарядку? Питаетесь правильно?
- Зарядку не делаю. Но стараюсь ежедневно проходить 10 тысяч шагов.
- Ого!
- Это не так много. Недавно ездила в глазную клинику. Поехала на метро, думаю, как хорошо - заодно прогуляюсь. Когда вернулась домой, шагомер показал 12 тысяч шагов. Мой совет: больше двигайтесь, не ленитесь, не ездите только на машине. Питаюсь я по правилам: утром и вечером стараюсь есть белковую пищу. Обед иногда пропускаю.
- Пластические операции, как я вижу, не делали…
- Нет. Хотя, подождите… Много лет назад мне убрали «мешки» под глазами (нижняя блефаропластика. - Авт.). Я снималась тогда в Киеве. Выкуривала несколько пачек в день. До развода с Табаковым я курила очень много. Потом бросила с помощью специалистов, с тех пор не курю совсем, даже сигаретного запаха не переношу.
А тогда приезжала на киевскую киностудию. Из-за сигарет у меня были отеки под глазами, которые гримеры убирали то чаем, то ромашкой. Я решила проблему радикально. Но все это было давно, в другой жизни...