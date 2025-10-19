Людмила Крылова: "Никого не гноблю, говорю только правду"

Заслуженной артистке РСФСР 2 октября исполнилось 87 лет. Людмила Ивановна - человек неунывающий, оптимист по характеру. Посмеиваясь, актриса называет свой день рождения днем старения. Хотя к ней слово «старость» не подходит совсем. Глядя на нее, можно предположить, что она включила обратную перемотку. Выглядит потрясающе.

Излучает тепло и доброжелательность. Озорные глаза. По-прежнему востребована в профессии. Играет спектакли в «Современнике», в котором служит 65 лет. И ждет новую роль в постановке по произведениям Шукшина.

Людмилы Ивановны не было в августе на мероприятиях, посвященных 90-летию Олега Табакова. Актриса считает, что не имеет права в них участвовать, мол, у Табакова есть вдова - Марина Зудина, которая была рядом с ним в последние годы его жизни.

Для тех, кто не в курсе, Людмила Крылова - первая жена народного артиста и мать его старших детей - Антона и Александры. Когда-то она шла с Табаковым рука об руку не только по жизни, но и в профессии. Вместе снимались, играли на сцене, вместе шли к успеху, только Табаков - семимильными шагами, а Людмила Крылова позади него, потому что на ней были семья и дети.

Много чего было пережито вместе за 35 лет. Расстались они в 1994 году, потому что в жизни Олега Павловича появилась его ученица - Марина Зудина. Больше замуж Крылова не выходила. Людмила Ивановна только с виду хрупкая маленькая женщина, а внутри у нее стальной стержень. «Я не люблю предательства. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то. Не могу жить во лжи», - много лет назад она дала интервью «КП», в котором ответила на все вопросы. И больше на личные темы старается не говорить.

Но, с другой стороны, столько воды утекло, уже давно выросли внуки. Олег Павлович умер 7 лет назад. Чего же не вспомнить его добрым словом?

«Вязала свитер Табакову. Потом Игорю Кваше»