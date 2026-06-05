Любовь Толкалина: «В нарочитой дружбе между матерью и дочерью есть какой-то изъян»

Некоторые женщины коллекционируют платья и украшения, а актриса Любовь Толкалина – заплывы в реках. Впрочем, одно другому не мешает. Любовь всегда выглядит стильно, одета с иголочки и, кажется, моложе своих лет.
А еще у нее обнаружился и вокальный талант. На гала-концерте XIII Забайкальского Международного кинофестиваля Любовь исполнила шлягер «Любовь настала» на стихи Роберта Рождественского.
После этого ее обступили журналисты и забросали вопросами про таланты, секреты красоты, общение с дочерью и планы на юбилей.
Любовь Толкалина: «Я коллекционирую заплывы в разных реках»
- Любовь, как вы решились на исполнение такого хита?
- А тут ничего не успеваешь, потому что все говорят: «Надо петь». Ты говоришь: «Я не умею».
- Нет, умеешь.
- Я не буду.
- Нет, будешь.
- Подождите…
- Нет, некогда ждать.
- Почему выбрали именно песню «Любовь настала»?
- Я просто очень быстро выбрала песню, которая, как мне кажется, согреет всех в зале и немножко представит мое имя.
- О каких еще ваших талантах мы ничего не знаем?
- Я занимаюсь фридайвингом, ныряю на глубину, йогой каждый день, выполняю дыхательные практики. Но, наверное, это нельзя считать моими талантами, тем, чем я отличаюсь от всех остальных.
Этот вопрос когда-то мне задавал Алексей Владимирович Баталов: «Чем ты отличаешься от всех остальных?». А я коллекционирую заплывы в разных реках. Если бы вода чуть нагрелась, я бы с удовольствием поплавала бы и здесь.
- А сколько уже на вашем счету заплывов?
- Около 30.
- Какая река была самой холодной?
- Волга. Это было в октябре.
Любовь Толкалина: «Терпеть не могу никакие празднования»
- Вы выглядите намного моложе своих лет…
- Когда мне так говорят, я всегда думаю о своих родителях. Просто у меня папа – высокий и золотоволосый. Я сама с Родины Есенина. Я тоже высокая и золотоволосая, в папу. Ему тоже не дашь свой возраст.
- Фитнес, йога?
- Ну, я делаю йогу. А потом, все, кто занимаются йогой, знают прекрасный принцип: «Можно все. А чего нельзя – не захочется».
- Забайкальский кинофестиваль – уже 13-й по счету. А как вы относитесь к этому числу и к мистике вообще?
- Я верю в число 16. Это день моего рождения.
Любовь Толкалина на закрытии Забайкальского кинофестиваля. Фото: Станислав Викулов
- У вас через два года юбилей (16 февраля 2028 года актрисе исполняется 50 лет – прим. ред). А есть уже планы на празднование юбилея? Может, будет что-то грандиозное?
- Я вообще не понимаю, что такое юбилей. И терпеть не могу никакие празднования. Мне кажется, что празднование должно быть где-то внутри.
Я бы, наверное, собрала бы друзей узким кругом. Прошлый мой день рождения мы отметили в Булгаковском подъезде. Там находится мое любимое пространство, где я раз в месяц читаю людям вслух.
Сейчас такое время, когда некогда читать, поэтому зрители приходят ко мне, я сажусь на стул, открываю книжку и говорю: «Будем читать имениннику этого месяца».
Вообще, с Булгаковского подъезда очень много чего началось в моей жизни. Во-первых, Алексей Владимирович Баталов репетировал со мной сцену на скамейке. Я играла Маргариту и никогда не думала, что буду гастролировать с этим спектаклем. А я со спектаклем «Мастер и Маргарита» объездила всю страну. Мы гастролировали больше 5 лет.
И потом, в клубе «Булгаков», который находился рядом с Булгаковским подъездом, я когда-то встретила Егора Кончаловского – отца моей дочери.
Любовь Толкалина: «Детям известных родителей очень нелегко жить»
- Ваша дочь снялась в главной роли в сериале «Блогерши» и вообще активно прокладывает свою колею в кино. Следите за ее успехами? Может, даете профессиональные советы?
- Нет, ни в коем случае не вмешиваюсь в то, что делает Маруся. Это очень неблагодарное занятие, так как у нее такой характер, что ей нельзя ничего советовать.
Я просто поддерживаю ее во всем. Для этого я и существую на свете.
- А Мария вам дает советы?
- Иногда я к ней прихожу за советами. В основном – как справиться с внутренним миром. Она мне дает много психологических советов.
- Можно ли сказать, что вы мама-подруга для дочери?
- Мама не может быть никем, кроме мамы, в том числе и подругой. Как бы вы не дружили со своими родителями, все равно очень важно, чтобы вы сепарировались.
Иногда люди говорят: «Как здорово, что вы такие подруги». Но мне кажется, что в этой нарочитой дружбе между матерью и дочерью есть какой-то изъян.
Я лично в это не верю. Мне кажется, что дочери не могут быть подругами своим матерям, это просто невозможно. С ними не обсудишь мужчин.
Любовь Толкалина на гала-концерте Забайкальского кинофестиваля. Фото: Станислав Викулов
- Ваша дочь – еще и успешный художник…
- Да. Маруся – художница. Она работает в стиле графика, окончила Московский художественно-промышленный институт. Сейчас Маруся учится на факультете искусствоведения в академии им. Глазунова.
Я не знаю, что она в итоге выберет. Сейчас такое время, появляются новые люди, и их именами называют профессии. Вдруг скоро будут изобретены еще какие-то удивительные профессии?
Маруся пробует себя в актерстве, работает и как художница. Например, ее работа украшает фасад одного из зданий в Благовещенске.
- А известная фамилия ей больше помогает?
- Это очень глубокий вопрос, над которым можно долго размышлять. Мне кажется, что детям известных родителей очень нелегко жить.
Любовь Толкалина: «Моя актерская карьера построена на моей стеснительности»
- Вернемся к Забайкальскому фестивалю. Вы волновались перед исполнением песни. А как вообще справляетесь с волнением?
- Я всегда думаю о том, что уже девочка взрослая и чего мне волноваться? Итак, меня все здесь любят и принимают.
Но все равно это какое-то удивительное чувство неуверенности и в себе. И на этом много чего построено.
Мне кажется, вся моя актерская карьера построена именно на моей стеснительности. Я все время ее преодолеваю, просто пунцовая становлюсь. Я бы вообще ничего не делала, если бы мне не нужно было это преодолевать.
Я в папу, а он у меня очень стеснительный. Вообще не любит никакие собрания, никуда его не вытащишь. Я такая же. Но вот каким-то образом судьба меня вытолкнула в эту профессию. И я борюсь со стеснительностью.
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