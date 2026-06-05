Любовь Толкалина: «В нарочитой дружбе между матерью и дочерью есть какой-то изъян»

Любовь Толкалина на гала-концерте Забайкальского кинофестиваля. Фото: Станислав Викулов

Актриса рассказала об увлечениях фридайвингом, отношениях с дочерью и своей стеснительности.

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Некоторые женщины коллекционируют платья и украшения, а актриса Любовь Толкалина – заплывы в реках. Впрочем, одно другому не мешает. Любовь всегда выглядит стильно, одета с иголочки и, кажется, моложе своих лет.

А еще у нее обнаружился и вокальный талант. На гала-концерте XIII Забайкальского Международного кинофестиваля Любовь исполнила шлягер «Любовь настала» на стихи Роберта Рождественского.

После этого ее обступили журналисты и забросали вопросами про таланты, секреты красоты, общение с дочерью и планы на юбилей.

Любовь Толкалина: «Я коллекционирую заплывы в разных реках»

- Любовь, как вы решились на исполнение такого хита?

- А тут ничего не успеваешь, потому что все говорят: «Надо петь». Ты говоришь: «Я не умею».

- Нет, умеешь.

- Я не буду.

- Нет, будешь.

- Подождите…

- Нет, некогда ждать.

- Почему выбрали именно песню «Любовь настала»?

- Я просто очень быстро выбрала песню, которая, как мне кажется, согреет всех в зале и немножко представит мое имя.

- О каких еще ваших талантах мы ничего не знаем?

- Я занимаюсь фридайвингом, ныряю на глубину, йогой каждый день, выполняю дыхательные практики. Но, наверное, это нельзя считать моими талантами, тем, чем я отличаюсь от всех остальных.

Этот вопрос когда-то мне задавал Алексей Владимирович Баталов: «Чем ты отличаешься от всех остальных?». А я коллекционирую заплывы в разных реках. Если бы вода чуть нагрелась, я бы с удовольствием поплавала бы и здесь.

- А сколько уже на вашем счету заплывов?

- Около 30.

- Какая река была самой холодной?

- Волга. Это было в октябре.

Любовь Толкалина: «Терпеть не могу никакие празднования»

- Вы выглядите намного моложе своих лет…

- Когда мне так говорят, я всегда думаю о своих родителях. Просто у меня папа – высокий и золотоволосый. Я сама с Родины Есенина. Я тоже высокая и золотоволосая, в папу. Ему тоже не дашь свой возраст.

- Фитнес, йога?

- Ну, я делаю йогу. А потом, все, кто занимаются йогой, знают прекрасный принцип: «Можно все. А чего нельзя – не захочется».

- Забайкальский кинофестиваль – уже 13-й по счету. А как вы относитесь к этому числу и к мистике вообще?

- Я верю в число 16. Это день моего рождения.

Любовь Толкалина на закрытии Забайкальского кинофестиваля. Фото: Станислав Викулов

- У вас через два года юбилей (16 февраля 2028 года актрисе исполняется 50 лет – прим. ред). А есть уже планы на празднование юбилея? Может, будет что-то грандиозное?

- Я вообще не понимаю, что такое юбилей. И терпеть не могу никакие празднования. Мне кажется, что празднование должно быть где-то внутри.

Я бы, наверное, собрала бы друзей узким кругом. Прошлый мой день рождения мы отметили в Булгаковском подъезде. Там находится мое любимое пространство, где я раз в месяц читаю людям вслух.

Сейчас такое время, когда некогда читать, поэтому зрители приходят ко мне, я сажусь на стул, открываю книжку и говорю: «Будем читать имениннику этого месяца».

Вообще, с Булгаковского подъезда очень много чего началось в моей жизни. Во-первых, Алексей Владимирович Баталов репетировал со мной сцену на скамейке. Я играла Маргариту и никогда не думала, что буду гастролировать с этим спектаклем. А я со спектаклем «Мастер и Маргарита» объездила всю страну. Мы гастролировали больше 5 лет.

И потом, в клубе «Булгаков», который находился рядом с Булгаковским подъездом, я когда-то встретила Егора Кончаловского – отца моей дочери.

Любовь Толкалина: «Детям известных родителей очень нелегко жить»

- Ваша дочь снялась в главной роли в сериале «Блогерши» и вообще активно прокладывает свою колею в кино. Следите за ее успехами? Может, даете профессиональные советы?

- Нет, ни в коем случае не вмешиваюсь в то, что делает Маруся. Это очень неблагодарное занятие, так как у нее такой характер, что ей нельзя ничего советовать.

Я просто поддерживаю ее во всем. Для этого я и существую на свете.

- А Мария вам дает советы?

- Иногда я к ней прихожу за советами. В основном – как справиться с внутренним миром. Она мне дает много психологических советов.

- Можно ли сказать, что вы мама-подруга для дочери?

- Мама не может быть никем, кроме мамы, в том числе и подругой. Как бы вы не дружили со своими родителями, все равно очень важно, чтобы вы сепарировались.

Иногда люди говорят: «Как здорово, что вы такие подруги». Но мне кажется, что в этой нарочитой дружбе между матерью и дочерью есть какой-то изъян.

Я лично в это не верю. Мне кажется, что дочери не могут быть подругами своим матерям, это просто невозможно. С ними не обсудишь мужчин.

Любовь Толкалина на гала-концерте Забайкальского кинофестиваля. Фото: Станислав Викулов

- Ваша дочь – еще и успешный художник…

- Да. Маруся – художница. Она работает в стиле графика, окончила Московский художественно-промышленный институт. Сейчас Маруся учится на факультете искусствоведения в академии им. Глазунова.

Я не знаю, что она в итоге выберет. Сейчас такое время, появляются новые люди, и их именами называют профессии. Вдруг скоро будут изобретены еще какие-то удивительные профессии?

Маруся пробует себя в актерстве, работает и как художница. Например, ее работа украшает фасад одного из зданий в Благовещенске.

- А известная фамилия ей больше помогает?

- Это очень глубокий вопрос, над которым можно долго размышлять. Мне кажется, что детям известных родителей очень нелегко жить.

Любовь Толкалина: «Моя актерская карьера построена на моей стеснительности»

- Вернемся к Забайкальскому фестивалю. Вы волновались перед исполнением песни. А как вообще справляетесь с волнением?

- Я всегда думаю о том, что уже девочка взрослая и чего мне волноваться? Итак, меня все здесь любят и принимают.

Но все равно это какое-то удивительное чувство неуверенности и в себе. И на этом много чего построено.

Мне кажется, вся моя актерская карьера построена именно на моей стеснительности. Я все время ее преодолеваю, просто пунцовая становлюсь. Я бы вообще ничего не делала, если бы мне не нужно было это преодолевать.

Я в папу, а он у меня очень стеснительный. Вообще не любит никакие собрания, никуда его не вытащишь. Я такая же. Но вот каким-то образом судьба меня вытолкнула в эту профессию. И я борюсь со стеснительностью.

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