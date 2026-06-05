Любовь Толкалина: «В нарочитой дружбе между матерью и дочерью есть какой-то изъян»

Некоторые женщины коллекционируют платья и украшения, а актриса Любовь Толкалина – заплывы в реках. Впрочем, одно другому не мешает. Любовь всегда выглядит стильно, одета с иголочки и, кажется, моложе своих лет.

А еще у нее обнаружился и вокальный талант. На гала-концерте XIII Забайкальского Международного кинофестиваля Любовь исполнила шлягер «Любовь настала» на стихи Роберта Рождественского.

После этого ее обступили журналисты и забросали вопросами про таланты, секреты красоты, общение с дочерью и планы на юбилей.

Любовь Толкалина: «Я коллекционирую заплывы в разных реках»

- Любовь, как вы решились на исполнение такого хита?

- А тут ничего не успеваешь, потому что все говорят: «Надо петь». Ты говоришь: «Я не умею».

- Нет, умеешь.

- Я не буду.

- Нет, будешь.

- Подождите…

- Нет, некогда ждать.

- Почему выбрали именно песню «Любовь настала»?

- Я просто очень быстро выбрала песню, которая, как мне кажется, согреет всех в зале и немножко представит мое имя.

- О каких еще ваших талантах мы ничего не знаем?

- Я занимаюсь фридайвингом, ныряю на глубину, йогой каждый день, выполняю дыхательные практики. Но, наверное, это нельзя считать моими талантами, тем, чем я отличаюсь от всех остальных.

Этот вопрос когда-то мне задавал Алексей Владимирович Баталов: «Чем ты отличаешься от всех остальных?». А я коллекционирую заплывы в разных реках. Если бы вода чуть нагрелась, я бы с удовольствием поплавала бы и здесь.

- А сколько уже на вашем счету заплывов?

- Около 30.

- Какая река была самой холодной?

- Волга. Это было в октябре.

Любовь Толкалина: «Терпеть не могу никакие празднования»

- Вы выглядите намного моложе своих лет…

- Когда мне так говорят, я всегда думаю о своих родителях. Просто у меня папа – высокий и золотоволосый. Я сама с Родины Есенина. Я тоже высокая и золотоволосая, в папу. Ему тоже не дашь свой возраст.

- Фитнес, йога?

- Ну, я делаю йогу. А потом, все, кто занимаются йогой, знают прекрасный принцип: «Можно все. А чего нельзя – не захочется».

- Забайкальский кинофестиваль – уже 13-й по счету. А как вы относитесь к этому числу и к мистике вообще?

- Я верю в число 16. Это день моего рождения.