Лолита: "Я считала эти союзы единственными браками в своей жизни"

Певица Лолита призналась, что в первую очередь обращает внимание на мозги мужчины. И рассказывая о своих предпочтениях, вспомнила очень экстравагантный анекдот.

Об этом артистка рассказала на пресс-завтраке музыкальной премии канала Муз-ТВ. Кстати, Лолита станет одной из ведущих премии, которая пройдет 6 июня.

Говоря об этом событии, артистка предложила учредить специальную номинацию – "Пенсионер года". Как говорится, в каждой шутке есть доля правды.

"Потому что на эстраде много коллег, которым под 50, а они до сих пор в строю, собирают залы, находятся в молодежных чартах. Они достойны такой номинации", - объяснила свою позицию Лолита.

Лолита о Ване Дмитриенко: "Я за него, как бабушка за внука"

- Одним из ведущих премии также станет Ваня Дмитриенко. Как вам его кандидатура?

- Ваня умница! Интеллектуал, получает образование режиссера, что очень нужно в нашей профессии. Ваня тонкий, очень глубокий, поэтому я за него – как бабушка за внука.

- У вас очень необычные серьги…

- На свадьбу в 2006 году с одним из своих любимых мужей (в это время Лолита была замужем за Александром Зарубиным) его мама, моя свекровь подарила нам две иконки. И они очень долго лежали. Свекровь не так давно скончалась. Мы остались в хороших отношениях и с ней, и с бывшим мужем.

Я перебирала вещи, коробочки, шкатулки и нашла вот эти две иконки. Естественно, мой муж тогда сказал: "Я не буду носить. Носи ты". Они лежали с 2006 года.

Я взяла душки от сережек Sokolov и повесила на них вот эти две иконки, которые мне подарила бывшая свекровь. У меня все спрашивают: "Что это за серьги?". Это настоящие церковные иконки.