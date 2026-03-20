Лолита: "Я считала эти союзы единственными браками в своей жизни"

Лолита. Фото: Даниил Опарин/ "Комсомольская правда"

Певица рассказала журналистам, собирается ли снова замуж и обращает ли внимание на молодых парней.

Певица Лолита призналась, что в первую очередь обращает внимание на мозги мужчины. И рассказывая о своих предпочтениях, вспомнила очень экстравагантный анекдот.

Об этом артистка рассказала на пресс-завтраке музыкальной премии канала Муз-ТВ. Кстати, Лолита станет одной из ведущих премии, которая пройдет 6 июня.

Говоря об этом событии, артистка предложила учредить специальную номинацию – "Пенсионер года". Как говорится, в каждой шутке есть доля правды.

"Потому что на эстраде много коллег, которым под 50, а они до сих пор в строю, собирают залы, находятся в молодежных чартах. Они достойны такой номинации", - объяснила свою позицию Лолита.

Лолита о Ване Дмитриенко: "Я за него, как бабушка за внука"

- Одним из ведущих премии также станет Ваня Дмитриенко. Как вам его кандидатура?

- Ваня умница! Интеллектуал, получает образование режиссера, что очень нужно в нашей профессии. Ваня тонкий, очень глубокий, поэтому я за него – как бабушка за внука.

- У вас очень необычные серьги…

- На свадьбу в 2006 году с одним из своих любимых мужей (в это время Лолита была замужем за Александром Зарубиным) его мама, моя свекровь подарила нам две иконки. И они очень долго лежали. Свекровь не так давно скончалась. Мы остались в хороших отношениях и с ней, и с бывшим мужем.

Я перебирала вещи, коробочки, шкатулки и нашла вот эти две иконки. Естественно, мой муж тогда сказал: "Я не буду носить. Носи ты". Они лежали с 2006 года.

Я взяла душки от сережек Sokolov и повесила на них вот эти две иконки, которые мне подарила бывшая свекровь. У меня все спрашивают: "Что это за серьги?". Это настоящие церковные иконки.

Лолита: "Молодежь мне неинтересна"

- А с кем из своих экс-супругов вы до сих пор общаетесь?

- Один муж, к сожалению, умер. А другой находится за границей. Мы просто не можем общаться. Я считала эти союзы единственными браками в своей жизни, а не просто походом в ЗАГС туда-обратно.

- В одном из своих интервью вы говорили, что вам самой приходится решать множество бытовых вопросов…

- Ну, правильно, прораб нужен. Мне очень повезло. У некоторых подруг потрясающие мужья, каждый из которых что-то взял на себя. Один мне подогнал печника, другой – мужика, который заливает бетон.

У меня немного подруг замужем по тем или иным причинам. В этом смысле мне нужен мужик.

- А есть ли надежда на ваш новый брак?

- Нет, пока нет. Нет ничего стоящего. Молодежь мне неинтересна, взрослые хорошие люди уже долго в семье.

- Ну, молодые мальчики до сих пор на вас смотрят…

- А что я с ним делать-то буду? У меня на него нет сил. Молодые мальчики не для меня.

- Что бы вы посоветовали девушкам и женщинам, которые ищут мужчину. На что обращать внимание?

- Я бы обращала внимание на мозги.

- А как же деньги?

- Когда есть мозги, у человека есть и заработок. В слове: "Мозги" есть все, и даже хороший крепкий стул. Потому что мозгу нужно питаться, происходит хороший обмен, и человек ка…ет.

А если бы мозг не работал, то этого бы не происходило. Это старый еврейский анекдот.

Так что для меня мозги первичны. Ну и остальные составляющие – это, конечно, воспитание и умение держать границы.

Сразу говорю, что на меня пока нет кандидатов. Ничего хорошего не прибывало. Я даже в ресторан не хожу.

