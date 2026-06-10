Леонид Якубович: «После игры первой тройки я упал и потерял сознание»

Еще одно хобби телеведущего Леонида Якубовича – кулинария. А особенно хорошо ему удаются гороховый суп и кролик в сметане.

Об этом рассказала его дочь Варвара на книжном фестивале «Красная площадь», где Леонид Аркадьевич презентовал свой поэтический сборник «День всего на свете».

Варвара поддерживала отца на сцене, а среди зрителей находилась и жена Якубовича. Кстати, дочь ведущего «Поля чудес» тоже пишет книги и занимается музыкой под псевдонимом Барбара Видо.

Свое имя девушка видоизменила на английский лад, чтобы ее могла понять и международная аудитория.

Леонид Якубович же читал отрывки из своего сборника и отвечал на вопросы читателей.

Леонид Якубович: «Больше всего я мечтал стать дворником»

- Леонид Аркадьевич, кого можно назвать первым критиком ваших стихов?

- Дочь, потом жена, затем Леонид Васильевич (редактор Леонида Якубовича). Поэтому я на них это отрабатываю. Если им нравится, то я оставляю.

Если нет, то переделываю.

- А есть ли у вас какие-то семейные традиции?

- Все праздники мы проводим в кругу семьи. У нас лишних не бывает. И тогда мы готовим с женой. Иногда я готовлю сам.

Это совершенно отдельное хобби. Я встал к плите примерно в восьмилетнем возрасте. Собирал рецепты. У меня большая библиотека.

Я переписывался когда-то с заграницей и обожаю это.

Поэтому – самое главное, когда мы собираемся за столом. Это счастье.

- Какие блюда получаются у вас лучше всего?

- Да все что угодно, кроме теста. Но это надо спросить у жены и детей, что я лучше всего готовлю? В принципе можно приготовить все что угодно.

Варвара: Гороховый суп и кролик в сметане.

- Кем вы мечтали стать в детстве?

- Если я скажу, что мечтал стать летчиком, это будет неправда. Когда я был совсем маленьким, мы жили в Москве, на улице Чкалова, дом 7.

Так вот, тогда я больше всего мечтал быть дворником.