Леонид Якубович: «После игры первой тройки я упал и потерял сознание»

Еще одно хобби телеведущего Леонида Якубовича – кулинария. А особенно хорошо ему удаются гороховый суп и кролик в сметане.
Об этом рассказала его дочь Варвара на книжном фестивале «Красная площадь», где Леонид Аркадьевич презентовал свой поэтический сборник «День всего на свете».
Варвара поддерживала отца на сцене, а среди зрителей находилась и жена Якубовича. Кстати, дочь ведущего «Поля чудес» тоже пишет книги и занимается музыкой под псевдонимом Барбара Видо.
Свое имя девушка видоизменила на английский лад, чтобы ее могла понять и международная аудитория.
Леонид Якубович же читал отрывки из своего сборника и отвечал на вопросы читателей.
Леонид Якубович: «Больше всего я мечтал стать дворником»
- Леонид Аркадьевич, кого можно назвать первым критиком ваших стихов?
- Дочь, потом жена, затем Леонид Васильевич (редактор Леонида Якубовича). Поэтому я на них это отрабатываю. Если им нравится, то я оставляю.
Если нет, то переделываю.
- А есть ли у вас какие-то семейные традиции?
- Все праздники мы проводим в кругу семьи. У нас лишних не бывает. И тогда мы готовим с женой. Иногда я готовлю сам.
Это совершенно отдельное хобби. Я встал к плите примерно в восьмилетнем возрасте. Собирал рецепты. У меня большая библиотека.
Я переписывался когда-то с заграницей и обожаю это.
Поэтому – самое главное, когда мы собираемся за столом. Это счастье.
- Какие блюда получаются у вас лучше всего?
- Да все что угодно, кроме теста. Но это надо спросить у жены и детей, что я лучше всего готовлю? В принципе можно приготовить все что угодно.
Варвара: Гороховый суп и кролик в сметане.
- Кем вы мечтали стать в детстве?
- Если я скажу, что мечтал стать летчиком, это будет неправда. Когда я был совсем маленьким, мы жили в Москве, на улице Чкалова, дом 7.
Так вот, тогда я больше всего мечтал быть дворником.
Леонид Якубович на фестивале «Красная площадь» со своей дочерью и редактором. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Леонид Якубович: «Когда я сбрил усы, у меня было ощущение, что я без трусов хожу»
- Усы уже стали частью вашего имиджа на программе «Поля чудес». А у вас никогда не было желания сбрить их?
- Я один раз сбрил усы и навсегда это запомнил. Когда я это сделал, у меня было ощущение, что я без трусов хожу. Я нарисовал их себе карандашиком!
Просто жуть!
- На «Поле чудес» всегда приносят много еды. А случалось ли такое, что вы чуть не отравились из-за нее?
- Я даже не помню, в каком году это было. Некая женщина привезла на программу чемодан съестного. Там были копченые колбасы, еще что-то.
Она вывалила на барабан всю эту груду, открыла толстую тетрадь и сказала: «Если я не передам привет всей моей деревне, то меня обратно не пустят».
Я понял, что остановить это нельзя. Получится жестко! Поэтому я стал делать вид, что очень голодный. Сказал женщине: «Читай, читай, я хоть поем это время».
И все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание.
Укол не помогает. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице. Такое было тяжелое отравление.
Но не пробовать же нельзя. Люди привезли.
А вы любите программу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем? Делитесь в комментариях!