Леонид Якубович о дочери: "Лихо мотается по стране"

Леонид Якубович станет ведущим новой телевикторины "Усатые факты" на канале СТС, в которой участвуют звездные игроки. По замыслу передачи, ведущий называет ряд фактов. И участники должны будут угадать, какие из них — правда, а какие — ложь.
По словам Леонида Аркадьевича, "Усатые факты" позволяют участникам и зрителям разобраться в той информации, которая нас окружает. Ведь сейчас в Интернете так сложно отличить правду от лжи.
После съемок одного из выпусков Леонид Якубович признался, что до сих пор испытывает волнение перед съемочным процессом, а еще рассказал журналистам подробнее о передаче, отношениях с Риммой из капитал-шоу "Поле чудес" и талантах дочери. Автор трех вопросов из списка — корреспондент Teleprogramma.org.
Леонид Якубович: "Я буду летать до конца жизни"
— Леонид Аркадьевич, неужели за столько лет работы на телевидении вы еще волнуетесь? Кажется, что ничто вас не может вывести из себя.
— Такого не бывает. Я не робот. И, как и у всех, у меня есть некая своя система и свое время для подготовки программы. И все знают, что за пять-десять минут до съемок ко мне лучше не подходить. Я уже формирую себя, я уже в этом всем. А откликаться на что-то другое я не хочу.
На съемках программы "Усатые факты". Фото: телеканал СТС
— Заметили, что вы как будто постройнели и помолодели. Где-то отдыхали?
— Три раза в неделю теннис! Примерно раз в месяц — полеты. Я теперь буду летать до конца жизни. Другое дело, когда нет времени пойти на площадку, на аэродром.
И у меня появилось еще одно увлечение — я теперь инструктор на тренажере Boeing 737. Мы затеяли огромные всероссийские соревнования, они прошли и в прошлом году. И в этом году мы просто качественно усилили всю аппаратуру и технологию. На тренажерах занимаются огромное количество народу. И особенно мне нравится, что на них занимаются дети.
Это абсолютно профессиональный тренажер, на который приходят и летчики довольно крупных авиационных фирм. Там процентов 95 похожести, за исключением графики за бортом. Но то, что происходит внутри кабины, на 95–97 % напоминает реальность.
— Вы так загружены. Сколько часов вы вообще спите?
-— Я сплю с 12 до 3 и с 6 до 9 утра. Дел много. Сейчас выйдет пятая книжка — это большое дополненное издание четвертой книги.
Просто много лет назад я обнаружил в Интернете удивительный календарь необычных веселых праздников и немедленно стал писать поздравления к ним. Написал около 600, потом добавил еще 300.
Притом что в предисловии я написал людям: "Можете этим пользоваться, поздравлять кого угодно, не указывая автора". А поскольку все смеются и получают удовольствие от книжек, я доволен невероятно.
— Наверное, люди просят вас записать и поздравления для юбиляра…
— Очень часто.
— Программа называется "Усатые факты". А ваши усы стали своего рода брендом. Как вы за ними ухаживаете?
— В жизни не ухаживал за ними никогда. Иногда только подстригаю, потому что они растут и растут, чуть-чуть равняю, и все.
Леонид Якубович. Фото: телеканал СТС
Леонид Якубович о сплетнях про отношения с Риммой: "Это совершенная глупость"
— Прежде всего, вы известны как ведущий капитал-шоу "Поле чудес", и ходит много сплетен о ваших отношениях с Риммой Агафошиной, которая выносит буквы…
— Про наши отношения с Агафошиной писали два раза и заткнулись, потому что это совершенная глупость. У нее замечательные двое детей. Римма работала в модельном агентстве, как и еще три девочки. На "Поле чудес" еще несколько есть.
Они приходят из агентства и получают удовольствие, потому что два с половиной часа съемок на этой программе — это хохот и веселье. И вообще, это замечательно.
Леонид Якубович: "Варвара говорит на трех языках"
— В Интернете можно найти информацию, что ваша дочь Варвара занимается музыкой. Вы следите за ее творчеством?
— Я могу следить только за тем, как она пишет, что устраивает меня невероятно. У нее вышла одна книжка. Сейчас Варвара пишет еще один роман. Вот тут я могу давать советы. Мне нравится, как она кладет слова на бумагу.
Я думаю, что это воспитание, количество хороших книг, которые я в нее вложил. Это, конечно, МГИМО: факультатив и магистратура. Варвара говорит на трех языках, она увлечена средневековой Скандинавией, пишет фантазийные романы.
Дочь поет, пишет песни на русском, английском и французском языках. Очень мне это нравится.
Леонид Якубович со зрителями. Фото: телеканал СТС
— Может быть, Варваре податься в шоу-бизнес?
— Категорически нет. Она абсолютно далека от всего этого. Варвара не публичный человек.
— То есть ваша дочь занимается творчеством для себя?
— Варвара — очень хороший продюсер сама себе. И книгу, которая вышла, спродюсировала она.
Она всегда на каких-то конференциях, встречах, выступлениях. Довольно лихо мотается по стране. Мне нравится.
