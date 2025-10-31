Леонид Якубович о дочери: "Лихо мотается по стране"

Леонид Якубович станет ведущим новой телевикторины "Усатые факты" на канале СТС, в которой участвуют звездные игроки. По замыслу передачи, ведущий называет ряд фактов. И участники должны будут угадать, какие из них — правда, а какие — ложь.

По словам Леонида Аркадьевича, "Усатые факты" позволяют участникам и зрителям разобраться в той информации, которая нас окружает. Ведь сейчас в Интернете так сложно отличить правду от лжи.

После съемок одного из выпусков Леонид Якубович признался, что до сих пор испытывает волнение перед съемочным процессом, а еще рассказал журналистам подробнее о передаче, отношениях с Риммой из капитал-шоу "Поле чудес" и талантах дочери. Автор трех вопросов из списка — корреспондент Teleprogramma.org.

Леонид Якубович: "Я буду летать до конца жизни"

— Леонид Аркадьевич, неужели за столько лет работы на телевидении вы еще волнуетесь? Кажется, что ничто вас не может вывести из себя.

— Такого не бывает. Я не робот. И, как и у всех, у меня есть некая своя система и свое время для подготовки программы. И все знают, что за пять-десять минут до съемок ко мне лучше не подходить. Я уже формирую себя, я уже в этом всем. А откликаться на что-то другое я не хочу.