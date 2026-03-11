Леонид Агутин: "Свои позорные моменты я запомнил навсегда"

Леонид Агутин признается, что жена Анжелика Варум сама заказывает ему подарки на праздники. А вот сам он обычно старается не проявлять самодеятельности в этом вопросе.
Об этом, а также о своем опыте благотворительности и отношении к искусственному интеллекту артист рассказал журналистам в кулуарах самой доброй музыкальной премии "Новое радио Awards" в поддержку подопечных фонда Константина Хабенского.
Леонид Агутин о тех, кому оказывает помощь: "В основном это люди, которых проблемы откинули на обочину жизни"
- Леонид, как вы считаете, стоит ли человеку рекламировать свои благотворительные дела?
- Есть разные ситуации. Когда люди создают такие фонды, как у Константина Хабенского, в которых чем больше внимания к нему, тем больше будет помощи детям, то такой вид деятельности, конечно, нужно показывать.
Но если ты конкретно кому-то помогаешь, необязательно об этом везде кричать.
- А в детстве вам встречались какие-то яркие примеры благотворителей?
- Я считаю, что мне повезло. В детстве я встречал много достойных людей, учителей. Они являлись образцом того, как нужно преданно служить своему делу и быть человечным.
- Какой самый добрый поступок в детстве вы сами могли бы вспомнить?
- Знаете что, я человек в основном добрый. И у меня было много добрых поступков в жизни: и в детстве, и потом. Но почему-то я помню только нехорошие.
Они очень сильно вгрызлись в мою память. Какие-то свои позорные моменты я запомнил навсегда. И периодически к ним возвращаюсь, хотя, например, прошло сорок или пятьдесят лет.
- А что вы сами можете рассказать о своем благотворительном опыте?
- У меня большой опыт помощи клиникам и людям, которые не могут справиться с проблемой сами. Я не могу помочь всем, кто нуждается.
Но кому смог, тому смог. В основном это люди, которых проблемы со здоровьем откинули на обочину жизни.
- А можете, например, помочь нищему на улице?
- Конечно. Периодически это происходит со мной, как и со всеми.
И даже когда ты понимаешь, что это его профессия…
Вот, например, чаевые для официанта – это обязательно. Есть какие-то вещи, которые обязательны. Просто мы так устроены.
Леонид Агутин. Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"
Леонид Агутин: "Моя жена сразу заказывает подарки"
- Как обычно проходит в вашей семье 8 марта?
- Часто в этот праздник мы работаем, выступаем.
- А что обычно дарите Анжелике Варум?
- Мне жена сразу заказывает подарки. Я не проявляю самодеятельности в этом случае. Это бессмысленно, потому что ты можешь подарить что-то ненужное. А зачем?
8 марта мы обычно где-то бываем. Но в этот раз нет ни одного заказа на этот день. И в кои-то веки мы куда-то пойдем.
- У вас много гастрольных туров с Анжеликой Варум. Наверное, возникают ситуации, когда вы спорите, ссоритесь. Как вы справляетесь с ними?
- Мне прикольно слушать такие вопросы на 28-м году совместной жизни. Уже все было: и споры, и ссоры, и скандалы. Единственное, что могу сказать, они у нас недолгие.
Нам, наверное, помогает, не побоюсь этого слова, общий интеллектуальный уровень. Он позволяет задуматься о том, что в словах спорящего есть зерно истины, и стоит к нему прислушаться.
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"
Леонид Агутин: "Когда-то мы дойдем до того, что роботы нам будут рассказывать о том, как нужно жить"
-Поговорим о еще одной злободневной теме. Как вы относитесь к искусственному интеллекту?
- Можно талантливо пользоваться искусственным интеллектом, а можно – нет. Когда происходит какое-то новое веяние, очень редко появляется что-то талантливое и очень много неталантливого.
И так бывает везде, в том же музыкальном направлении. Кто-то сделает что-то симпатичное, интересное, а другой бросается в эту нишу и не очень хорошо повторяет.
Я думаю, мы этим наедимся. И зрители сами отсеют неинтересное и останется только хорошее. И это всегда так бывало.
Сейчас многим понравилось, что можно снять клипчик, не снимая, просто наговорить промт и все. Но вы, наверное, обратили внимание не то, как видно то, что клип сделан с помощью ИИ. Это уже начинает надоедать.
Просто это надо пережить, пройти через это. Пока искусственный интеллект не способен создать самое главное – придумать что-то, чего еще не существовало.
В принципе это не интеллект, а собиратель информации, просто очень быстрый.
А когда-то мы дойдем до того, что роботы нам будут рассказывать о том, как нужно жить. И на всякий случай к этому стоит готовиться.
