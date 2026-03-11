Леонид Агутин: "Свои позорные моменты я запомнил навсегда"

Леонид Агутин признается, что жена Анжелика Варум сама заказывает ему подарки на праздники. А вот сам он обычно старается не проявлять самодеятельности в этом вопросе.

Об этом, а также о своем опыте благотворительности и отношении к искусственному интеллекту артист рассказал журналистам в кулуарах самой доброй музыкальной премии "Новое радио Awards" в поддержку подопечных фонда Константина Хабенского.

Леонид Агутин о тех, кому оказывает помощь: "В основном это люди, которых проблемы откинули на обочину жизни"

- Леонид, как вы считаете, стоит ли человеку рекламировать свои благотворительные дела?

- Есть разные ситуации. Когда люди создают такие фонды, как у Константина Хабенского, в которых чем больше внимания к нему, тем больше будет помощи детям, то такой вид деятельности, конечно, нужно показывать.

Но если ты конкретно кому-то помогаешь, необязательно об этом везде кричать.

- А в детстве вам встречались какие-то яркие примеры благотворителей?

- Я считаю, что мне повезло. В детстве я встречал много достойных людей, учителей. Они являлись образцом того, как нужно преданно служить своему делу и быть человечным.

- Какой самый добрый поступок в детстве вы сами могли бы вспомнить?

- Знаете что, я человек в основном добрый. И у меня было много добрых поступков в жизни: и в детстве, и потом. Но почему-то я помню только нехорошие.

Они очень сильно вгрызлись в мою память. Какие-то свои позорные моменты я запомнил навсегда. И периодически к ним возвращаюсь, хотя, например, прошло сорок или пятьдесят лет.

- А что вы сами можете рассказать о своем благотворительном опыте?

- У меня большой опыт помощи клиникам и людям, которые не могут справиться с проблемой сами. Я не могу помочь всем, кто нуждается.

Но кому смог, тому смог. В основном это люди, которых проблемы со здоровьем откинули на обочину жизни.

- А можете, например, помочь нищему на улице?

- Конечно. Периодически это происходит со мной, как и со всеми.

И даже когда ты понимаешь, что это его профессия…

Вот, например, чаевые для официанта – это обязательно. Есть какие-то вещи, которые обязательны. Просто мы так устроены.