Лариса Долина о замужестве: "Мне не надо никому готовить еду, никого слушать"

Недавно Лариса Долина сыграла в спектакле "Мечта Фемиды" по пьесе известного адвоката Михаила Барщевского. И поразилась тому, как порой искусно переплетаются настоящая жизнь и театральное искусство.
Сюжет постановки строится вокруг трех персонажей: девушки, выбравшей путь"ночной бабочки", ее матери-судьи (Наталья Бочкарева), которая не может помочь собственной дочери, и расчетливого медиамагната.
Лариса Долина играет адвоката и подругу судьи.
Одна из ключевых сюжетных линий — история обманутой мошенниками пожилой женщины. Ее уговорили продать дом и прописаться в квартире, но в итоге она потеряла и то, и другое. А когда бабушка подала в суд, ее обвинили в фальсификации документов.
Как сообщает Телеграм-канал Shot, этот эпизод рассмешил Долину. Во время репетиций постановки она не могла сдержать смеха.
А вот на вопрос об участии в этом спектакле в кулуарах гала-концерта VIII Международной музыкальной премии BraVo ответила вполне серьезно. (Мероприятие проходило на Исторической сцене Большого театра).
"Девушка пошла на панель. Так она зарабатывала деньги себе на обучение. Врала маме, которая, естественно, об этом не знала, - немного раскрыла сюжет спектакля Лариса Долина.
-Слушайте, это же театральная обстановка. И в жизни случаются такие ситуации. Из воздуха такие темы не получаются. Это, наверное, какой-то жизненный опыт".
Лариса Долина: "В райдере у меня вода, обязательно кофе"
- Но сегодня вы пришли в Большой театр – на премию BraVo…
- Я хочу послушать Ильдара Абдразакова. Я летала в Париж на премьеру оперы "Дон Карлос". Тогда главные партии исполняли Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава.
Это для меня была потрясающая поездка. Вообще, Хибла меня часто зовет на свои премьеры. И я летаю вместе с ней.
- А что вам больше нравится: выступать на сцене или играть в театре?
- Это абсолютно разные культуры и вообще все разное. Для меня театр имеет очень большое значение.
Когда я пою сольные концерты, возникает некое ощущение абсолютного счастья. А вот театр – это просто полет в космос.
- Не скучаете ли вы по временам зарубежных гастролей, когда можно было общаться с иностранными коллегами?
- Я работала с музыкантами из Нью-Йорка. А сейчас прекрасно себя чувствую в компании российских артистов, поэтому и не скучаю. Я скучаю по тем, кого уже нет, с кем у меня были и совместные пластинки, и выступления.
- А вы сами сейчас пластинки выпускаете?
- Я вот выпустила виниловый диск с новыми песнями.
- Бывает, что артисты коллекционируют виниловые пластинки. У вас та же история?
- Вы знаете, я люблю винил, и мне дарят пластинки. У меня уже собралась довольно внушительная коллекция.
Например, у меня есть старая пластинка Эллы Фитцджеральд. А еще мне дарили мою раритетную пластинку, которой уже лет сорок. Там очень странная моя фотография.
Мне дарят не только пластинки. Актеры театра на Таганке подарили мне на юбилей целый большой комплекс для грампластинок.
- Недавно певица Алсу рассказала, что убрала шоколад из своего райдера. А вы что-то убирали?
- Ничего не прибавлялось и не убавлялось. В райдере у меня вода, обязательно кофе. В мою гримерку обычно ставят небольшую кофе-машину.
Я предпочитаю кофе в капсуле. Ничего такого необычного!
- А какой кофе вы любите?
- Я пью эспрессо без сахара.
Лариса Долина: "Я одна, свободна и абсолютно счастлива"
- Лариса Александровна, что у вас сейчас происходит в личной жизни?
- Ну как вам сказать? Это запретная тема.
- А замуж вы больше не хотите?
- Нет. Я там была трижды. Хватит, больше не хочу.
- А какой бы вы совет дали тем, кто хочет замуж?
- Не имею права давать никаких советов. Это должен знать и понимать сам человек. Я же одна, свободна и абсолютно счастлива.
Я сама себе принадлежу. Мне не надо никому готовить еду, не нужно никого слушать. Можно очень сильно не торопиться домой, ожидая, что муж спросит: "А где ты была? А почему так поздно?". И мне очень хорошо одной.
Да и не одной. Мои девочки со мной (дочка и внучка).
- То есть вы не любите, чтобы вами командовали?
- Нет, не люблю. В этом году 55 лет, как я в профессии. Из них первые лет 20 я подчинялась. Кто-то был моим художественным руководителем, дирижером. Я не принадлежала сама себе.
Мне надо было слушать свое начальство. К счастью, это прошло.
- А какие отношения у вас с зятем?
- Замечательные отношения.
- А что он сделал, чтобы вам понравиться?
- А не нужно ничего делать, чтобы мне понравиться. Я просто должна его полюбить и все. Он любит мою дочь. В моей внучке души не чает.
У нас чудесные отношения с самого начала, как только Сашка появилась на свет.
- Возможно, вы устраивали ему какие-то проверки…
- Что значит проверки? Ангелина сама выбирала. Она его любит, захотела от него родить ребенка.
