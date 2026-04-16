Лариса Долина о замужестве: "Мне не надо никому готовить еду, никого слушать"

Недавно Лариса Долина сыграла в спектакле "Мечта Фемиды" по пьесе известного адвоката Михаила Барщевского. И поразилась тому, как порой искусно переплетаются настоящая жизнь и театральное искусство.

Сюжет постановки строится вокруг трех персонажей: девушки, выбравшей путь"ночной бабочки", ее матери-судьи (Наталья Бочкарева), которая не может помочь собственной дочери, и расчетливого медиамагната.

Лариса Долина играет адвоката и подругу судьи.

Одна из ключевых сюжетных линий — история обманутой мошенниками пожилой женщины. Ее уговорили продать дом и прописаться в квартире, но в итоге она потеряла и то, и другое. А когда бабушка подала в суд, ее обвинили в фальсификации документов.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, этот эпизод рассмешил Долину. Во время репетиций постановки она не могла сдержать смеха.

А вот на вопрос об участии в этом спектакле в кулуарах гала-концерта VIII Международной музыкальной премии BraVo ответила вполне серьезно. (Мероприятие проходило на Исторической сцене Большого театра).

"Девушка пошла на панель. Так она зарабатывала деньги себе на обучение. Врала маме, которая, естественно, об этом не знала, - немного раскрыла сюжет спектакля Лариса Долина. -Слушайте, это же театральная обстановка. И в жизни случаются такие ситуации. Из воздуха такие темы не получаются. Это, наверное, какой-то жизненный опыт".

- Но сегодня вы пришли в Большой театр – на премию BraVo…

- Я хочу послушать Ильдара Абдразакова. Я летала в Париж на премьеру оперы "Дон Карлос". Тогда главные партии исполняли Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава.

Это для меня была потрясающая поездка. Вообще, Хибла меня часто зовет на свои премьеры. И я летаю вместе с ней.

- А что вам больше нравится: выступать на сцене или играть в театре?

- Это абсолютно разные культуры и вообще все разное. Для меня театр имеет очень большое значение.

Когда я пою сольные концерты, возникает некое ощущение абсолютного счастья. А вот театр – это просто полет в космос.