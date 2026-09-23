Лариса Долина о разводе Стаса Михайлова: «Не читайте советских газет»

Любимая историческая личность Ларисы Долиной – Жанна д' Арк. Певица восхищается тем, как Орлеанская дева самоотверженно шла на смерть.

Об этом артистка рассказала корреспонденту Teleprogramma.org на премьере фильма «Романовы: преданность и предательство». Картина посвящена четырем последним годам Николая II и его семьи.

Также певица ответила на самые злободневные вопросы журналистов. Беседа с представителями СМИ началась c важности знания истории с младых ногтей.

Лариса Долина: «Внучка очень любит историю»

- Лариса Александровна, как вы думаете, важно ли изучать историю с самых юных лет?

- Безусловно. Особенно это касается той страны, в которой ребенок родился и живет. Свою историю нужно знать, потому что без прошлого нет настоящего и будущего.

- Но ребенку порой трудно осмыслить какие-то вещи. Возможно, лучше вернуться к этому вопросу лет в 14?

- Ведь можно найти подход и к ребенку. И говорить с ним теми словами, к которым он привык, по-детски.

Начинать с самого начала, но очень аккуратно, чтобы заинтересовать ребенка. А потом уже все сложнее и сложнее.

- А ваша внучка Александра изучает историю?

- Она очень любит историю, с первого класса ее изучает. Ей очень нравится история как предмет. Она уже очень многое знает.

- А какой исторический персонаж вызывает наибольшее восхищение у вас самой?

- Жанна д' Арк, например.

- Почему?

- Потому что она обладала большой силой духа. Она не боялась смерти, шла наперекор всем и всему.

Жанна д' Арк была очень сильной личностью. Такие рождаются раз в 200 лет.

Она так любила свою страну и хотела справедливости, что шла на смерть с закрытыми глазами. Для меня это пример.