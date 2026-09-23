Лариса Долина о разводе Стаса Михайлова: «Не читайте советских газет»

Любимая историческая личность Ларисы Долиной – Жанна д' Арк. Певица восхищается тем, как Орлеанская дева самоотверженно шла на смерть.
Об этом артистка рассказала корреспонденту Teleprogramma.org на премьере фильма «Романовы: преданность и предательство». Картина посвящена четырем последним годам Николая II и его семьи.
Также певица ответила на самые злободневные вопросы журналистов. Беседа с представителями СМИ началась c важности знания истории с младых ногтей.
Лариса Долина: «Внучка очень любит историю»
- Лариса Александровна, как вы думаете, важно ли изучать историю с самых юных лет?
- Безусловно. Особенно это касается той страны, в которой ребенок родился и живет. Свою историю нужно знать, потому что без прошлого нет настоящего и будущего.
- Но ребенку порой трудно осмыслить какие-то вещи. Возможно, лучше вернуться к этому вопросу лет в 14?
- Ведь можно найти подход и к ребенку. И говорить с ним теми словами, к которым он привык, по-детски.
Начинать с самого начала, но очень аккуратно, чтобы заинтересовать ребенка. А потом уже все сложнее и сложнее.
- А ваша внучка Александра изучает историю?
- Она очень любит историю, с первого класса ее изучает. Ей очень нравится история как предмет. Она уже очень многое знает.
- А какой исторический персонаж вызывает наибольшее восхищение у вас самой?
- Жанна д' Арк, например.
- Почему?
- Потому что она обладала большой силой духа. Она не боялась смерти, шла наперекор всем и всему.
Жанна д' Арк была очень сильной личностью. Такие рождаются раз в 200 лет.
Она так любила свою страну и хотела справедливости, что шла на смерть с закрытыми глазами. Для меня это пример.
Лариса Долина на премьере фильма «Романовы: преданность и предательство». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Лариса Долина о разводах среди звезд: «Всякое в жизни бывает»
- Вы недавно признались, что готовы стать новой Примадонной…
- Это такая странная тема, что мне даже не хочется ее повторять. У каждого артиста свое место. Каждый артист занял свою нишу и занимается тем, что ему дорого. А если зрители его любят и ставят на пьедестал, значит, он что-то сделал для этого.
- В СМИ пишут, что Стас Михайлов и его жена разводятся. А что вы думаете о таком решении пары?
- Не читайте советских газет. Помните, как говорил профессор Преображенский? Это вам откуда стало известно?
- Инна Михайлова сама подтвердила это.
- Я не могу это комментировать, потому что ничего об этом не знаю.
- А почему, на ваш взгляд, сейчас так много разводов среди людей, проживших в браке многие годы. Особенно эта тенденция видна среди звезд. Как вы к ней относитесь?
- А как к этому можно относиться? Это их решение. Значит, так случилось. Всякое в жизни бывает.
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