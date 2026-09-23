Лариса Долина о разводе Стаса Михайлова: «Не читайте советских газет»

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Также певица высказалась о важности знания истории среди молодого поколения и о том, действительно ли она готова стать новой Примадонной.

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Любимая историческая личность Ларисы Долиной – Жанна д' Арк. Певица восхищается тем, как Орлеанская дева самоотверженно шла на смерть.

Об этом артистка рассказала корреспонденту Teleprogramma.org на премьере фильма «Романовы: преданность и предательство». Картина посвящена четырем последним годам Николая II и его семьи.

Также певица ответила на самые злободневные вопросы журналистов. Беседа с представителями СМИ началась c важности знания истории с младых ногтей.

Лариса Долина: «Внучка очень любит историю»

- Лариса Александровна, как вы думаете, важно ли изучать историю с самых юных лет?

- Безусловно. Особенно это касается той страны, в которой ребенок родился и живет. Свою историю нужно знать, потому что без прошлого нет настоящего и будущего.

- Но ребенку порой трудно осмыслить какие-то вещи. Возможно, лучше вернуться к этому вопросу лет в 14?

- Ведь можно найти подход и к ребенку. И говорить с ним теми словами, к которым он привык, по-детски.

Начинать с самого начала, но очень аккуратно, чтобы заинтересовать ребенка. А потом уже все сложнее и сложнее.

- А ваша внучка Александра изучает историю?

- Она очень любит историю, с первого класса ее изучает. Ей очень нравится история как предмет. Она уже очень многое знает.

- А какой исторический персонаж вызывает наибольшее восхищение у вас самой?

- Жанна д' Арк, например.

- Почему?

- Потому что она обладала большой силой духа. Она не боялась смерти, шла наперекор всем и всему.

Жанна д' Арк была очень сильной личностью. Такие рождаются раз в 200 лет.

Она так любила свою страну и хотела справедливости, что шла на смерть с закрытыми глазами. Для меня это пример.

Лариса Долина на премьере фильма «Романовы: преданность и предательство». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Лариса Долина о разводах среди звезд: «Всякое в жизни бывает»

- Вы недавно признались, что готовы стать новой Примадонной…

- Это такая странная тема, что мне даже не хочется ее повторять. У каждого артиста свое место. Каждый артист занял свою нишу и занимается тем, что ему дорого. А если зрители его любят и ставят на пьедестал, значит, он что-то сделал для этого.

- В СМИ пишут, что Стас Михайлов и его жена разводятся. А что вы думаете о таком решении пары?

- Не читайте советских газет. Помните, как говорил профессор Преображенский? Это вам откуда стало известно?

- Инна Михайлова сама подтвердила это.

- Я не могу это комментировать, потому что ничего об этом не знаю.

- А почему, на ваш взгляд, сейчас так много разводов среди людей, проживших в браке многие годы. Особенно эта тенденция видна среди звезд. Как вы к ней относитесь?

- А как к этому можно относиться? Это их решение. Значит, так случилось. Всякое в жизни бывает.

А вы согласны с Ларисой Долиной? Делитесь в комментариях!

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