Лариса Долина: "Дочка и внучка - это целый мир, это мой тыл, моя любовь"

Исполнительница хитов "Погода в доме" и "Стена" Лариса Долина 10 сентября отмечает 70-летие. И в это даже трудно поверить, так как последние лет 20 Лариса Александровна практически не меняется. В преддверии юбилея, который Долина отметит на сцене Кремля большим концертом "В кругу друзей" 12+, мы поинтересовались у певицы и педагога, как ей удается так хорошо выглядеть, по сколько часов она спит, с кем делится самым сокровенным и о чем мечтает.
"Отпуск будет только в январе"
- Лариса Александровна, день рождения вы отметите на сцене Кремля, как и полагается большому артисту. Расскажите про концерт "В кругу друзей". Какие дуэты и сюрпризы нас ждут? Судя по афише, там целый звездопад…
- Организовать концерт "В кругу друзей" в Государственном Кремлевском дворце - это решение мы приняли с моим директором, поскольку очень много набралось новых дуэтов с моими друзьями-звездами. Это отличный способ их показать. В мой день рождения, в мой юбилей на сцену Кремля выйдут больше 20 моих гостей. Это действительно звездопад, как вы говорите. Один лучше другого. Наш особенный концерт проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, что подчеркивает его значимость и масштаб. Будет много премьер: как сольных песен, так и в дуэтах. На сцену выйдут только те, кого я люблю: мои близкие, друзья, соратники, те, с кем я иду по жизни рядом уже многие-многие годы.
- С каким настроением подходите к юбилею? Как относитесь к возрасту?
Будущая народная артистка на новогоднем утреннике. Фото: личная страница Ларисы Долиной в социальной сети
- К возрасту отношусь абсолютно философски. И хочу сказать, что одно дело, когда ты заглядываешь в паспорт, а другое - как ты себя чувствуешь. Я на свои 70 себя не чувствую совершенно. Ну максимум, что я могу сказать, это - 40.
- Планируете ли взять небольшой отпуск перед значимым событием? Как восстанавливаете силы?
- До концерта осталось буквально несколько дней, а вы предлагаете мне в отпуск идти? Нет, у меня отпуск бывает только раз в году, и только тогда, когда у Саши, моей внучки, каникулы. Это первая половина января. Хотя у меня в начале января всегда спектакли в Театре на Таганке. Ну вот где-то с 5 января мы планируем куда-нибудь уехать - либо в теплые края, либо... Пока не понимаю.
- Будет ли какое-то торжество для самых близких? Соберетесь вместе с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой? Как они вас обычно поздравляют?
Лариса Александровна и ее внучка Саша - настоящие подруги. Фото: личная страница Ларисы Долиной в социальной сети
- После концерта, буквально через пару дней, я собираю большое количество людей, чтобы просто отметить свой юбилей. Уже не на сцене, а за столом, в окружении очень любимых мною людей. Это моя традиция. Я дни рождения отмечаю всегда - и юбилеи, и не юбилеи. Поэтому будет красиво, достойно, весело. Это еще один повод встретиться с моими любимыми людьми. Конечно, самые близкие, самые мои родные гости - это мои девочки: дочка и внучка.
- Как в целом в вашей семье относятся к праздникам? Есть у вас любимые? Любите сами делать подарки?
- Праздники люблю. Люблю, когда мне дарят подарки, но еще больше люблю дарить их сама. Силы буду восстанавливать только после Нового года, потому что после юбилея у меня тоже нет ни выходных, ни отпуска. Буду так же работать, тем более что начинается учебный год, а у меня и кафедра во МГИКе, и Музыкальная академия. Места и времени для отдыха нет.
"В семье мы делимся всеми чувствами"
Дочь певицы Ангелина сама стала мамой в 2011 году. Фото: личная страница Ларисы Долиной в социальной сети
- Кстати, у Александры день рождения в конце сентября. Ей исполнится 14 лет. Знаю, что у вас очень теплые отношения с внучкой. Расскажите, как любите проводить с ней время?
- Все свободное время провожу с внучкой. Саша очень любит репетировать и исполнять новые песни со мной. Мы не просто близкие и родные люди, мы люди одной крови. И эта кровь, она ощущается во всем: и в том, что мы делаем, и в том, как мы разговариваем друг с другом и какие решения принимаем. Моя семья - дочка и внучка - это целый мир, это мой тыл, моя любовь, моя защита, мои самые близкие. С ними я готова делиться всем, что в моей жизни происходит: всеми чувствами, всеми событиями. Они знают обо мне все, и я о них тоже все знаю.
- Проявляет ли Александра какие-то творческие способности? Чем радует? Какие-то общие черты с собой улавливаете?
- Саша очень мотивированная и очень творческая личность. Она подросток, но уже размышляет как взрослая. Она очень активная. У нее прекрасная музыкальная память - как у меня и как у Лины (дочь Ларисы Александровны. - Ред.). Она быстро учит музыкальный материал. И когда предлагается участие в каких-то проектах, она моментально соглашается. С мамой, естественно. Мама решает все, и она соглашается. И делает все предельно серьезно. Меня в ней радует то, что она всегда идет навстречу, и устремления у нее такие творческие, очень позитивные. Она действительно хочет стать артисткой. Я неоднократно ей задавала вопрос, потому что в нашей семье не принято давить на решения. У нас все принимается обоюдно, мы согласуем все.
- Ваша крестница Вера Алдонина (дочь Юлии Началовой. - Ред.) сейчас активно занимается карьерой певицы. Можно ли сказать, что для Веры вы старший наставник?
- Вера поступила на актерское отделение во ВГИК к Александру Михайлову. Она вообще очень мотивированная, любит учиться: прекрасно окончила школу и сдала ЕГЭ. Я ею горжусь, всегда поддерживаю и даю советы, если она их просит. Общаемся мы часто. Она очень самодостаточная, уверена, что у Веры впереди прекрасное творческое будущее.
"Самое важное - сохранить любовь к жизни"
Долина на сцене - значит звучит высококлассная музыка. Фото: Ярослав Чингаев/Агенство "Москва"
- Вы тщательно следите за собой. Поделитесь секретами красоты? Сон, диеты, косметология - что позволяет вам свежо и бодро выглядеть?
- Нужно просто любить все и всех - вот это самое важное. Если ты реализовался в своей профессии, если ты ее безумно любишь и не можешь без нее существовать, это дает тебе возможность светиться изнутри. А если ты светишься изнутри, то и внешне твою красоту не могут не заметить. И надо жить с ощущением абсолютного счастья. Радоваться каждой мелочи, которая происходит в твоей жизни.
Относительно моих диет и так далее. Сначала были диеты, а теперь уже просто образ жизни. Это интервальное голодание. И есть два списка: красный, в котором перечень продуктов, которые мне категорически нельзя, и зеленый, который предполагает, что я это есть могу. Поскольку я очень дисциплинированная по жизни дама, выполняю все рекомендации. Иногда позволяю себе немного больше, то есть тем самым поощряю себя за дисциплину и за характер. Но нечасто.
- Сколько часов спите? Любите готовить? Есть любимое блюдо?
- Для меня большая роскошь, например, спать восемь часов. И еще бо`льшая роскошь найти время готовить. Ну, готовить я всегда любила, но уже давно не подхожу к плите, потому что у меня просто на это нет времени. Спасает дочка, которая очень вкусно готовит и кормит меня постоянно. Я бесконечно счастлива, что она у меня есть.
- Сейчас принято молодиться в хорошем смысле слова. Как вы к этому относитесь?
- Женщина должна выглядеть хорошо всегда, а особенно в творческой профессии, когда тебе нужно выходить на сцену и покорять зрителей не только своим талантом, но и внешностью. У нас как встречают? По одежке и по внешности.
- Какие достижения в жизни вы считаете наиболее значимыми?
- Достижения? Ну, у меня их, наверное, много все-таки. Что первое приходит в голову: я стала первой и пока единственной на сегодняшний день российской актрисой, которая сыграла на Бродвее. Практически полностью себя реализовала не только на сцене, но и в театре, и в кино. Мало того, я еще реализовываю себя в качестве педагога. Здесь я тоже учусь, не только учу.
- Расскажите про важные жизненные уроки, которые вы усвоили.
- Нужно быть честным, прежде всего с самим собой, ну и с теми людьми, которые с тобой рядом, для которых ты выходишь на сцену. И отдаваться своей профессии даже не на 100%, а на 200%. Никогда никуда не опаздывать и не приходить раньше времени. Всегда добиваться результатов. Никогда нельзя, начиная дело, не завершать его. Я Дева по гороскопу, поэтому для меня всегда было очень важным завершить дело, за которое я берусь. И как бы тяжело и сложно ни было, я все равно всегда все доводила до конца.
- Что для вас самое важное в жизни? Есть ли у вас сейчас мечта или цель?
- Самое для меня важное в жизни - это сохранить любовь к ней, сохранить силы, чтобы еще попробовать удивить своих зрителей. А что касается мечты или цели… Хочу петь и дальше, хочу играть в театре и дальше, хочу жить долго и счастливо и хочу, чтобы мои девочки были счастливы и здоровы.
- Что бы вы себе лично пожелали в свой день рождения?
- Хочу себе пожелать долгих лет жизни.