Лариса Долина: "Дочка и внучка - это целый мир, это мой тыл, моя любовь"

- Вы тщательно следите за собой. Поделитесь секретами красоты? Сон, диеты, косметология - что позволяет вам свежо и бодро выглядеть?

- Нужно просто любить все и всех - вот это самое важное. Если ты реализовался в своей профессии, если ты ее безумно любишь и не можешь без нее существовать, это дает тебе возможность светиться изнутри. А если ты светишься изнутри, то и внешне твою красоту не могут не заметить. И надо жить с ощущением абсолютного счастья. Радоваться каждой мелочи, которая происходит в твоей жизни.

Относительно моих диет и так далее. Сначала были диеты, а теперь уже просто образ жизни. Это интервальное голодание. И есть два списка: красный, в котором перечень продуктов, которые мне категорически нельзя, и зеленый, который предполагает, что я это есть могу. Поскольку я очень дисциплинированная по жизни дама, выполняю все рекомендации. Иногда позволяю себе немного больше, то есть тем самым поощряю себя за дисциплину и за характер. Но нечасто.

- Сколько часов спите? Любите готовить? Есть любимое блюдо?

- Для меня большая роскошь, например, спать восемь часов. И еще бо`льшая роскошь найти время готовить. Ну, готовить я всегда любила, но уже давно не подхожу к плите, потому что у меня просто на это нет времени. Спасает дочка, которая очень вкусно готовит и кормит меня постоянно. Я бесконечно счастлива, что она у меня есть.

- Сейчас принято молодиться в хорошем смысле слова. Как вы к этому относитесь?

- Женщина должна выглядеть хорошо всегда, а особенно в творческой профессии, когда тебе нужно выходить на сцену и покорять зрителей не только своим талантом, но и внешностью. У нас как встречают? По одежке и по внешности.

- Какие достижения в жизни вы считаете наиболее значимыми?

- Достижения? Ну, у меня их, наверное, много все-таки. Что первое приходит в голову: я стала первой и пока единственной на сегодняшний день российской актрисой, которая сыграла на Бродвее. Практически полностью себя реализовала не только на сцене, но и в театре, и в кино. Мало того, я еще реализовываю себя в качестве педагога. Здесь я тоже учусь, не только учу.

- Расскажите про важные жизненные уроки, которые вы усвоили.

- Нужно быть честным, прежде всего с самим собой, ну и с теми людьми, которые с тобой рядом, для которых ты выходишь на сцену. И отдаваться своей профессии даже не на 100%, а на 200%. Никогда никуда не опаздывать и не приходить раньше времени. Всегда добиваться результатов. Никогда нельзя, начиная дело, не завершать его. Я Дева по гороскопу, поэтому для меня всегда было очень важным завершить дело, за которое я берусь. И как бы тяжело и сложно ни было, я все равно всегда все доводила до конца.

- Что для вас самое важное в жизни? Есть ли у вас сейчас мечта или цель?

- Самое для меня важное в жизни - это сохранить любовь к ней, сохранить силы, чтобы еще попробовать удивить своих зрителей. А что касается мечты или цели… Хочу петь и дальше, хочу играть в театре и дальше, хочу жить долго и счастливо и хочу, чтобы мои девочки были счастливы и здоровы.

- Что бы вы себе лично пожелали в свой день рождения?

- Хочу себе пожелать долгих лет жизни.