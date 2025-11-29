Кирилл Туриченко: "Я полностью готов к роли отца"

"Скоро буду меньше спать"

- У вас в конце осени вышло сразу несколько сольных песен, и все о любви. Вы не просто исполнитель, но и автор. Что вас особенно вдохновляет?

- Да, осень получилась насыщенной, я уже представил публике "За любовь в тумане", "Зацелуй мои раны", "Дай мне любовь". Буквально на днях выйдет еще одна очень личная для меня песня - "Мама" (28 ноября, накануне Дня матери), в работе премьеры уже и на следующий год. Следите за новостями, подписывайтесь на мои соцсети. Я стараюсь радовать поклонников не только творчеством, но и различными активностями, розыгрышами и т. п. И все это происходит ради любви, во имя любви и благодаря такому чувству, как любовь. А о чем писать, если не о ней?

Я начал сочинять уже в осознанном возрасте, имея опыт и расставаний, и влюбленностей, и сегодня мне точно есть о чем рассказать. Рад, что могу делиться этим через творчество, и надеюсь, что мой опыт кому-то поможет в их жизненных ситуациях. Меня, безусловно, вдохновляет то, что сейчас происходит в моей жизни. Мы с супругой готовимся стать родителями, открываем для себя новый мир. Безусловно, это дает силы, энергию.

Но я скажу так: вдохновение есть в каждом дне, каждый раз, когда мы открываем глаза, понимаем, что живем, что у нас есть планы. Это главное, что дает энергию двигаться дальше. Впереди много песен, и все это совсем скоро выльется в большой-большой концерт. Я очень благодарен своему фан-клубу и всем тем, кто поддерживает мои сольные песни, приходит на концерты.

- "С тобой все и сразу получить очень хочется..." - строчка из вашей песни «Дай мне любовь». Женщины часто становятся для мужчин стимулом - больше работать, большего достигать, строить планы и т. п. Как Даша изменила вашу жизнь?

- Жизнь, безусловно, меняется, когда рядом находится женщина, которая любит и верит в вас, для которой вы - лучший на свете мужчина. Это заряжает по полной, и ты хочешь положить весь мир к ногам своей женщины. Это все проявляется в песнях. Я стараюсь закладывать в них мотивационные смыслы. Чтобы каждый человек, который придет на мой концерт, становился лучше, успешнее, увереннее в себе. Это проявляется и в желании добиваться большего, больше работать. Я начал больше времени проводить в студиях, много писать - без поддержки моей супруги это было бы просто невозможно. Семья мотивирует к созиданию и к созданию новых смыслов.

- Что изменилось внутри с момента, как вы узнали, что станете отцом?

- Хорошо помню тот момент, когда я узнал эту новость. У меня были такие смешанные чувства! Я не понимал, куда бежать, что делать и как себя вести. А потом пришло полное понимание того, что все хорошо, ведь мы очень этого ждали.

Сегодня наша жизнь поменялась в лучшую сторону, мы больше проводим времени на прогулках, на свежем воздухе. Вместе готовим, смотрим фильмы, слушаем аудиокниги, музыку на нашем домашнем патефоне. При этом я занимаюсь спортом и однозначно стал больше работать - и мне это нравится. Кстати, лучше стал спать - видимо, это такая подготовка к тому, что скоро спать я буду меньше. В планах переехать из Москвы за город, чтобы больше времени с ребенком проводить на свежем воздухе. Семья расширяется - надо работать больше. Всем этого желаю, а сам после интервью пойду на студию готовить новые песни.

- Даша у вас стилист. Она, наверное, будет целиком погружена в материнские хлопоты. Или попробует совмещать материнство и карьеру?

- Даша оканчивала обучение по специальности «Дизайн и подбор одежды». Практически все мои образы сейчас создает она. У Даши в этом плане абсолютный вкус. В дальнейшем у нее есть задумка выйти на большую аудиторию, поэтому следите за ее соцсетями - думаю, после родов она вас сможет удивить.

- Сын Даши Платон морально готов к появлению брата или сестренки?

- Платон самостоятельный парень, очень умный. Я родился 13-го, а Платон - 15 января. Он мой замечательный друг, который помогает нам. А еще хорошо учится, занимается спортом. Маму поддерживает, меня уважает. Платон тоже очень рад грядущим изменениям в нашей семье и абсолютно не ревнует. Наоборот, говорит: "Я помогу!". Платон очень хороший парень, и я рад, что наши с ним отношения складываются. И дай бог, дальше будет лучше, потому что любые взаимоотношения требуют работы. И мы всей семьей работаем над тем, чтобы наши отношения становились лучше.

"Я - Дед Мороз"

- Наверняка в декабре у «Иванушек International» невероятное количество выступлений, корпоративов. Работаете ли 31 декабря?

- Да, конечно, у "Иванушек" плотный график. Декабрь - тяжелый месяц, в самом хорошем смысле этого слова. Большая востребованность сейчас и в связи с тем, что группе в этом году 30 лет. У нас большие юбилейные концерты 28, 29, 30 ноября в «Live Aрена» в Москве и 6 декабря в «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. 31 декабря работаем, поздравляем. Концертов будет много, мы к этому готовы, а потом у нас отпуск.

- Вы успешны и в составе «Иванушек», и в сольном творчестве. Чуть ли не единственный случай на нашей эстраде. Как можно все это совмещать?

- С каждым днем работы становится еще больше, а времени - меньше. Времени на то, чтобы съездить к маме, увидеться с сестрой и племянниками. Съездить на рыбалку с друзьями я уже планирую лет пять - это правда, я не шучу. У меня стоит сумка, которую я собрал на рыбалку, когда меня пригласили друзья, и до сегодняшнего дня я ее не разбирал. Купил вещи новые, положил - и все… Как я уже говорил, я получаю удовольствие от результата своей работы. Да, сегодня я, наверное, единственный артист, который может совмещать работу в легендарной группе, любимой миллионами, и ездить в сольные туры.

Это тяжелый труд, но, когда нравится работа, ты не ощущаешь усталости. Бывают моменты, когда не высыпаешься, много перелетов и переездов, но мы научились это планировать. У меня замечательная команда - племянник, который мне помогает, помощница Светлана. Моя семья - мой тыл, жена с пониманием относится к моей занятости и помогает отдохнуть от дел. Надеюсь, что в следующем году сможем анонсировать большой сольный тур.

- Одному, наверное, на сцене проще? Есть у вас в "Иванушках" какие-то правила, чтобы все шло гладко и без накладок?