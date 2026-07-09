Кирилл Туриченко о воспитании младенца: «Благодаря Леону мы с Дашей начали ходить в храм»

В феврале этого солист группы «Иванушки Intrernational» Кирилл Туриченко и его жена Дарья Тарасова стали родителями. У супругов родился сын Леон. Ребенок растет не по дням, а по часам.

О том, чем их радует малыш, Кирилл и Дарья рассказали на премии «Мама года», куда музыкант пришел поддержать супругу. И подарил гостям мероприятия свою песню.

Кирилл Туриченко: «Леон уже может четко «сказать», что ему не нравится»

- Кирилл, Дарья, каковы сейчас ваши родительские успехи?

- Стало, конечно же, полегче, потому что когда Леон был совсем крошечкой, часто просыпался ночью. И я вместе с Дашей тоже попытался вставать в ночное время, но из-за гастролей и концертов не высыпался.

Но сейчас стало легче. Сын стал чуть взрослее. У него уже четко выработался график питания, сна.

Леон уже может четко «сказать», что ему не нравится, четко издает какой-то кричащий звук. Например, что устал сидеть. Его поднимаешь, он сразу замолкает, что-то рассматривает, познает мир. Очень интересный возраст.

Для меня это все впервые. Все же это долгожданный ребенок. И в таком осознанном возрасте я кайфую каждый день. Просыпаюсь утром пораньше, чтобы бежать к ним и увидеть, как просыпается сын.

Человек еще в таком маленьком возрасте – всего пять месяцев, но он уже просыпается и улыбается этому миру. Он уже счастлив увидеть нас и этот мир.

А мы просыпаемся с какими-то проблемами. Но смотришь на него и думаешь: «Все хорошо в жизни».

- А вы уже выезжали с ребенком в какие-то путешествия?

- Мы только планируем хотя бы на поезде выехать в Санкт-Петербург, покататься на лодочке. Леон пока еще маленький и боится больших длительных перелетов.