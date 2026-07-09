Кирилл Туриченко о воспитании младенца: «Благодаря Леону мы с Дашей начали ходить в храм»

В феврале этого солист группы «Иванушки Intrernational» Кирилл Туриченко и его жена Дарья Тарасова стали родителями. У супругов родился сын Леон. Ребенок растет не по дням, а по часам.
О том, чем их радует малыш, Кирилл и Дарья рассказали на премии «Мама года», куда музыкант пришел поддержать супругу. И подарил гостям мероприятия свою песню.
Кирилл Туриченко: «Леон уже может четко «сказать», что ему не нравится»
- Кирилл, Дарья, каковы сейчас ваши родительские успехи?
- Стало, конечно же, полегче, потому что когда Леон был совсем крошечкой, часто просыпался ночью. И я вместе с Дашей тоже попытался вставать в ночное время, но из-за гастролей и концертов не высыпался.
Но сейчас стало легче. Сын стал чуть взрослее. У него уже четко выработался график питания, сна.
Леон уже может четко «сказать», что ему не нравится, четко издает какой-то кричащий звук. Например, что устал сидеть. Его поднимаешь, он сразу замолкает, что-то рассматривает, познает мир. Очень интересный возраст.
Для меня это все впервые. Все же это долгожданный ребенок. И в таком осознанном возрасте я кайфую каждый день. Просыпаюсь утром пораньше, чтобы бежать к ним и увидеть, как просыпается сын.
Человек еще в таком маленьком возрасте – всего пять месяцев, но он уже просыпается и улыбается этому миру. Он уже счастлив увидеть нас и этот мир.
А мы просыпаемся с какими-то проблемами. Но смотришь на него и думаешь: «Все хорошо в жизни».
- А вы уже выезжали с ребенком в какие-то путешествия?
- Мы только планируем хотя бы на поезде выехать в Санкт-Петербург, покататься на лодочке. Леон пока еще маленький и боится больших длительных перелетов.
Кирилл Туриченко с женой Дарьей. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Кирилл Туриченко: «У Леона есть такая игрушка - нотки»
- Хотели бы, чтобы Леон в будущем пополнил состав «Иванушек»?
- Ни в коем случае. Каждый раз, когда меня об этом спрашивают, я очень надеюсь, что Леон все-таки не пойдет по моим стопам.
Я бы хотел, чтобы он занимался чем-то другим. Конечно, если он выберет такой путь, я его поддержу и расскажу, что умею.
У Леона есть одна такая игрушка – нотки. И я заметил, что ею он занимается больше, чем другими. Я захожу в комнату, он лежит на полу и играет по правилам. Я говорю: «Пожалуйста, Леон, возьми вот этого оленя или резинового жирафа».
Но я любое начинание поддержу. В любом случае я хочу, чтобы он занимался на каком-то музыкальном инструменте, конкретно это фортепиано. Как я мучился в свое время…
- Что нового вы узнали при опыте отцовства?
- Что кабачок на пару – это очень вкусно.
А еще благодаря Леону мы с Дашей начали ходить в храм. Каждое воскресенье ребенок может причащаться до семи лет. Без исповеди, конечно, но мы Леона крестили.
Плюс благодаря питанию малыша мы начали есть овощи на пару, питаться правильной пищей. Поэтому перестали покупать жареные сосиски.