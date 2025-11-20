Кай Метов раскрыл семейную новогоднюю традицию: "Но, как правило, в это время у меня бывают корпоративы"

Певец Кай Метов признался, что не стесняется ездить на метро. Чаще всего такие поездки случаются, когда перед артистом маячит цейтнот. Но чтобы тебя не узнали и не начали приставать с просьбами об автографе, важно не стоять на месте…

Куда же артист ездит на отечественном метрополитене? В кулуарах поговаривают, что Кай Метов сегодня — один из самых востребованных артистов на корпоративах. И не исключено, что он ездит именно туда.

"Зачем об этом говорить? Сглазят… Вы знаете, у меня до 15 декабря съемки, и концерты идут друг за другом. А после — свободное время", — шепотом признался артист журналистам на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".

Также он поделился с представителями прессы новогодней семейной традицией, мнением о "Голубых огоньках" и ответил на вопрос корреспондента Teleprogramma.org о занятиях внебрачных детей, Анастасии и Рика.

Кай Метов: "Не планирую смотреть 'Голубой огонек' в этом году"

— Кай, есть ли в вашей семье какие-то устоявшиеся новогодние традиции?

— Встречаться за праздничным столом в десять вечера, потому что я родился в Казахстане. Мой брат тоже. А там разница с Москвой — два часа.

Поэтому в 22:00 мы обязательно собираемся, потом застолье может перерасти в 00:00 часов. Но, как правило, в это время у меня бывают корпоративы.

— Планируете ли в эту новогоднюю ночь смотреть "Голубые огоньки" на наших федеральных каналах? Что вообще думаете об этих праздничных программах?

— Я, честно говоря, не планирую смотреть "Голубой огонек" в этом году. Но очень хочу, чтобы он был интересен, позитивен и понравился бы людям.

Кай Метов: "Дочь усиленно работает в Москонцерте"

— Раз уж вы заговорили о семейных традициях… Знаю, что недавно ваша дочь Анастасия окончила Московскую консерваторию. А чем она занимается сейчас?

— Усиленно работает в Москонцерте. Уже даже не знаю, когда у нее будет время на личную жизнь. Ездит в командировки, командировки, командировки!

— А Рик?

— Рик, слава Богу, никуда не ездит. Но тоже работает.