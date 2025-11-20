Кай Метов раскрыл семейную новогоднюю традицию: "Но, как правило, в это время у меня бывают корпоративы"

Кай Метов на Всероссийской танцплощадке "Ээхх, разгуляй". Фото: пресс-служба мероприятия

В кулуарах Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!" артист рассказал об отношении к "Голубым огонькам" и посетовал на то, что у дочери не остается времени на личную жизнь.

Певец Кай Метов признался, что не стесняется ездить на метро. Чаще всего такие поездки случаются, когда перед артистом маячит цейтнот. Но чтобы тебя не узнали и не начали приставать с просьбами об автографе, важно не стоять на месте…

Куда же артист ездит на отечественном метрополитене? В кулуарах поговаривают, что Кай Метов сегодня — один из самых востребованных артистов на корпоративах. И не исключено, что он ездит именно туда.

"Зачем об этом говорить? Сглазят… Вы знаете, у меня до 15 декабря съемки, и концерты идут друг за другом. А после — свободное время", — шепотом признался артист журналистам на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".

Также он поделился с представителями прессы новогодней семейной традицией, мнением о "Голубых огоньках" и ответил на вопрос корреспондента Teleprogramma.org о занятиях внебрачных детей, Анастасии и Рика.

Кай Метов: "Не планирую смотреть 'Голубой огонек' в этом году"

— Кай, есть ли в вашей семье какие-то устоявшиеся новогодние традиции?

— Встречаться за праздничным столом в десять вечера, потому что я родился в Казахстане. Мой брат тоже. А там разница с Москвой — два часа.

Поэтому в 22:00 мы обязательно собираемся, потом застолье может перерасти в 00:00 часов. Но, как правило, в это время у меня бывают корпоративы.

— Планируете ли в эту новогоднюю ночь смотреть "Голубые огоньки" на наших федеральных каналах? Что вообще думаете об этих праздничных программах?

— Я, честно говоря, не планирую смотреть "Голубой огонек" в этом году. Но очень хочу, чтобы он был интересен, позитивен и понравился бы людям.

Кай Метов: "Дочь усиленно работает в Москонцерте"

— Раз уж вы заговорили о семейных традициях… Знаю, что недавно ваша дочь Анастасия окончила Московскую консерваторию. А чем она занимается сейчас?

— Усиленно работает в Москонцерте. Уже даже не знаю, когда у нее будет время на личную жизнь. Ездит в командировки, командировки, командировки!

— А Рик?

— Рик, слава Богу, никуда не ездит. Но тоже работает.

Кай Метов на танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия

— Скоро нас ожидают предновогодние пробки. А бывает ли, что вы спускаетесь в метро, чтобы сократить время?

— Я, честно говоря, не чураюсь ездить в метро, если есть такая возможность. Но давненько туда не захаживал.

— Вас, наверное, там узнают и могут задержать с просьбой дать автограф или сфотографироваться…

— Вы знаете, дело не в том, где ты находишься, а в скорости движения. Вот если ты быстро прошел, и все летят вперед и находятся в своих мыслях, то тебя не заметят. А если ты остановился, и люди неподалеку тоже встали, то считай все…

Тебя сразу считывают. И если один человек что-то шепотом сказал, а остальные увидели, то надо быстренько сваливать.

