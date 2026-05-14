Кай Метов о свадьбе с Анастасией на 28 лет младше: «Все к этому идет»

Певец Кай Метов уже больше 12 лет живет в гражданском браке с моделью Анастасией Рожковой, которая младше его на 28 лет. А когда состоится официальная свадьба?
Об этом певец рассказал журналистам в кулуарах XXV премии «Шансон года».
Кай Метов рассказал об отношениях с возлюбленной
- Вы с вашей возлюбленной Анастасией уже больше 10 лет вместе. А что на счет даты бракосочетания?
- Официально мы еще не поженились, но встретились 12 лет назад. Это было в августе, ярко светило солнце. Я подъехал на машине туда, откуда она вышла.
- Но свадьба состоится?
- Я так думаю, что все к этому идет. Просто у нас была некоторая пауза после того, как ушла мама.
Но рано или поздно это случится.
- А когда?
- Давайте это будет тайной, но вы узнаете первыми.
Кай Метов. Фото: пресс-служба премии «Шансон года»
Кай Метов: «Внучка называет меня «Мой Кайратик»
- Вам часто удается провести время вместе с семьей?
- В определенные дни в году мы стопроцентно собираемся вместе большой семьей. Это новогодние праздники и дни рождения: мой, папы, детей.
- Чем занимаются ваши дети?
- Старшая дочь Кристина - балерина. Средняя дочка Анастасия окончила консерваторию как пианистка, теоретик, она вся в работе и делах.
Сын Рик тоже взрослый человек, работает менеджером. Стал усиленно заниматься спортом.
- А что вы бы могли сказать о личной жизни сына?
- У него есть девушка, но он пока еще не познакомил нас с ней.
- А если вдруг вам не понравится его возлюбленная…
- Я всегда своим детям давал движение на перспективу. Поздно махать кулаками, когда драка состоялась.
Мне кажется, что вложить в человека правильные ценности, чтобы рядом с ним были правильные люди, нужно раньше. А когда уже все материализовалось и состоялось, тут уже поздно что-то запрещать.
- Вы же еще и дедушка…
- Я вот сейчас смотрю на свою внучку и наслаждаюсь тем, как она взрослеет. Она, кстати, называет меня «Мой Кайратик». Представляете? Это так трогательно и нежно.
- А сложилась ли уже личная жизнь вашей дочери?
- Вы знаете, она так увлечена творческой сюжетной фабулой своей жизни, что я уже начинаю волноваться, когда она переключится на личное. Она очень любит путешествовать – и по работе, и самостоятельно.
Настя то катается на верблюде, то на лошади, то в горах, то в море. Я просто не успеваю за ней следить.
Мой телефон круглосуточно включен для моих детей. Я и сам периодически их набираю, если долго нет звонка. Но право выбора - за ними.