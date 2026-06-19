Катя Лель о ЕГЭ дочери: « Начала терять сознание»

Певица Катя Лель считает, что нужно снизить психологическую нагрузку на детей во время ЕГЭ. Подруге ее дочери Эмилии стало плохо на экзамене по химии.

Эмилия испугалась за подружку. Благо, девушка нашла в себе силы продолжить экзамен.

Об этом Катя Лель рассказала журналистам в кулуарах премии канала Муз-ТВ «Движение».

Катя Лель: «Эмилия испугалась за ее здоровье, что с ней будет»

«Моя дочь со своей подругой сдавала экзамен. Подруге стало плохо. Она начала терять сознание. Моя дочь занервничала, распереживалась. Им уже было не до ЕГЭ по химии, - отметила певица. - Эмилия испугалась за ее здоровье, что с ней будет, сможет ли она дальше пройти в аудиторию. Благо, что подружка нашла в себе силы. Но это стрессовая ситуация. Я скажу вам откровенно. Я за то, чтобы наши дети как можно меньше стрессовали, нервничали и проходили такие ситуации. Хочется, чтобы они были психологически устойчивыми, спокойными, здоровыми и уверенными в завтрашнем дне. Я этого хочу пожелать нашей молодежи и нашему образованию».

- Вы недавно говорили, что ваша дочь готовится к экзаменам до четырех утра… Вас беспокоит такая тенденция?

- Я говорю: «Иди спать». А она отвечает: «Нет, я буду сдавать ЕГЭ, я не могу». Поэтому это ее выбор. И я горжусь ее дисциплиной и силой духа.

Экзамены дочь сдает успешно, за что ей большое спасибо.

Впереди поступление в медицинский университет на стоматолога. Она выбрала эту профессию. И обязательно успеем отдохнуть всей семьей.