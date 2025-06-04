Катя Лель: "Могу снять боль, могу исцелить..."

Певица Катя Лель после мирового успеха трека "Мой мармеладный" переживает вторую волну интереса к своему творчеству и необычайным способностям.
- Ваша дочь Эмилия окончила 10-й класс. Через год у нее ЕГЭ и выпускной. Эмилия уже выбрала профессию? Вы ей даете советы в этом вопросе?
- Доченька успешно окончила 10-й класс, и я ею горжусь, потому что экзамены были сложные - биология и химия. Эми учится на химико-биологическом факультете в престижном государственном лицее в центре Москвы. Да, следующий год - выпускной.
Конечно же, я очень волнуюсь, потому что время пролетело быстро, и ребенку уже нужно делать выбор. Безусловно, это будет ее выбор. Я думаю, ни в коей мере нельзя внедряться в интересы ребенка и определять за него направление в жизни. А я, со своей стороны, поддержу. Всегда говорила, что главное - выбрать такую профессию, где ты будешь в гармонии с собой и миром, и на работу будешь идти как на праздник.
Естественно, что сначала Эми хотела быть певицей. Но я объяснила, насколько это сложная профессия, зависимая от необъективных факторов. И дочь в процессе взросления сама это наблюдала и поняла. Притом что Эмилечка сама поступила, а потом с отличием окончила музыкальную школу имени Кабалевского.
Мы, члены семьи, были против таких нагрузок - она подолгу и серьезно занималась музыкой, а это большой труд, на который ребенок в детстве тратит слишком много времени. Знаю это на своем опыте. Эми - музыкальная девочка, но в старших классах она определилась с интересами на будущее - экономический, химико-биологический или математический факультет в лицее. Она выбрала химико-биологический, чем очень удивила нас. Сейчас доченька думает пойти учиться на стоматолога или косметолога. Впереди год, и предпочтения могут меняться.
"Эми очень скромная"
Певица с дочерью Эмилией. Фото: личный архив Кати Лель
- Похожа Эмилия на вас характером?
- Мы очень похожи! Доченька тоже активная и жизнелюбивая, мы открыты к этому миру и, наверное, чересчур доверяем людям. Но я не представляю, как жить без этих качеств, поэтому пусть лучше она будет такая, чем станет закрываться от людей. При этом Эми уверена в себе, знает, к чему стремится. Сейчас, когда ночами готовилась к экзаменам, она в очередной раз подтвердила свой целеустремленный характер.
- Часто дети известных людей непросто переживают повышенное внимание окружающих, завышенные требования и к ним тоже. Как на Эмилии отразилась популярность мамы?
- Когда она была еще крошкой, то удивлялась: "Мама, почему люди тебя знают, почему они к тебе подходят, так тебя любят?" Я объясняла, что за красивой жизнью, наполненной цветами, признанием, которую ты видишь, стоит колоссальный труд, испытания, когда недостаточно просто выпустить хит. Главное - удержаться и дальше доказывать новыми песнями, что ты достоин этого внимания. В этом году исполняется 30 лет моей творческой деятельности. Эми никогда не пользовалась моей популярностью, она всегда скрывала, что моя дочь.
Она очень скромная. Кстати, когда начался мировой тренд снимать видео под мой трек, то я узнала об этом от Эми. Доченька первая мне сообщила в 2023 году, что почти каждый пост в TikTok записан под трек "Мой мармеладный". Я удивилась: "Ты серьезно?" Вскоре мы узнали и про 100 млн просмотров в день по всему миру, и про то, что эта песня вошла в тройку лидеров в мировом чарте Spotify, обогнав Тейлор Свифт, которая на тот момент была номер один в мире.
Все это было безумно приятно. Такая многогранная любовь, такая "джагамания" и по сей день продолжается по миру. Как-то Эми пришла с дискотеки в школе и говорит: «Мам, ты представляешь, диджей поставил твою песню, все подбежали ко мне, и это было так приятно!» Мне нравится, что ребенок не пользуется этим, мне нравится, что она скромна и любит мое творчество со своими подругами так же, как и много миллионов других сердец по миру.
«Все предсказал астролог»
Катя Лель со своей командой на шоу "Поймай меня, если сможешь": Яном Цапником, Кларой Новиковой, Игорем Николаевым. Фото: канал "Россия 1"
- Помимо того, что вы стали нарасхват в концертах, передачах, как вы еще ощутили новую волну успеха?
- Я ощутила безумный поток вселенской безусловной любви. Если бы мне это было дано пройти раньше, то я явно бы не справилась с этими энергиями, потому что они очень мощные. Последние годы я много работаю над собой: дыхательные практики, медитации, мантры, йога.
Так повышаю уровень сознания, что помогло мне энергетически вынести этот мощный поток. Я благодарна каждому сердцу, которое впустило мою музыку. А те, кто не знает русского языка, считывали все на уровне вибраций.
- Кто бы мог подумать, что так случится...
- Кстати, моя подруга - известный астролог Светлана Драган, посмотрев мою астрологическую карту за несколько месяцев до мирового успеха, спросила: "А что у тебя было 20 лет тому назад?" Ну как что? "Мой мармеладный". Светлана сказала, что повторится такой же мегауспех, только в мировом масштабе.
Тогда я подумала: о чем она вообще говорит, такое невозможно. И представляете, вдруг это произошло! Вот такое чудо и подтверждение тому, что все предопределено, запрограммировано. У каждого свое время прохождения определенных ситуаций и моментов жизни.
- Песню «Мой мармеладный» исполнил участник проекта «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия», где вы появились в качестве участницы команды звезд. Понравилась интерпретация хита?
- Услышать свою песню "Мой мармеладный" в этом проекте было прикольно, она была здорово исполнена - легко и с настроением. Я получила удовольствие от участия в шоу "Поймай меня, если сможешь". Была в классной команде с Игорем Николаевым, Кларой Новиковой, Яном Цапником. Мы спорили, легко смеялись над собой, когда проигрывали. Оказалось, что надо отвечать не думая, а так, как тебе подсказывает интуиция.
- В этом шоу вместе с вами музыкальный цех представлял композитор Игорь Николаев. В Сети популярен ролик, где вы 20 лет назад исполняете его песню "Такси, такси"...
- Да, маэстро Игорь Николаев пригласил меня еще 20 лет тому назад исполнить песню "Такси", которую мы с Максом Фадеевым превратили в новый кавер. И она в этом прочтении обрела новое дыхание, мне это безумно приятно. Песня всегда проходит на ура в концертах, и, конечно же, она одна из моих любимых. Так что я благодарна Игорю Николаеву, нашему потрясающему автору, - его хиты всегда попадают в самое сердце.
- Сейчас пишут о том, что якобы пропал ваш бывший муж, что он утонул. Он - отец вашей дочери. Вы в курсе ситуации?
- По поводу бывшего мужа говорить не буду - мне самой ситуация еще непонятна до конца.
"Что излучаем, то и получаем"
Фото: канал "Россия 1"
- У вас вышел фит со Светланой Чертищевой (Betsy). Что значит это ваше «Делулу»? История трека «Мой мармеладный» и песня «Сигма Бой», которую написал папа Светы, похожи в плане успеха на международном уровне.
- Я была рада, что наши такие молодые девчонки смогли взять 7-е место в чарте Billboard и стать известными по всему миру. Мировой успех трека "Сигма Бой" случился через год, после того как завирусился мой трек "Мармеладный". И я решила пригласить Свету Чертищеву (Betsy) на свой юбилейный концерт, который состоялся в марте на стадионе "LIVE Арена".
Мы постарались успеть к этой дате с папой Светика Михаилом Чертищевым, очень талантливым человеком, сочинить трек под названием "Делулу". Делулу - это человек, который живет в розовых очках, в мечтах, и которого никто не понимает. Это тот самый сленг, который сегодня моден среди молодой аудитории, а само сочетание букв "делулу" привлекает вибрационно, частотно. Для меня это интересный музыкальный опыт.
Со Светиком Чертищевой у нас большая разница в возрасте, но когда мы в студии записывали трек, то сложилось ощущение, как будто мы сто лет друг друга знали. Мы на одном вайбе. Можем говорить о разном - начиная на какие-то девчачьи темы и заканчивая важными вопросами. Светик делится со мной эмоциями, мыслями. Взаимопонимание полное. Этот трек объединяет разные поколения, подтверждает правило: «Наша энергия течет туда, где наше внимание». Что излучаем, то и получаем. Только в любви, доброте и взаимопонимании мы можем все преодолеть.
- Некоторые ваши коллеги говорили, что не верят в рассказы о встречах с инопланетянами. Вы обижаетесь? А другие рассказывают, что у вас есть дар, с помощью которого вы снимаете боль. Что из этого правда?
- Меня вообще не беспокоит, что обо мне думают коллеги или кто-то еще. Я не настаиваю и ничего не доказываю, мне это не надо. Я пришла к той осознанности и целостности, когда меня не интересует, что обо мне говорят. Я доверяю Вселенной, я доверяю Богу и уже не обижаюсь на людей. Они ведь не понимают, о чем говорят. Один из тех, кто меня осуждал, позже написал мне: «Я такого не говорил, это придумали, я тебя ценю и люблю».
Другой когда-то сказал, что я сумасшедшая, и потом попросил прощения. Когда люди просят прощения, то, быть может, какая-то чистота внутри них подсказывает, что нельзя оскорблять людей. Ты не имеешь права осуждать человека, не зная, что ему было суждено пройти в реальной жизни.
Если люди кого-то осуждают, то они зеркалят свои непонимания, страхи.
Быть может, и я бы никогда не поверила в инопланетян, если бы не пришлось самой это все преодолеть. Когда мне было 16 лет, представители другой цивилизации забрали с корнями три моих зуба. И сразу после этого ко мне пришел дар энергии - у меня стали сильно гореть руки.
Руки были красные оттого, что в них было много энергии. Я понимала, что мне нужно делиться этой энергией, но не знала, как. Я испугалась. Но вдруг ко мне стали приходить люди и просить исцелить их. Причем я не рассказывала никому о своем даре. Так я помогла нескольким близким людям - исцеление произошло, но я остановилась. Так как испугалась и поняла, что не готова к такому. Прошло 30 лет, и случился экстренный случай - у близкого человека из моего коллектива.
Нужно было срочно спасать руку девочки-костюмера, которая упала с велосипеда и травмировала плечо, оно будто оторвалось от руки. И у меня получилось. Исцеление произошло! Врачи подтвердили, что операция, во время которой надо вкручивать шесть шурупов, вшивать капсулу, не нужна.
Я помогаю людям по зову сердца, если чувствую, что могу позволить себе это. Иногда и на расстоянии помогаю человеку. Но меня не может хватить на всех. Поэтому помогаю лишь тем людям, на которых отзывается мое сердце. По телефону, при встрече - не важно. Могу снять боль, могу исцелить. То есть через меня как через проводника проводят энергию другой высшей цивилизации - и чудо исцеления происходит!
Поэтому я желаю всем нам доброты этого мира, божественной силы, вселенской любви. Сейчас важное трансформационное время, когда каждая наша мысль имеет колоссальное значение. Каждая наша мысль очень слышима Вселенной. Не говоря о том, что каждый наш поступок считывается ею. Я желаю нам как можно больше осознанности, целостности, доброты и взаимной любви.
- "Поймай меня, если сможешь" 12+
- По пятницам/21.30