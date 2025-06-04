Катя Лель: "Могу снять боль, могу исцелить..."

- У вас вышел фит со Светланой Чертищевой (Betsy). Что значит это ваше «Делулу»? История трека «Мой мармеладный» и песня «Сигма Бой», которую написал папа Светы, похожи в плане успеха на международном уровне.

- Я была рада, что наши такие молодые девчонки смогли взять 7-е место в чарте Billboard и стать известными по всему миру. Мировой успех трека "Сигма Бой" случился через год, после того как завирусился мой трек "Мармеладный". И я решила пригласить Свету Чертищеву (Betsy) на свой юбилейный концерт, который состоялся в марте на стадионе "LIVE Арена".

Мы постарались успеть к этой дате с папой Светика Михаилом Чертищевым, очень талантливым человеком, сочинить трек под названием "Делулу". Делулу - это человек, который живет в розовых очках, в мечтах, и которого никто не понимает. Это тот самый сленг, который сегодня моден среди молодой аудитории, а само сочетание букв "делулу" привлекает вибрационно, частотно. Для меня это интересный музыкальный опыт.

Со Светиком Чертищевой у нас большая разница в возрасте, но когда мы в студии записывали трек, то сложилось ощущение, как будто мы сто лет друг друга знали. Мы на одном вайбе. Можем говорить о разном - начиная на какие-то девчачьи темы и заканчивая важными вопросами. Светик делится со мной эмоциями, мыслями. Взаимопонимание полное. Этот трек объединяет разные поколения, подтверждает правило: «Наша энергия течет туда, где наше внимание». Что излучаем, то и получаем. Только в любви, доброте и взаимопонимании мы можем все преодолеть.

- Некоторые ваши коллеги говорили, что не верят в рассказы о встречах с инопланетянами. Вы обижаетесь? А другие рассказывают, что у вас есть дар, с помощью которого вы снимаете боль. Что из этого правда?

- Меня вообще не беспокоит, что обо мне думают коллеги или кто-то еще. Я не настаиваю и ничего не доказываю, мне это не надо. Я пришла к той осознанности и целостности, когда меня не интересует, что обо мне говорят. Я доверяю Вселенной, я доверяю Богу и уже не обижаюсь на людей. Они ведь не понимают, о чем говорят. Один из тех, кто меня осуждал, позже написал мне: «Я такого не говорил, это придумали, я тебя ценю и люблю».

Другой когда-то сказал, что я сумасшедшая, и потом попросил прощения. Когда люди просят прощения, то, быть может, какая-то чистота внутри них подсказывает, что нельзя оскорблять людей. Ты не имеешь права осуждать человека, не зная, что ему было суждено пройти в реальной жизни.

Если люди кого-то осуждают, то они зеркалят свои непонимания, страхи.

Быть может, и я бы никогда не поверила в инопланетян, если бы не пришлось самой это все преодолеть. Когда мне было 16 лет, представители другой цивилизации забрали с корнями три моих зуба. И сразу после этого ко мне пришел дар энергии - у меня стали сильно гореть руки.

Руки были красные оттого, что в них было много энергии. Я понимала, что мне нужно делиться этой энергией, но не знала, как. Я испугалась. Но вдруг ко мне стали приходить люди и просить исцелить их. Причем я не рассказывала никому о своем даре. Так я помогла нескольким близким людям - исцеление произошло, но я остановилась. Так как испугалась и поняла, что не готова к такому. Прошло 30 лет, и случился экстренный случай - у близкого человека из моего коллектива.

Нужно было срочно спасать руку девочки-костюмера, которая упала с велосипеда и травмировала плечо, оно будто оторвалось от руки. И у меня получилось. Исцеление произошло! Врачи подтвердили, что операция, во время которой надо вкручивать шесть шурупов, вшивать капсулу, не нужна.

Я помогаю людям по зову сердца, если чувствую, что могу позволить себе это. Иногда и на расстоянии помогаю человеку. Но меня не может хватить на всех. Поэтому помогаю лишь тем людям, на которых отзывается мое сердце. По телефону, при встрече - не важно. Могу снять боль, могу исцелить. То есть через меня как через проводника проводят энергию другой высшей цивилизации - и чудо исцеления происходит!

Поэтому я желаю всем нам доброты этого мира, божественной силы, вселенской любви. Сейчас важное трансформационное время, когда каждая наша мысль имеет колоссальное значение. Каждая наша мысль очень слышима Вселенной. Не говоря о том, что каждый наш поступок считывается ею. Я желаю нам как можно больше осознанности, целостности, доброты и взаимной любви.