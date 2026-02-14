Катя Лель: "Дочь активно готовится к ЕГЭ. Она большая умница!"

У Кати Лель начался интенсивный период тренировок - она готовится к походу в Тибет. Еще записывает новые песни, одна из них «Мы все из космоса» только что вышла. А на экране артистку мы увидели в феврале в масштабном проекте - музыкальном шоу "Дуэты" на телеканале "Россия".
"Родители не должны делать выбор за детей"
- Вы стали регулярно показывать в соцсетях свои тренировки. Что еще помогает сохранять молодость и здоровье?
- Почти три года, как я открыла для себя эндокринолога, посещаю регулярно, он расписывает антипаразитарную, антибактериальную программу на травах, которую пропиваю два раза в год: зимой и осенью или в конце лета. Это действительно помогает мне избавиться от ненужных застоев воды, эффект отличный всегда - ощущения легкости, молодости. Также ежедневно с утра занимаюсь дыхательными практиками, аффирмациями, физическими упражнениями. Плюс EMS-тренировки - занимаюсь в жилете с электродами (это тренировки, в которых дополнительно идет электростимуляция мышц).
Посещаю тренировки по паделу - это хорошая кардионагрузка. Залог здоровья - испытывать любовь и благодарность к этому миру. Потому что, если мы будем держать в себе негативные эмоции, агрессию, обиды, то это будет в первую очередь разрушать наше физическое тело. Осознанные люди работают над этим, чтобы сбалансировать себя внутри и снаружи.
- Правда, что вы готовитесь к походу на гору Кайлас в Тибете? Это очень серьезная нагрузка и рискованный шаг. Уже настроились или пока в раздумьях?
- Да, я приняла решение - в мае 2026 года идти на Кайлас (высота 6638 м. - Ред.). Сейчас уже начинается активная подготовка, и это не только физические нагрузки, но и духовная составляющая, энергетическая. Собираем группу из самых близких друзей, которые работают, развивают себя. Понимаю, что это очень важный шаг. Другой вопрос - далеко не всех туда допустят из-за высокого давления, которое не все выдерживают даже в кислородных баллонах. Поэтому буду прилагать усилия, доверяю Богу и своим ангелам, кураторам, чтобы допустили там быть. Дело в том, что 2026-й - важный год, когда в этих сакральных местах можно пройти 12 кармических своих жизней. Поэтому в этом году там будет очень много людей, которые хотят развиваться и менять свое сознание.
- Летом вы нам рассказывали, что ваша дочь Эмилия успешно учится на химико-биологическом факультете в престижном государственном лицее в центре Москвы. И выбирает - пойти учиться на стоматолога или косметолога. Планы не изменились, как идет подготовка к ЕГЭ? Как вы считаете: родители должны подключаться к выбору профессии детьми?
Артистка с 16-летней дочерью Эмилией. Фото: личный архив Кати Лель
- У доченьки сейчас "свой Кайлас". Эми готовится к ЕГЭ активно - каждый день, и днем и ночью. Процесс идет, доченька большая умница, усидчивая, целеустремленная. Я очень горжусь своим ребенком. На сегодняшний день она приняла решение все-таки учиться на стоматолога. Думает, куда поступать - в первый или третий мед. Это ее выбор. И, конечно, я этот выбор поддержу. Считаю, что родители ни в коем случае не должны внедряться в выбор своих детей и портить им жизнь своими мечтами или тем, что они не воплотили в своей жизни. Уверена, что нужно доверять своим детям, поддерживать и помогать всячески. Я за то, чтобы ребенок сам выбирал дело, профессию, к которой лежит душа.
"Бум на песни с ИИ - временный"
- В новом году уже вышел выпуск музыкального шоу «Дуэты», где вы участвовали с коллегой Анитой Цой. Для того чтобы дуэт двух звезд получился, что должно совпасть - в плане тембра, голоса и других составляющих?
- "Дуэты" - история очень интересная. Поют вместе два артиста, но ты не знаешь, с кем твой дуэт до последнего момента - пока на сцене не поднимется стена во время концертного номера. Исполняя песню, в наушнике слышу голос второго участника дуэта искаженным до того момента, пока поднимается «занавес». Поэтому прежде всего надо соответствовать характеру песни, выполнять достойно свою роль. Когда люди - профессионалы, они чувствуют друг друга - тембрально, энергетически, музыкально. В итоге номер получается выразительным, красивым.
Участницы шоу "Дуэты" Катя Лель и Анита Цой. Фото: канал "Россия 1"
- В начале этого года впервые в истории российской популярной музыки в топ-10 сводного чарта (основанного на данных российских и зарубежных платформ) вошли сразу три трека, сгенерированных с помощью систем искусственного интеллекта. А вы используете ИИ в своей работе?
- Удивительное явление, что сейчас идет такой бум и создаются песни с участием ИИ. Однозначно, что он - временный. С одной стороны, это возможность легко сочинять музыкальный продукт. С другой стороны, те песни, которые создаются человеком, с помощью его чувств и эмоций, - они глубинные, из глубины души, поэтому они вечные и настоящие. Их невозможно сравнивать с легкими и временными песнями от искусственного интеллекта. Уверена, что искусственный интеллект никогда не сможет стать рядом с душой человека по глубине и эмоциям, по сакральности, по частотам и вибрациям.
- Прошло более двух лет с момента, когда ваш хит «Мой мармеладный» стал вирусным в интернете, оказался в топах мировых чартов. Как вы сегодня ощущаете эту волну успеха? Что она изменила в вашей жизни?
- Как ни странно, но периодически эта волна интереса к «Мармеладному» продолжается - сегодня прислали ссылки посмотреть на новые ролики с Бали. По всему миру продолжается эта волна. И это удивительно приятно, когда твоя песня так проникает в сердца всей планеты. Продолжают поступать и разные предложения - и из России, и из разных стран мира: записать дуэты, сделать коллаборации. Повышенное внимание, я «под особым присмотром». И это мне очень импонирует. Энергия любви настолько многогранна, что я бесконечно благодарна каждому человеку за эту любовь.
- В Сети в поисковиках востребованы запросы с вашим именем о встречах с инопланетянами. Когда некоторые коллеги или кто-то еще не верит в эти рассказы, вы обижаетесь?
- Я уже не обижаюсь, что некоторые коллеги не верят… Это их путь, их сознание к этому не готово, и это нормальный процесс - у каждого есть свое время. Быть может, их время придет, а может, и не придет. Я к этому отношусь абсолютно с пониманием, как осознанный человек. Знаю, что наступит совершенно скоро то время (оно уже наступает), когда другие цивилизации будут проявляться уже на физическом уровне.
- Не меньший ажиотаж вызвало ваше фото из отпуска с турецким актером Бураком Озчивитом. Он очень популярен у нас тоже. На какие темы удалось пообщаться?
В отпуске певица отдыхала в одном отеле с турецким актером Бураком Озчивитом. Фото: личный архив Кати Лель
- Мы отдыхали в одном отеле в Бодруме. И, конечно же, это было феерично для девчонок, которые были вокруг. Признаюсь, я не видела сериалы с Бураком, но моя дочь смотрит уже пару лет, и она просто в невероятном восторге. Я никогда не видела свою дочь такой взволнованной, когда она увидела Бурака, - он с семьей сидел за соседним столом и рядом на пляже, а мы в бунгало отдыхали, купались. Восторгу Эми не было предела. И все отдыхающие девчонки стали уговаривать меня, чтобы я попросила Бурака сфотографироваться с ними.
Для них это было очень трогательно и волнительно. Мы каждый день, когда встречались в отеле, говорили друг другу: "Привет, как дела?" Улыбались, спрашивали, как настроение. У него очень приятная семья - детки, супруга очень красивая. Очень тактичный, воспитанный, обаятельный человек. Теперь понимаю, почему по нему сходит с ума такое количество женщин.
- Мы с вами выходим в печать накануне Нового года по китайскому календарю. В связи с этим новогодний вопрос: какие у вас планы и цели на 2026 год? Какие сложные дела хотели бы осуществить или завершить?
- Планы на год - приятные и значимые. Уже в работе несколько песен, и сочиняю почти каждый день новые треки. В начале февраля вышел релиз трека «Мы все из космоса» - не в характерном для меня амплуа, в новом груве, в новом стайле. Там есть потрясающая фраза: «Мы все из космоса, там, где нет возраста». Сейчас в нашем пространстве много людей, глядя на которых сложно сказать, сколько лет этому человеку. Сейчас это время уже наступило, и меня это очень радует. Говорят, в этом году при встрече людей божественные союзы будут происходить по вибрациям - люди друг к другу как магниты станут притягиваться.
Поэтому абсолютно не важно, сколько лет кому, какая разница в возрасте, кто кого старше или моложе. Наша миссия, творческих людей, объединять сердца людей и вести их дальше в новых энергиях света и любви. И, конечно, Тибет, Кайлас - это очень важная для меня сегодня история. А что будет завтра? Я с благодарностью доверяю Вселенной. Готова к новым свершениям, готова к новой любви и ко всему самому красивому, что есть в этой Вселенной. Чего и всем вам желаю от всей души!
