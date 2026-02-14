Катя Лель: "Дочь активно готовится к ЕГЭ. Она большая умница!"

У Кати Лель начался интенсивный период тренировок - она готовится к походу в Тибет. Еще записывает новые песни, одна из них «Мы все из космоса» только что вышла. А на экране артистку мы увидели в феврале в масштабном проекте - музыкальном шоу "Дуэты" на телеканале "Россия".

"Родители не должны делать выбор за детей"

- Вы стали регулярно показывать в соцсетях свои тренировки. Что еще помогает сохранять молодость и здоровье?

- Почти три года, как я открыла для себя эндокринолога, посещаю регулярно, он расписывает антипаразитарную, антибактериальную программу на травах, которую пропиваю два раза в год: зимой и осенью или в конце лета. Это действительно помогает мне избавиться от ненужных застоев воды, эффект отличный всегда - ощущения легкости, молодости. Также ежедневно с утра занимаюсь дыхательными практиками, аффирмациями, физическими упражнениями. Плюс EMS-тренировки - занимаюсь в жилете с электродами (это тренировки, в которых дополнительно идет электростимуляция мышц).

Посещаю тренировки по паделу - это хорошая кардионагрузка. Залог здоровья - испытывать любовь и благодарность к этому миру. Потому что, если мы будем держать в себе негативные эмоции, агрессию, обиды, то это будет в первую очередь разрушать наше физическое тело. Осознанные люди работают над этим, чтобы сбалансировать себя внутри и снаружи.

- Правда, что вы готовитесь к походу на гору Кайлас в Тибете? Это очень серьезная нагрузка и рискованный шаг. Уже настроились или пока в раздумьях?

- Да, я приняла решение - в мае 2026 года идти на Кайлас (высота 6638 м. - Ред.). Сейчас уже начинается активная подготовка, и это не только физические нагрузки, но и духовная составляющая, энергетическая. Собираем группу из самых близких друзей, которые работают, развивают себя. Понимаю, что это очень важный шаг. Другой вопрос - далеко не всех туда допустят из-за высокого давления, которое не все выдерживают даже в кислородных баллонах. Поэтому буду прилагать усилия, доверяю Богу и своим ангелам, кураторам, чтобы допустили там быть. Дело в том, что 2026-й - важный год, когда в этих сакральных местах можно пройти 12 кармических своих жизней. Поэтому в этом году там будет очень много людей, которые хотят развиваться и менять свое сознание.

- Летом вы нам рассказывали, что ваша дочь Эмилия успешно учится на химико-биологическом факультете в престижном государственном лицее в центре Москвы. И выбирает - пойти учиться на стоматолога или косметолога. Планы не изменились, как идет подготовка к ЕГЭ? Как вы считаете: родители должны подключаться к выбору профессии детьми?