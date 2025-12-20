Катерина Шпица: "То, насколько ты счастлив в день своего 40-летия, говорит о том, насколько удачно сложилась твоя жизнь"

- Какие песни прозвучат в киноконцерте, на какой возраст они рассчитаны?

- Мы исполняем хиты советского кинематографа и не только. Можно сказать, что в нашем репертуаре - любимая музыка золотого музыкального советского периода. В каждом взрослом человеке продолжает жить ребенок, которому хочется и хоровод вокруг елки поводить, и песенку спеть. Подпевать можно, а настроенченский хоровод приятных эмоций мы создаем с помощью музыки, песен.

- Теперь часто говорят о том, что надо убеждать детей заниматься музыкой, что это способствует развитию обоих полушарий мозга и т. п. Вам все это пригодилось - вы поющая актриса. Вас принуждали к занятиям музыкой?

- Меня никто не заставлял заниматься музыкой из-под палки. Этот непростой вопрос, с каким нажимом стоит способствовать детским занятиям искусством, каждый родитель должен решить сам, ориентируясь на ребенка. Я не ходила в музыкальную школу. Но до шестого класса училась в школе с гимназической программой образования, где у нас были хор, сольфеджио, индивидуальные занятия фортепиано, музыкальная литература. Петь я любила очень, но музыкальных диктантов и занятий фортепиано почти панически боялась - как математики! У меня от природы хороший слух, но вид нотного стана в музыкальной тетради ввергал меня в совершенно отчаянное состояние. У нас была замечательная учительница, и я не могу себе ответить на вопрос, откуда шел тот страх.

Сказать, что моя творческая составляющая очень сильно пострадала от нехватки серьезного музыкального образования в детстве, я не могу. Я приобрела необходимые навыки в течение жизни. Неизвестно, как бы все сложилось, если бы когда-то я через силу посвятила себя музыке или родители бы настаивали, приклеивая к стульчику рядом с фортепиано (улыбается). У меня нет профессионального музыкального образования, более того, я только сейчас заканчиваю актерский факультет, я на пятом курсе заочного отделения, пришла в профессию без диплома (но высшее образование у актрисы имеется - юридическое. - Авт.) из театральной студии, но у меня всегда была такая воля заниматься искусством, развиваться, что все в любимом деле сложилось в итоге.

- Всему свое время, получается? Вы ведь и вокалом не так давно занялись?

- Относительно. В ранние школьные годы я тушевалась. К концу учебы более или менее распелась. Когда мне было 19 лет, после моей первой картины (речь о киноленте 2004 года "Адам и превращения Евы" 12+. - Авт.) композитор фильма Владимир Назаров взял меня в свой театр - в тогда еще существовавший Музыкальный театр национального искусства. Сначала я была на испытательном сроке, потом 2 года проработала в штате в должности артистки-вокалистки 11-го разряда (что-то такое у меня в трудовой книжке написано). Там окрепла. И уже после рождения сына расцвела, можно сказать.

То есть, уже будучи взрослой, без страха и паники, понимая, зачем это все мне нужно (чтобы не сфальшивить, саму себя иметь возможность подготовить, чтобы тональность правильно отстроить и т. п.), спокойно занималась и пела, даже ноты с листа читать научилась. Самое главное в жизни человека - мотивация. И сейчас я регулярно занимаюсь с педагогом по вокалу. Не ровен час, может, и за фортепиано сяду. Мне муж уже подарил инструмент, дело за преподавателем. Заставлять ребенка заниматься музыкой или нет? По своему опыту отвечу: не заставлять. От судьбы не убежишь! Нужно видеть, есть ли у человека к этому страсть. Питать же собственные амбиции за счет своего же ребенка - мне кажется, это скользкая дорожка для родителя.

Вот я почувствовала, что у моего сына (Герману 13 лет. - Авт.) нет страсти к музыке, поэтому не стала его мучить. Фортепиано и любой музыкальный инструмент, как говорит моя любимая подруга Алена Свиридова, это "попочасы". Это усидчивость, когда нужно сесть и заниматься, заниматься, заниматься. Если сын этого не хочет, то заставлять не буду.

"Не надо ставить перед ребенком сверхцели"

- Как же найти для ребенка дело по душе?

- Современные психологи советуют: надо перебирать. Одновременно, не давая ребенку пресытиться, стимулировать его любопытство и интерес, но без насилия. Как только в воспитание вмешивается хоть какое-то насилие, сразу пропадает вдохновение. Мне нравится подход, описанный психологом Викой Дмитриевой в книгах "Это же ребенок" и «Это же подросток». Вот пошел ребенок на кружок. Походил какое-то время, и вдруг энтузиазм пропал. Нужно помочь ребенку разобраться и не спутать лень с неуверенностью в себе: он не хочет, потому что боится не стать лучшим, или что-то там его пугает, или реально изменились интересы, или это вообще не его?

Дмитриева предлагает поступать следующим образом. Ты говоришь ребенку: "Хорошо, тебе нужно посетить еще 10 занятий, и если ты поймешь, что это точно не твое, - тогда меняешь кружок. Не садишься дома со смартфоном и телевизором, а пробуешь что-то другое". Мне очень нравится этот подход. Я сына не заставляла задерживаться там, где ему не нравилось. Герман сейчас, как и большинство подростков нашего времени, увлечен смартфоном, соцсетями - и в этом направлении у нас идет борьба за чистоту контента. Три года назад сын сам попросил записать его на кастинг в театральную студию, теперь с удовольствием занимается. Пока еще за это время ни разу не сказал, что ему больше не хочется ходить. Я вижу, как с каждым годом интерес нарастает.

- Ура - нашел дело по душе?

- Да. На время или навсегда, жизнь покажет. Главное - не пережать, сверхцелей перед ребенком не ставить. Важно, чтобы занимался в балансе удовольствия и усилий. Моя задача - помочь ребенку найти любимое дело, поддержать его, чтобы он прежде всего оставался собой и был счастлив.

- Есть у мамы подростка общие с ним интересные дела, увлечения?

- Моему сыну интересно со мной на квесты ходить, просто погулять и готовить иногда. Если меня Герман куда-то зовет, то я, естественно, бегу вприпрыжку. Недавно подруга делилась впечатлениями от поездки с 16-летним сыном в Питер, какое она получила колоссальное удовольствие от того, что он с ней ходил по всем музеям и ему тоже было реально интересно. Мы с сыном, надеюсь, свое общее любимое дело всегда найдем! Нам, родителям подростков, надо искать точки соприкосновения с ними - к примеру, хотя бы один день в месяц делать семейным днем и вместе что-то делать. Не важно, поссорились вы накануне или нет, есть один золотой день в месяц, когда вы должны решать проблемы в отношениях и укреплять связи. Завести себе такую традицию вполне реализуемо. На семейном совете обсуждается и внедряется.

"Пока мы живы, все еще можно изменить..."