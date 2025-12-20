Катерина Шпица: "То, насколько ты счастлив в день своего 40-летия, говорит о том, насколько удачно сложилась твоя жизнь"

Новогодний киноконцерт "Елка для взрослых" 18+ - хороший способ обрести предпраздничное настроение. На этом концерте поющие артисты кино исполняют любимые народом хиты. Одна из участниц "Елки для взрослых" - Катерина Шпица, звезда комедийного сериала "Полярный" 16+ (ТНТ), пятый сезон которого в самом разгаре.
"Запела - и полюбила это дело!"
- Катерина, киноконцерт "Елка для взрослых" идет весь декабрь, ваши выступления с коллегами самые праздничные - в три последних дня года. Это значит, что 2026 год вы встречаете в Москве?
- Да, мы с семьей по традиции празднуем Новый год дома.
Актриса с сыном Германом по традиции встречают Новый год в семейном кругу. Фото: личный архив Катерины Шпицы
- Какие песни прозвучат в киноконцерте, на какой возраст они рассчитаны?
- Мы исполняем хиты советского кинематографа и не только. Можно сказать, что в нашем репертуаре - любимая музыка золотого музыкального советского периода. В каждом взрослом человеке продолжает жить ребенок, которому хочется и хоровод вокруг елки поводить, и песенку спеть. Подпевать можно, а настроенченский хоровод приятных эмоций мы создаем с помощью музыки, песен.
- Теперь часто говорят о том, что надо убеждать детей заниматься музыкой, что это способствует развитию обоих полушарий мозга и т. п. Вам все это пригодилось - вы поющая актриса. Вас принуждали к занятиям музыкой?
- Меня никто не заставлял заниматься музыкой из-под палки. Этот непростой вопрос, с каким нажимом стоит способствовать детским занятиям искусством, каждый родитель должен решить сам, ориентируясь на ребенка. Я не ходила в музыкальную школу. Но до шестого класса училась в школе с гимназической программой образования, где у нас были хор, сольфеджио, индивидуальные занятия фортепиано, музыкальная литература. Петь я любила очень, но музыкальных диктантов и занятий фортепиано почти панически боялась - как математики! У меня от природы хороший слух, но вид нотного стана в музыкальной тетради ввергал меня в совершенно отчаянное состояние. У нас была замечательная учительница, и я не могу себе ответить на вопрос, откуда шел тот страх.
Сказать, что моя творческая составляющая очень сильно пострадала от нехватки серьезного музыкального образования в детстве, я не могу. Я приобрела необходимые навыки в течение жизни. Неизвестно, как бы все сложилось, если бы когда-то я через силу посвятила себя музыке или родители бы настаивали, приклеивая к стульчику рядом с фортепиано (улыбается). У меня нет профессионального музыкального образования, более того, я только сейчас заканчиваю актерский факультет, я на пятом курсе заочного отделения, пришла в профессию без диплома (но высшее образование у актрисы имеется - юридическое. - Авт.) из театральной студии, но у меня всегда была такая воля заниматься искусством, развиваться, что все в любимом деле сложилось в итоге.
- Всему свое время, получается? Вы ведь и вокалом не так давно занялись?
- Относительно. В ранние школьные годы я тушевалась. К концу учебы более или менее распелась. Когда мне было 19 лет, после моей первой картины (речь о киноленте 2004 года "Адам и превращения Евы" 12+. - Авт.) композитор фильма Владимир Назаров взял меня в свой театр - в тогда еще существовавший Музыкальный театр национального искусства. Сначала я была на испытательном сроке, потом 2 года проработала в штате в должности артистки-вокалистки 11-го разряда (что-то такое у меня в трудовой книжке написано). Там окрепла. И уже после рождения сына расцвела, можно сказать.
То есть, уже будучи взрослой, без страха и паники, понимая, зачем это все мне нужно (чтобы не сфальшивить, саму себя иметь возможность подготовить, чтобы тональность правильно отстроить и т. п.), спокойно занималась и пела, даже ноты с листа читать научилась. Самое главное в жизни человека - мотивация. И сейчас я регулярно занимаюсь с педагогом по вокалу. Не ровен час, может, и за фортепиано сяду. Мне муж уже подарил инструмент, дело за преподавателем. Заставлять ребенка заниматься музыкой или нет? По своему опыту отвечу: не заставлять. От судьбы не убежишь! Нужно видеть, есть ли у человека к этому страсть. Питать же собственные амбиции за счет своего же ребенка - мне кажется, это скользкая дорожка для родителя.
Вот я почувствовала, что у моего сына (Герману 13 лет. - Авт.) нет страсти к музыке, поэтому не стала его мучить. Фортепиано и любой музыкальный инструмент, как говорит моя любимая подруга Алена Свиридова, это "попочасы". Это усидчивость, когда нужно сесть и заниматься, заниматься, заниматься. Если сын этого не хочет, то заставлять не буду.
"Не надо ставить перед ребенком сверхцели"
- Как же найти для ребенка дело по душе?
- Современные психологи советуют: надо перебирать. Одновременно, не давая ребенку пресытиться, стимулировать его любопытство и интерес, но без насилия. Как только в воспитание вмешивается хоть какое-то насилие, сразу пропадает вдохновение. Мне нравится подход, описанный психологом Викой Дмитриевой в книгах "Это же ребенок" и «Это же подросток». Вот пошел ребенок на кружок. Походил какое-то время, и вдруг энтузиазм пропал. Нужно помочь ребенку разобраться и не спутать лень с неуверенностью в себе: он не хочет, потому что боится не стать лучшим, или что-то там его пугает, или реально изменились интересы, или это вообще не его?
Дмитриева предлагает поступать следующим образом. Ты говоришь ребенку: "Хорошо, тебе нужно посетить еще 10 занятий, и если ты поймешь, что это точно не твое, - тогда меняешь кружок. Не садишься дома со смартфоном и телевизором, а пробуешь что-то другое". Мне очень нравится этот подход. Я сына не заставляла задерживаться там, где ему не нравилось. Герман сейчас, как и большинство подростков нашего времени, увлечен смартфоном, соцсетями - и в этом направлении у нас идет борьба за чистоту контента. Три года назад сын сам попросил записать его на кастинг в театральную студию, теперь с удовольствием занимается. Пока еще за это время ни разу не сказал, что ему больше не хочется ходить. Я вижу, как с каждым годом интерес нарастает.
- Ура - нашел дело по душе?
- Да. На время или навсегда, жизнь покажет. Главное - не пережать, сверхцелей перед ребенком не ставить. Важно, чтобы занимался в балансе удовольствия и усилий. Моя задача - помочь ребенку найти любимое дело, поддержать его, чтобы он прежде всего оставался собой и был счастлив.
- Есть у мамы подростка общие с ним интересные дела, увлечения?
- Моему сыну интересно со мной на квесты ходить, просто погулять и готовить иногда. Если меня Герман куда-то зовет, то я, естественно, бегу вприпрыжку. Недавно подруга делилась впечатлениями от поездки с 16-летним сыном в Питер, какое она получила колоссальное удовольствие от того, что он с ней ходил по всем музеям и ему тоже было реально интересно. Мы с сыном, надеюсь, свое общее любимое дело всегда найдем! Нам, родителям подростков, надо искать точки соприкосновения с ними - к примеру, хотя бы один день в месяц делать семейным днем и вместе что-то делать. Не важно, поссорились вы накануне или нет, есть один золотой день в месяц, когда вы должны решать проблемы в отношениях и укреплять связи. Завести себе такую традицию вполне реализуемо. На семейном совете обсуждается и внедряется.
"Пока мы живы, все еще можно изменить..."
Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым. И то самое "опасное" декольте. Фото: Persona Stars
- Недавно соцсети покорил ролик с вашим участием. На светском мероприятии вы с мужем позируете перед фотографами, и в какой-то момент Руслан берет вас за краешек платья в районе декольте и подтягивает лиф вверх. Что произошло в тот момент?
- Раскрываю секрет этого жеста. Платье мне было слегка велико, поэтому неплотно сидело на талии. Сантюр (лента, пришитая изнутри платья по линии талии, которая застегивается на крючок и удерживает талию на нужном месте. - Авт.) у этого платья расположен выше, чем моя талия, и недостаточно короткий для меня. С моей комплекцией талия наряда часто бывает шире, чем моя собственная. Так вот оттого, что этот сантюр неплотно сидел, у меня верхняя часть платья все время немножко опускалась и декольте опасно граничило с краем нижнего белья. А муж всегда следит, чтобы я выглядела безупречно: если волос криво лежит, то поправит, нитка висит - снимет.
- Опытный!
- Он фотограф и уже столько лет со мной живет, что все законы светских выходов изучил и знает: если я в пылу суеты чего-то не замечу и, например, на фото засветится нижнее белье, хоть трижды распрекрасное, я расстроюсь, пусть и ненадолго. А муж не хочет, чтобы даже из-за ерунды я расстраивалась. Вот тогда Руслан заметил, что декольте "едет" в сторону нижнего белья, и быстренько дернул его наверх.
- Предотвратил "аварию".
- Да. Так мы с ним на мероприятия и ходим.
- Уходит 2025 год. Чем он вам запомнится?
- Четверть века прошла - красивая дата. И уже 25 лет, как мне не 15 - это тоже событие (29 октября актриса отметила 40-летие. - Авт.). Удивительно быстро летит время… Переключение тумблера с 35+ на 40+ я ощутила. Но не в смысле здоровья - нет. За этот год здорово поменялось восприятие жизни, людей, мира в целом. Теперь не хуже, не лучше, а просто по-другому. Стало еще проще расставлять приоритеты, делать выбор в пользу семьи и себя. Проще отказываться от взаимодействий, которых совсем не хочется. Меньше делаешь что-то из чувства долга и больше внимания уделяешь тому, что хочется совершить по вдохновению.
- Теперь вы можете себе позволить жить так, как хочется?
- Наверное, все так и должно быть. По тому, насколько ты свободен в своем зрелом возрасте, можно сказать, насколько плодотворную работу над ошибками ты сделал "до". Все мы растем, меняемся, развиваемся, ошибаемся, оступаемся. Мне кажется, то, насколько ты счастлив в день своего 40-летия, говорит о том, насколько удачно сложилась твоя жизнь. 40-й день рождения традиционно у нас в стране не празднуют. Ты не отвлекаешься ни на какую мишуру, ты предоставлен сам себе, своим размышлениям или проводишь этот день в кругу самых близких, где тоже далеко от себя не убежишь.
Но 40 - не приговор! Никогда не поздно! Есть люди, которые находят себя и после 45, и даже позже. Пока мы живы, пока мы в здравом уме и можем распоряжаться своим телом как сильным инструментом проведения в жизнь нашей воли, мы еще можем все изменить...