Как Евгения Малахова меняла пистолеты на ходу

В онлайн-кинотеатре Wink выходит сериал «По следу зверя». Действие многосерийного фильма происходит в военное время и предшествует знаменитому сражению на Курской дуге.

О чем сериал «По следу зверя»

Поздней осенью 1942 года немецкое командование, осознавая неудачи под Сталинградом, стремится к перелому ситуации на Курском выступе (Курская битва). Для подготовки к контрнаступлению в советский тыл отправляются высококвалифицированные немецкие диверсионные группы. Их миссия — ряд диверсий, направленных на достижение своей цели.

Советские контрразведчики под руководством Андрея Лосева вступают в смертельную схватку с немецкими диверсантами. Враг обладает особой, почти мистической способностью — он постоянно опережает контрразведчиков. Но советские солдаты неустанно преследуют неприятеля.

Одну из главных ролей в сериале сыграла актриса Евгения Малахова. В интервью Teleprogramma.org она рассказала о самых тяжелых съемках в картине и о балансировании между семьей и карьерой.

«Безусловно, большая часть фильма проходит не со мной, потому что это мужская история. И моя героиня находится не в эпицентре всех событий. Но я как женщина-военная того времени играю важную роль в сериале», — объясняет Евгения.

«Мы долго снимали на улице»

— Расскажите, пожалуйста, о самых тяжелых съемках в сериале «По следу зверя».

— Съемки проходили долгий период. И мои сцены в большей степени выпали на зиму. А в Санкт-Петербурге, где снималась большая часть картины, вообще холоднее, чем в той же самой Москве.

И как бы нас ни утепляли, было очень холодно сниматься в одной из сцен в пять утра. Тем более мы долго снимали на улице.

Но за мной все ухаживали: подносили кипяток, делали все, чтобы я грела руки. Однако у меня настолько заледенели скулы и нижняя часть лица, что я просто уже с трудом могла произносить текст.

Надеюсь, что никто этого в кадре не увидит, но те, кто будут смотреть сериал «По следу зверя», можете гадать, где именно эта сцена. Да и разглядите ли вы этот мой небольшой казус…

— А были ли каскадерские сцены?

— Да. И очень яркие. В моей фильмографии до этого уже были такие сцены. Но эти эпизоды сопровождались взрывами, другими сложными действиями.