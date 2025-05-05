Как Евгения Малахова меняла пистолеты на ходу

В онлайн-кинотеатре Wink выходит сериал «По следу зверя». Действие многосерийного фильма происходит в военное время и предшествует знаменитому сражению на Курской дуге.
О чем сериал «По следу зверя»
Поздней осенью 1942 года немецкое командование, осознавая неудачи под Сталинградом, стремится к перелому ситуации на Курском выступе (Курская битва). Для подготовки к контрнаступлению в советский тыл отправляются высококвалифицированные немецкие диверсионные группы. Их миссия — ряд диверсий, направленных на достижение своей цели.
Советские контрразведчики под руководством Андрея Лосева вступают в смертельную схватку с немецкими диверсантами. Враг обладает особой, почти мистической способностью — он постоянно опережает контрразведчиков. Но советские солдаты неустанно преследуют неприятеля.
Одну из главных ролей в сериале сыграла актриса Евгения Малахова. В интервью Teleprogramma.org она рассказала о самых тяжелых съемках в картине и о балансировании между семьей и карьерой.
«Безусловно, большая часть фильма проходит не со мной, потому что это мужская история. И моя героиня находится не в эпицентре всех событий.
Но я как женщина-военная того времени играю важную роль в сериале», — объясняет Евгения.
«Мы долго снимали на улице»
— Расскажите, пожалуйста, о самых тяжелых съемках в сериале «По следу зверя».
— Съемки проходили долгий период. И мои сцены в большей степени выпали на зиму. А в Санкт-Петербурге, где снималась большая часть картины, вообще холоднее, чем в той же самой Москве.
И как бы нас ни утепляли, было очень холодно сниматься в одной из сцен в пять утра. Тем более мы долго снимали на улице.
Но за мной все ухаживали: подносили кипяток, делали все, чтобы я грела руки. Однако у меня настолько заледенели скулы и нижняя часть лица, что я просто уже с трудом могла произносить текст.
Надеюсь, что никто этого в кадре не увидит, но те, кто будут смотреть сериал «По следу зверя», можете гадать, где именно эта сцена. Да и разглядите ли вы этот мой небольшой казус…
— А были ли каскадерские сцены?
— Да. И очень яркие. В моей фильмографии до этого уже были такие сцены. Но эти эпизоды сопровождались взрывами, другими сложными действиями.
Евгения Малахова. Фото: кадр из сериала «По следу зверя»
— Какими именно?
— Я отстреливалась, меняла пистолеты на ходу, помогала своему командиру.
— Расскажите, пожалуйста, о своем костюме.
— У меня была военная форма. Ее сшили художники-постановщики.
Евгения Малахова. Фото: кадр из сериала «По следу зверя»
«Единственное, что я не успеваю, — это спать и уделять время себе»
— Как вы все успеваете? У вас двое детей…
— Дети, музыка, кино… Мне интересно все! Я молодая, и у меня есть возможность успеть в этой жизни все. Поэтому я за все и хватаюсь.
Единственное, что я не успеваю, — это спать и уделять время себе. Но это тоже не самое важное.
Больше всего меня сейчас радует мой музыкальный проект. Несколько дней назад у меня вышла песня «Летим».
А еще я готовлю просто «пушку», но мы не можем об этом говорить, потому что должны получить финальное разрешение. Но думаю, что очень многих удивлю.
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