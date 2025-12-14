Иван Охлобыстин: "Если я напишу мемуары, мне никто не поверит. Вообще никто"

- Это был ренессанс. Там все было по максимуму: и плохое, и хорошее. Причем плохого я особо не застал, потому что учился в институте, и мне было на все наплевать. Я влюблялся в девочек на своем курсе, бегал с камерой, помогая товарищам по ночам снимать курсовые и дипломные работы на каких-то крышах и улицах... Ну, помню, на Московском кинофестивале в гостинице «Россия» сидел за одним столом с Япончиком и кем-то еще из серьезных людей, но они вели себя очень интеллигентно: любили киношную публику.

В 90-е годы я женился, и по-другому стал воспринимать мир, уже с позиции отца семейства, мужа... Сам снимал кино. Очень хорошо поездил по миру. Еще в конце 80-х одним из первых во ВГИКе поехал в Америку, получил первый приз на студенческом фестивале в Чикаго за фильм "Разрушитель волн". Был в Потсдаме, в Амстердаме, в Праге. Для меня, человека, который не так давно приехал из деревни, жил в Москве только с четвертого или пятого класса, это было особенно удивительно.

- Вам вообще свойственна ностальгия? Чехов писал, что "русский человек любит вспоминать" (и добавлял: "но не любит жить").

- Я помню о тех временах по естественным причинам, потому что именно тогда формировался как личность. Но говорить, что я сожалею о чем-то или постоянно вспоминаю, или хотел бы перенестись обратно... Нет! Всему свое время. Тогда я был такой, сейчас другой. Какие-то интересы, которые были тогда, у меня и сейчас сохранились. Как я слушал Dead Can Dance или Энию с первых альбомов, так и слушаю до сих пор. Или «Любэ»: я фанат Николая Расторгуева, считаю, что один из величайших поэтов современности...

- За последние годы у вас появились какие-то новые музыкальные пристрастия?

- Лана Дель Рей мне очень нравится, не вижу в этом ничего постыдного, - я вообще люблю сладкоголосых красавиц. Из наших я Елку для себя открыл. Познакомился с ней на съемках - прекрасный человек и реально хорошая певица, с очень умными текстами... А вообще у меня дети уже взрослые, и всю жизнь я справлялся, что их интересует. Мне было интересно, чем они живут. Они мне давали свои плейлисты - и я с изумлением обнаруживал, что то, что я считал давно забытым, они реанимировали. Они с удовольствием Бутусова слушают! А сейчас еще новый фактор Кадышевой.

"Обязательно залезу на гору К-2"