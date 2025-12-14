Иван Охлобыстин: "Если я напишу мемуары, мне никто не поверит. Вообще никто"

Киностудия Горького выпустила в прокат новогоднюю комедию "Письмо Деду Морозу" 6+. Ее герой, сыгранный Антоном Филипенко, в детстве о многом просил этого самого Деда Мороза. Мечтал жениться на звезде «Дикого ангела» 18+, чтобы отовсюду лилась газировка, ожили игрушечные солдатики. И желания начали сбываться только сейчас, когда ему под 40. Игрушки оживают, газировка рекой, а натуральная Наталия Орейро становится его законной супругой...
Отца героя сыграл Иван Охлобыстин. От работы с Наталией Орейро у него остались самые теплые впечатления: она оказалась на редкость приятным человеком, трудолюбивым и не страдающим звездной болезнью.
"Я люблю сладкоголосых красавиц"
- Чем вы объясняете бешеную популярность Орейро в России? "Дикий ангел" прошел больше четверти века назад, а она до сих пор суперзвезда, на ее концерты собирается огромное количество людей. Можно говорить о какой-то близости латиноамериканцев и русских?
- Нельзя эту близость отрицать. У нас все-таки первые сериалы были - Латинская Америка, "Рабыня Изаура" и все остальное... Но основная причина в том, что Наталия - реально хороший человек, и зритель это подсознательно чувствует. Вообще зрителя нельзя обмануть, он интуитивно знает, когда ты врешь, а когда органичен. Ты с ним работаешь не на уровне информации, а на уровне тонкого чувствования. Потом она хорошо поет, хорошо движется. Она человек-то довольно взрослый, но при этом в прекрасной форме. У нее замечательная семья, очень забавный муж, - по-моему, ритм-гитарист в маленькой аргентинской рок-н-ролльной группе.
- Вашего героя в "Письме Деду Морозу" "закаляли 90-е". Сейчас началась мода на них, каждый месяц выходит по сериалу. Как вы сейчас их вспоминаете и воспринимаете? Как что-то страшное или что-то светлое?
С Наталией Орейро в новогодней комедии "Письмо Деду Морозу"
- Это был ренессанс. Там все было по максимуму: и плохое, и хорошее. Причем плохого я особо не застал, потому что учился в институте, и мне было на все наплевать. Я влюблялся в девочек на своем курсе, бегал с камерой, помогая товарищам по ночам снимать курсовые и дипломные работы на каких-то крышах и улицах... Ну, помню, на Московском кинофестивале в гостинице «Россия» сидел за одним столом с Япончиком и кем-то еще из серьезных людей, но они вели себя очень интеллигентно: любили киношную публику.
В 90-е годы я женился, и по-другому стал воспринимать мир, уже с позиции отца семейства, мужа... Сам снимал кино. Очень хорошо поездил по миру. Еще в конце 80-х одним из первых во ВГИКе поехал в Америку, получил первый приз на студенческом фестивале в Чикаго за фильм "Разрушитель волн". Был в Потсдаме, в Амстердаме, в Праге. Для меня, человека, который не так давно приехал из деревни, жил в Москве только с четвертого или пятого класса, это было особенно удивительно.
- Вам вообще свойственна ностальгия? Чехов писал, что "русский человек любит вспоминать" (и добавлял: "но не любит жить").
- Я помню о тех временах по естественным причинам, потому что именно тогда формировался как личность. Но говорить, что я сожалею о чем-то или постоянно вспоминаю, или хотел бы перенестись обратно... Нет! Всему свое время. Тогда я был такой, сейчас другой. Какие-то интересы, которые были тогда, у меня и сейчас сохранились. Как я слушал Dead Can Dance или Энию с первых альбомов, так и слушаю до сих пор. Или «Любэ»: я фанат Николая Расторгуева, считаю, что один из величайших поэтов современности...
- За последние годы у вас появились какие-то новые музыкальные пристрастия?
- Лана Дель Рей мне очень нравится, не вижу в этом ничего постыдного, - я вообще люблю сладкоголосых красавиц. Из наших я Елку для себя открыл. Познакомился с ней на съемках - прекрасный человек и реально хорошая певица, с очень умными текстами... А вообще у меня дети уже взрослые, и всю жизнь я справлялся, что их интересует. Мне было интересно, чем они живут. Они мне давали свои плейлисты - и я с изумлением обнаруживал, что то, что я считал давно забытым, они реанимировали. Они с удовольствием Бутусова слушают! А сейчас еще новый фактор Кадышевой.
"Обязательно залезу на гору К-2"
Иван и Оксана в браке уже почти 30 лет. Фото: личная страница Ивана Охлобыстина в социальной сети
- Ваша жена Оксана - актриса, но с 90-х практически не снимается. Не жалеет об этом? Она же исполнительница главной роли в фильме "Авария - дочь мента". Вы его смотрели перед тем, как сделать предложение?
- Не смотрел! Хотя знал, что такой фильм есть, и что Оксана - звезда. Мы с нею случайно встретились, как в романсе... Нет, она не жалеет о кино. А чего ей жалеть? Девочка пошла в кино, стала звездой, умудрилась не умереть, не попасть в трясину малоприличных дрязг суетных мужчин и женщин. Вышла замуж, родила много детей (у Ивана и Оксаны четыре дочери и два сына. - Ред.). Идеал! Я периодически так и говорю: "Оксана, у тебя реализованный идеал!"
- Вы несколько лет назад говорили в интервью «Комсомолке», что собираетесь с Оксаной подняться на "гору-убийцу" - восьмитысячник Чогори, он же К-2...
- Да, залезу обязательно, если силы будут. Обещать не могу, вдруг мне ногу отстрелят? Сейчас мы поедем на Новый год в Донбасс, поди знай, что там прилетит. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе, и все в руках Божьих. Нам очень хотелось бы и в Португалию еще съездить, и на Камчатку. Но Камчатка - это самое сложное по деньгам и организации.
- Залезть на К-2 легче, чем поездить по Камчатке?
- Мне думается, да, по деньгам-то уж точно.
- Но К-2 - это смертельно опасное восхождение, там десятки человек гибнут.
- Лучше гор могут быть только горы... Мы живем для памяти, мы себе не принадлежим, мы принадлежим своим семьям. Есть прекрасный японский фильм "Последний меч самурая", - там бедный самурай в финале один выходит против целой армии со словами "У меня ничего нет, кроме чести, а моя честь принадлежит моей семье". Такая же история примерно и у нас.
"Я в детстве любил гулять и сейчас люблю"
В "Сказке о потерянном времени" Охлобыстин (слева) исполнил роль резко постаревшего школьника. Фото: кинокомпания братьев Андреасян
- Вы снимаетесь сейчас в "Сказке о потерянном времени" по Евгению Шварцу, играете мальчика в теле немолодого дяди. В вас ребенок живет?
- Конечно. Я думаю, он в любом живет. По-разному проявляется, но "детский сад, вторая группа" не уходит ни из одного человека, ни из тетеньки, ни из дяденьки. Мы все родом из детства. И если серьезный бизнесмен, озабоченный инвестициями, оказывается в комфортной среде, начинается еще больший детский сад, чем в случае со мной. Я все-таки немного циник, потому что киношник, сотрудник фабрики грез, - мне тяжелее даются мечтания.
В детстве я из школы три километра в свою деревню шел через поля, и мне это нравилось - я любил гулять один. И сейчас люблю. Другие причины, другие обстоятельства, другой возраст, но все то же самое. Так же могу залипнуть, разглядывая ворон на дереве, как залипал тогда. У меня остались примерно те же самые вкусы. Я сладкое не очень, но конфеты "Коровка" и рулеты любил тогда и люблю сейчас.
- А вообще вам нравится новая "Сказка о потерянном времени"? Она будет не хуже, чем старый фильм Александра Птушко?
- Я не знаю. Опыт мне подсказывает, что предугадать тут ничего нельзя, это всегда мистика кино. Вот ты снимаешься в каком-то фильме, все замечательно, ставит прекрасный интеллигентный режиссер, который назубок знает историю кино, начиная от братьев Люмьер, говорит на трех языках и умеет пользоваться ножом для устриц, - а в итоге получается полная ерунда. А бывает хаос, когда просто не понимаешь, в кино ты снимаешься или на рынке перебегаешь с места на место, но выходит шедевр... Но мне понравилось сниматься в "Сказке...". Очень толковые люди ее делают, понимают, чего хотят, нет блужданий, все на своем месте.
Сначала актер озвучивал почтальона Печкина в мульт-сериале, а затем сыграл его в кино. Фото: кинокомпания братьев Андреасян
- И еще вы играете в полнометражной версии "Простоквашино" (в прокате с 1 января) почтальона Печкина. Как вы над этим образом работали?
- Ну, он культовый персонаж... Его в мультфильме еще и озвучивал Борис Новиков, которого я обожаю. Как он говорил в "Тени исчезают в полдень": "Эх, загремим под фанфары!.." Конечно, я на съемках очень старался. Я смешной в плане голоса, и вроде как нормально получилось, хотя мне самому трудно оценивать. В любом случае для меня это большая честь.
- Вы написали множество книг, и зачастую вы в них главный герой, но при этом там сплошная фантазия. Или, как вы любите выражаться, брехня. У вас не было мысли написать мемуары?
- А мне никто не поверит. Вообще никто. Это совершенно очевидно. Если я напишу все, как было, это не то что будет выглядеть брехней - это даже редактору будет глупо отдавать! Там такие сочетания несочетаемого... Сегодня такой, завтра - другой. Человек-декаданс, весь сплетен из противоречий!