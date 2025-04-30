Ирина Млодик выбрала школу, куда пойдет дочка

Актер, народный артист России Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик не частые гости светских мероприятий. Однако корреспонденту Teleprogramma.org удалось их встретить на традиционном заседании директорской ложи театров.

С автором этих строк пообщалась Ирина. Эммануил Виторган чуть устал после мероприятия и доверил жене бразды правления.

«Эммануил Гедеонович возглавляет фестиваль в Новороссийске»

— Ирина, как ваша семья собирается отметить майские праздники?

— Мы даем концерт в честь Дня Победы для ветеранов войны. Потом мы уезжаем на кинофестиваль. Эммануил Гедеонович возглавляет фестиваль в Новороссийске.

«Этель и Клара вместе с нами выходят на сцену»

— Этель и Клара уже вступают в школьный возраст. Уже выбрали для девочек школу, куда их отдадите?

— В обыкновенную хорошую школу, которая следует после детского сада. Мы ходим в государственный садик, а потом автоматически переходим в школу. Они вместе — садик и школа № 1529.

Старшая идет в школу в сентябре, а младшая пока остается в садике. Сейчас они обе ходят в детский сад.

— Уже видны таланты девочек?

— Они музыкальны, артистичны. Этель и Клара вместе с нами выходят на сцену. Хорошие девочки! Не боятся сцены, не смущаются. Всегда открывают наши вечера.