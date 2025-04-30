Ирина Млодик выбрала школу, куда пойдет дочка

Ирина Млодик и Эммануил Виторган. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Жена актера Эммануила Виторгана рассказала Teleprogramma.org о том, как семья относится к критикам дочек и хотели ли бы для них актерского будущего.

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Актер, народный артист России Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик не частые гости светских мероприятий. Однако корреспонденту Teleprogramma.org удалось их встретить на традиционном заседании директорской ложи театров.

С автором этих строк пообщалась Ирина. Эммануил Виторган чуть устал после мероприятия и доверил жене бразды правления.

«Эммануил Гедеонович возглавляет фестиваль в Новороссийске»

— Ирина, как ваша семья собирается отметить майские праздники?

— Мы даем концерт в честь Дня Победы для ветеранов войны. Потом мы уезжаем на кинофестиваль. Эммануил Гедеонович возглавляет фестиваль в Новороссийске.

«Этель и Клара вместе с нами выходят на сцену»

— Этель и Клара уже вступают в школьный возраст. Уже выбрали для девочек школу, куда их отдадите?

— В обыкновенную хорошую школу, которая следует после детского сада. Мы ходим в государственный садик, а потом автоматически переходим в школу. Они вместе — садик и школа № 1529.

Старшая идет в школу в сентябре, а младшая пока остается в садике. Сейчас они обе ходят в детский сад.

— Уже видны таланты девочек?

— Они музыкальны, артистичны. Этель и Клара вместе с нами выходят на сцену. Хорошие девочки! Не боятся сцены, не смущаются. Всегда открывают наши вечера.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— Хотели бы актерского будущего для дочек?

— Не знаю. Пусть сами выбирают, потому что хотим не хотим… Если будет талант, то, может быть, да. Но настаивать не будем, конечно.

— Иногда в комментариях бывает, что недалекие люди критикуют Этель и Клару. Мол, не так говорят, не так себя ведут, не так развиваются для своего возраста. Как вы относитесь к подобным комментаторам?

— Да вы знаете, бывает, но мы не обращаем внимания. Понимаем, что люди пишут гадкие комментарии от своего характера, своей неустроенности. Знаем, что наши девочки хорошие, талантливые, умные.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

«Девочки смеются, что Платон — их племянник и старше!»

— А с Платоном девочки общаются? (сын Максима Виторгана и Ксении Собчак. — Прим. ред.)?

— Общаемся. Не так часто, но общаемся. Девочки иногда смеются, не понимают, почему Платон — их племянник и старше.

— Каковы ваши ближайшие планы?

— Сейчас мы закрываем 31-й сезон «Виторган-клуба» на теплоходе. А вообще, в культурном центре у нас каждый месяц проходят свои мероприятия.

И спектакли Эммануил Гедеонович играет, и концерты мы даем, и выступают другие актеры. В общем обширные творческие планы.

— А как же планы на лето?

— Мы на все лето обычно уезжаем за город.

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