Ирина Млодик выбрала школу, куда пойдет дочка

Актер, народный артист России Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик не частые гости светских мероприятий. Однако корреспонденту Teleprogramma.org удалось их встретить на традиционном заседании директорской ложи театров.
С автором этих строк пообщалась Ирина. Эммануил Виторган чуть устал после мероприятия и доверил жене бразды правления.
«Эммануил Гедеонович возглавляет фестиваль в Новороссийске»
— Ирина, как ваша семья собирается отметить майские праздники?
— Мы даем концерт в честь Дня Победы для ветеранов войны. Потом мы уезжаем на кинофестиваль. Эммануил Гедеонович возглавляет фестиваль в Новороссийске.
«Этель и Клара вместе с нами выходят на сцену»
— Этель и Клара уже вступают в школьный возраст. Уже выбрали для девочек школу, куда их отдадите?
— В обыкновенную хорошую школу, которая следует после детского сада. Мы ходим в государственный садик, а потом автоматически переходим в школу. Они вместе — садик и школа № 1529.
Старшая идет в школу в сентябре, а младшая пока остается в садике. Сейчас они обе ходят в детский сад.
— Уже видны таланты девочек?
— Они музыкальны, артистичны. Этель и Клара вместе с нами выходят на сцену. Хорошие девочки! Не боятся сцены, не смущаются. Всегда открывают наши вечера.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Хотели бы актерского будущего для дочек?
— Не знаю. Пусть сами выбирают, потому что хотим не хотим… Если будет талант, то, может быть, да. Но настаивать не будем, конечно.
— Иногда в комментариях бывает, что недалекие люди критикуют Этель и Клару. Мол, не так говорят, не так себя ведут, не так развиваются для своего возраста. Как вы относитесь к подобным комментаторам?
— Да вы знаете, бывает, но мы не обращаем внимания. Понимаем, что люди пишут гадкие комментарии от своего характера, своей неустроенности. Знаем, что наши девочки хорошие, талантливые, умные.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
«Девочки смеются, что Платон — их племянник и старше!»
— А с Платоном девочки общаются? (сын Максима Виторгана и Ксении Собчак. — Прим. ред.)?
— Общаемся. Не так часто, но общаемся. Девочки иногда смеются, не понимают, почему Платон — их племянник и старше.
— Каковы ваши ближайшие планы?
— Сейчас мы закрываем 31-й сезон «Виторган-клуба» на теплоходе. А вообще, в культурном центре у нас каждый месяц проходят свои мероприятия.
И спектакли Эммануил Гедеонович играет, и концерты мы даем, и выступают другие актеры. В общем обширные творческие планы.
— А как же планы на лето?
— Мы на все лето обычно уезжаем за город.
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