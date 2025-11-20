Ирина Круг: "Мне не повезло ни с одной свекровью"

Певица Ирина Круг признается, что старается не вмешиваться в дела своего сына Александра и его 23-летней жены Ульяны. Александр познакомился с девушкой в конце 2024 года на программе "Давай поженимся". А поженились они 1 августа.

Так вот, Ирина отметила, что у нее самой не сложились отношения со свекровью. И она не хотела бы повторять такие ошибки в отношении сына. Об этом Ирина Круг рассказала на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".

Однако разговор с журналистами начался с другой темы. Ирину попросили прокомментировать участие наших артистов в реалити-шоу "Звезды под капельницами", в котором они под присмотром специалистов стараются избавиться от алкогольной и не только зависимостей.

В проекте принимают участие актер Никита Джигурда, блогер Роман Желудь, телеведущая Маша Малиновская и другие селебрити. Балерина Анастасия Волочкова, также решившаяся на этот эксперимент, уже успела покинуть шоу после первой же серии.

Ирина Круг: "Я очень рада, что у меня нет никаких зависимостей"

"Может, у этих артистов есть какие-то проблемы. И они хотят, чтобы им помогли. Почему нет? Алкоголизм — это большая проблема сейчас. И если им действительно помогут, и они встанут на путь исправления, то это необходимо, — сказала Ирина Круг. — Я сама против алкоголизма, наркомании. И люди, которые что-то употребляют, меня раздражают".

— Получается, у вас нет никаких зависимостей…

— Я только вчера об этом думала. Я очень рада, что у меня нет никаких зависимостей. Мне в этом смысле повезло.

— Говорят, у многих сейчас зависимость от товаров с Wildberries… А у вас?

— Нет, я заказываю товары на "Озоне". (Смеется.)