Ирина Круг: "Мне не повезло ни с одной свекровью"

Певица Ирина Круг признается, что старается не вмешиваться в дела своего сына Александра и его 23-летней жены Ульяны. Александр познакомился с девушкой в конце 2024 года на программе "Давай поженимся". А поженились они 1 августа.
Так вот, Ирина отметила, что у нее самой не сложились отношения со свекровью. И она не хотела бы повторять такие ошибки в отношении сына. Об этом Ирина Круг рассказала на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".
Однако разговор с журналистами начался с другой темы. Ирину попросили прокомментировать участие наших артистов в реалити-шоу "Звезды под капельницами", в котором они под присмотром специалистов стараются избавиться от алкогольной и не только зависимостей.
В проекте принимают участие актер Никита Джигурда, блогер Роман Желудь, телеведущая Маша Малиновская и другие селебрити. Балерина Анастасия Волочкова, также решившаяся на этот эксперимент, уже успела покинуть шоу после первой же серии.
Ирина Круг: "Я очень рада, что у меня нет никаких зависимостей"
"Может, у этих артистов есть какие-то проблемы. И они хотят, чтобы им помогли. Почему нет?
Алкоголизм — это большая проблема сейчас. И если им действительно помогут, и они встанут на путь исправления, то это необходимо, — сказала Ирина Круг.
— Я сама против алкоголизма, наркомании. И люди, которые что-то употребляют, меня раздражают".
— Получается, у вас нет никаких зависимостей…
— Я только вчера об этом думала. Я очень рада, что у меня нет никаких зависимостей. Мне в этом смысле повезло.
— Говорят, у многих сейчас зависимость от товаров с Wildberries… А у вас?
— Нет, я заказываю товары на "Озоне". (Смеется.)
Ирина Круг на Всероссийской танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия
Ирина Круг: "Песни Михаила Круга уже стали классикой"
— В сентябре в Госдуме призвали снять с эфиров некоторые песни Михаила Круга. Как вы к этому относитесь?
— Кто-то распустил какой-то миф. Все равно песни Михаила уже стали классикой. К тому же у него есть прекрасная лирика, красивые стихи.
Тот жанр был немножко другой, это 90-е и 2000-е годы, поэтому Михаил об этом и писал. Но у него есть и потрясающие стихи о женщинах, о любви.
— А вы не думали о том, что тренд на песни 90-х сейчас возвращаются. И композиции Михаила Круга могли бы обрести новую жизнь…
— Да нет, не возвращаются. Просто сейчас время сложное, тревожное в силу всех этих событий. И может быть, к нам вернется доброта, любовь — все те качества, которые нам нужны. Сейчас происходят большие изменения, люди очень испортились.
Раньше не было этой меркантильности, когда все сводится к деньгам. Все было по-другому тогда. Я скучаю по тому времени. Хочется такой простоты, чтобы мы могли прийти домой к соседям, посидеть там. А сейчас все закрылись, все сами по себе.
Раньше мы вместе отмечали праздники. Я до сих пор вспоминаю, как мы с мамой ходили на майские демонстрации. Это было здорово! У меня прямо мурашки! Я бы хотела возврата человечности.
Александр Круг на Всероссийской танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия
Ирина Круг: "Да я им вообще не мешаю"
— Недавно ваш сын Александр женился. Вы строгая свекровь?
— Да я им вообще не мешаю. Мне самой не повезло ни с одной свекровью. Я еще терпеливая и сдержанная, старалась, чтобы не было конфликтов. Но я не хочу, чтобы у детей так было.
— Внуков хотите?
— А у меня есть уже внучка (от дочери Марины, рожденная в 2021 году. — Прим. ред.).
— Именно от Александра?
— Хочу.
— Вы выступаете с Александром дуэтом. А как относитесь к тандему Надежды Кадышевой и ее сына Григория Костюка?
— По-моему, это здорово. У нас Саша продолжает семейное дело, я продолжаю.
А как вы относитесь к Ирине Круг? Делитесь в комментариях!