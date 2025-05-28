Ирина Дубцова: "Супружескую измену не приемлю, но друга поддержала!"

У певицы, автора песен и композитора Ирины Дубцовой плотный гастрольный график. Но она успела сняться в популярном реалити-шоу, которое сейчас идет в эфире. Журнал «Телепрограмма» обсудил с Ириной Дубцовой жизнь в кадре или вне его.

«Решила смотреть футбол на стадионе»

- У вас регулярно выходят новые песни. Люди их знают, вы за них получаете премии музыкальные. Но лидер среди поисковых запросов в Сети с вашим именем - «Ирина Дубцова «О нем». Песне 20 лет, а ее до сих пор заказывают в караоке, поют на девичниках и свадьбах...

- Это и огромное счастье, и в то же время удивительно, что именно моя первая песня стала абсолютным хитом. Хотя если вы забьете в поисковике «Иванушки International», у которых миллиард хитов, написанных потрясающим Игорем Игоревичем Матвиенко, то «вылезут» сначала тоже первые песни «Тучи», «Тополиный пух». Большая радость для меня, и когда подходят люди со словами: «Ирина, мы выросли на ваших песнях», и когда подростки на концертах кричат наизусть «Люби меня долго» или «О нем».

Школьники услышали в чартах ремикс на «Люби меня долго», им понравилось, и они стали слушать и другие песни - это же здорово! В поисковике много запросов не только моей песни «О нем», но и «Кому? Зачем?» или ремикса «Люби меня долго», который половину прошлого года был на первых местах во всех наших чартах - в том числе и в ВК, и в Яндексе.

А про караоке я могу раскрыть секрет: мой барабанщик, он же арт-директор одного из популярных караоке-клубов в Москве. Поэтому знаю, что в десятку самых исполняемых песен в караоке входит «Кому? Зачем?», а вот «О нем» уже в двадцатке...

- Весной у вас завершился один тур по стране, осенью он продолжится уже в других регионах. С какими эмоциями вернулись?

- Тур по России и Белоруссии прошел великолепно: меня встречали полные залы, люди приходили с цветами, некоторые с подарками, с невероятными эмоциями отпускали меня со сцены. Огромное количество положительных отзывов я получаю в социальных сетях по сей день. Зрители просят вернуться с концертами как можно скорее, не хотят ждать год - как обычно делается перерыв между сольными выступлениями.

На концерты во многие регионы нашей страны путешествовал мой московский и питерский фан-клуб, за что им огромное спасибо. Как им это до сих пор не надоедает, я не знаю, если честно (улыбается).

- Этой весной вы исполнили гимн России перед футбольным матчем сборных России и Замбии. Смотрели потом матч, в котором наша команда выиграла со счетом 5:0?

- Да, после того как я исполнила гимн, осталась на стадионе и смотрела матч в семейном кругу. И получила невероятное удовольствие. Это было мое первое посещение футбольного матча. Я всегда была поклонницей и футбола, и хоккея, но смотрела все только по телевизору, а теперь мне хочется ходить на матчи и смотреть их вживую.

«Мое окружение не пьет!»