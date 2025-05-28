Ирина Дубцова: "Супружескую измену не приемлю, но друга поддержала!"

У певицы, автора песен и композитора Ирины Дубцовой плотный гастрольный график. Но она успела сняться в популярном реалити-шоу, которое сейчас идет в эфире. Журнал «Телепрограмма» обсудил с Ириной Дубцовой жизнь в кадре или вне его.
«Решила смотреть футбол на стадионе»
- У вас регулярно выходят новые песни. Люди их знают, вы за них получаете премии музыкальные. Но лидер среди поисковых запросов в Сети с вашим именем - «Ирина Дубцова «О нем». Песне 20 лет, а ее до сих пор заказывают в караоке, поют на девичниках и свадьбах...
- Это и огромное счастье, и в то же время удивительно, что именно моя первая песня стала абсолютным хитом. Хотя если вы забьете в поисковике «Иванушки International», у которых миллиард хитов, написанных потрясающим Игорем Игоревичем Матвиенко, то «вылезут» сначала тоже первые песни «Тучи», «Тополиный пух». Большая радость для меня, и когда подходят люди со словами: «Ирина, мы выросли на ваших песнях», и когда подростки на концертах кричат наизусть «Люби меня долго» или «О нем».
Школьники услышали в чартах ремикс на «Люби меня долго», им понравилось, и они стали слушать и другие песни - это же здорово! В поисковике много запросов не только моей песни «О нем», но и «Кому? Зачем?» или ремикса «Люби меня долго», который половину прошлого года был на первых местах во всех наших чартах - в том числе и в ВК, и в Яндексе.
А про караоке я могу раскрыть секрет: мой барабанщик, он же арт-директор одного из популярных караоке-клубов в Москве. Поэтому знаю, что в десятку самых исполняемых песен в караоке входит «Кому? Зачем?», а вот «О нем» уже в двадцатке...
- Весной у вас завершился один тур по стране, осенью он продолжится уже в других регионах. С какими эмоциями вернулись?
- Тур по России и Белоруссии прошел великолепно: меня встречали полные залы, люди приходили с цветами, некоторые с подарками, с невероятными эмоциями отпускали меня со сцены. Огромное количество положительных отзывов я получаю в социальных сетях по сей день. Зрители просят вернуться с концертами как можно скорее, не хотят ждать год - как обычно делается перерыв между сольными выступлениями.
На концерты во многие регионы нашей страны путешествовал мой московский и питерский фан-клуб, за что им огромное спасибо. Как им это до сих пор не надоедает, я не знаю, если честно (улыбается).
- Этой весной вы исполнили гимн России перед футбольным матчем сборных России и Замбии. Смотрели потом матч, в котором наша команда выиграла со счетом 5:0?
- Да, после того как я исполнила гимн, осталась на стадионе и смотрела матч в семейном кругу. И получила невероятное удовольствие. Это было мое первое посещение футбольного матча. Я всегда была поклонницей и футбола, и хоккея, но смотрела все только по телевизору, а теперь мне хочется ходить на матчи и смотреть их вживую.
«Мое окружение не пьет!»
Фото: личный архив Ирины Дубцовой
- Правда, что у вас свадьба не за горами?
- Как-то я дала обещание, что о моей личной жизни в следующий раз в подробностях станет известно только в том случае, если я буду официально выходить замуж и эту свадьбу невозможно будет спрятать от журналистов. Хотя друзья, которые будут присутствовать, обязательно что-то выложат в соцсети...
- Поделитесь полезной информацией. Вы в этом году впервые ставили прививку от поллиноза - избежали сезонной аллергии?
- 2025 год уже стал годом испытаний для аллергиков. Как и 2012-й, когда я и мой сын Артем стали аллергиками, а до этого у нас в семье аллергии не было ни у кого: ни у мамы, ни у папы, ни у бабушек, ни у дедушек. В этом году береза сильно пылит, как и в 2012-м.
Поэтому не только я, но даже мой сын поставил прививку, хотя у него прошла аллергия на березу, потому что в период пубертата несколько лет я увозила Артема из Москвы во время пыления на курорт, где этого аллергена нет. Если деток с приобретенной аллергией на период цветения увозить от аллергена на 20 - 30 дней и делать это во время полового созревания, когда идет гормональная перестройка организма, то аллергия уходит.
Так случилось и с моим сыном, но в этом году такое сильное пыление березы, что мой Артем тоже подвергся этой напасти в легкой форме. Я делаю прививку второй год подряд, сын сделал впервые. Это иностранная вакцина. Очень рада, что в этом году закончились клинические испытания нашей российской вакцины от аллергии на пыльцу березы и к следующему сезону она будет доступна. Иностранная вакцина, которую я делаю, дороговата, а вот наша, думаю, будет стоить адекватных денег и станет доступна всем. Я слежу за «аллергической повесткой», состою в соответствующем сообществе.
Знакомые мне звонят, чтобы получить совет, куда бежать за помощью, так как в этом году у многих стартовала аллергия. Всем советую делать прививку - и тем, кто страдает поллинозом (насморк, слезотечение, чихание), и тем, у кого такая же серьезная форма аллергии, как у меня, - с бронхоспазмами, приступами, как у астматиков, только они сезонные и спровоцированы березовой пыльцой.
- Что еще помогает поддерживать организм?
- Это и очищение организма, и правильное питание, и отсутствие вредных привычек. Я, например, алкоголь не употребляю ни в каком виде уже около 10 лет. Я не навязываю это, но рекомендую, и в моем ближайшем окружении никто не пьет, и могу точно сказать, что все эти люди реже болеют простудными заболеваниями. В том числе потому, что иммунитет стал сильнее, так как пагубного воздействия на него оказывается меньше.
К вредным привычкам относится и курение, особенно вейпов и прочих их аналогов, которые могут разрушить легкие. Считаю, что их нужно вообще запретить на законодательном уровне.
- Артему 19 лет. Чем он сейчас занят?
С сыном Артемом. Фото: личный архив Ирины Дубцовой
- Артем учится на втором курсе в МГИМО на факультете управления и политики. Увлекается криптовалютой, новыми технологиями, интересуется автомобилями и всем, что с ними связано, разбирается так, как далеко не каждый работающий в этой сфере. Четыре года назад сын выпустил первую песню, делал паузу из-за учебы, сейчас продолжит музыкальное творчество - записывает песню, которую написала его мама.
«Семья - это главное»
- Вы в этом сезоне представлены в музыкальных премиях в номинациях не только как «лучшая певица», но и «лучшая коллаборация». За дуэт с Натаном «Тянет». Как вас «притянуло» к творчеству с Натаном? Когда случился скандал на телешоу и Натана показали главным ловеласом на эстраде, от него ушла жена - вы поддержали коллегу?
- Мне приятно в этом году вновь оказаться в нескольких номинациях на премиях. А Натан - мой старинный друг и потрясающий музыкант, он замечательный человек. О скандале на телешоу (обсуждаем эпизод, когда в эфире показали адюльтер Натана с блогером Лерчек, после чего от него ушла жена, но пара, к счастью, помирилась. - Авт.) я узнала, находясь вместе с Натаном на съемках шоу «Сокровища императора», куда я его позвала участвовать со мной в паре.
У нас вышел второй дуэт, я подумала, что с точки зрения пиара это хорошо. Плюс он мужчина и хорошо физически подготовлен. Мы снимались в новом шоу, а на экранах ТВ показывали отснятые ранее серии проекта «Звезды в джунглях». Когда показали, что у Натана случился роман с Валерией Чекалиной, тогда другу понадобилась моя психологическая поддержка. Потому что он сильно любит жену и переживал так, что пришлось пить таблетки.
Я никогда не буду оправдывать супружескую измену, но была ли измена - тоже большой вопрос. Да, какие-то разговоры, флирт, объятия, поддержка друг друга, возможно, поцелуи, возможно, что-то еще... Меня на съемках «Звезд в джунглях» не было, поэтому не могу ничего утверждать. Но показывают в эфире не все, что происходит. И я не знала об этой истории перед поездкой на «Сокровища императора».
Думаю, что Натан до последнего надеялся, что провокации вырежут на монтаже, не≈покажут в эфире. Та порция хейта, которую получил Натан, сильно повлияла на его психологическое состояние на «Сокровищах императора». Были моменты, когда Натану становилось особенно тяжело психологически из-за проблем в семье, и даже я уже не справлялась с его состоянием. Этого не покажут в эфире. Мне было его безумно жалко в такие моменты. Одновременно я переживала за то, как мы проходим испытания, как все успеть, сможем или не сможем, вылетим или не вылетим...
На съемках реалити-шоу Ирина поддерживала Натана психологически, а он ее во всем остальном. Фото: канал ТНТ
- Пойдете еще на реалити-шоу, все-таки это жанр, требующий скандалов в эфире?
- После съемок в «Сокровищах императора» я сделала для себя вывод, что больше в реалити-шоу не пойду. Одно из них, а именно «Фабрика звезд», когда-то стало для меня началом карьеры, а для многих, кто участвует в реалити-шоу, это единственно достижимая вершина их карьеры. Я все-таки зарабатываю деньги своей профессией, делаю это успешно уже более 20 лет.
Моей задачей на «Сокровищах императора» было не получение главного приза в виде денежного эквивалента, а сама атмосфера, которая там царила, которую, к сожалению, не показывают. Закон реалити-шоу требует при монтаже оставлять максимум разборок, слез и прочих страстей.
Но большую часть времени у нас занимало приятное общение, которое продолжается по сей день - у нас есть чат, в котором практически все участники сезона. От съемок я получила невероятное удовольствие и, говоря, что больше не пойду ни на какие реалити, имею в виду все остальные шоу, кроме этого. И если вдруг на какой-нибудь суперсезон позовут бывших участников «Сокровищ императора», то я обязательно соглашусь.
Было интересно! Потрясающая архитектура, история Китая, увидев все это вживую, я поняла, что в следующий отпуск с удовольствием бы отправилась в Поднебесную, чтобы, никуда не спеша, посмотреть Шаолинь, чтобы можно было наслаждаться экскурсиями, а не учить танцы, бить по бочкам с водой и так далее.
- Прошлый год был Годом семьи. Вы провели большой проект «Главное - Семья». Ваша семья сегодня - это мама и сын?
- Мне хочется сказать огромное спасибо всей огромной команде, которая со мной работала над этим проектом, всем артистам, участникам и тем, кто пришел на финальный концерт в Государственный Кремлевский дворец.
Этот концерт официально завершал Год семьи в России. Я счастлива, что именно мне поручили написать гимн Года семьи в России. Он так понравился людям, что ушел в народ: его поют на патриотических мероприятиях, на концертах, в детских и взрослых коллективах нашей страны. Регулярно получаю видео от талантливых музыкантов, которые поют эту песню. А вообще Годом семьи я считаю каждый год, потому что семья - это главное.
Своей семьей я считаю не только маму и сына, но и всех ближайших друзей, которые проверены временем, проверены не только бедами, но, что важно, и радостью. И, конечно, какой интересной и насыщенной ни была бы моя творческая жизнь, я всегда стремлюсь после любого концерта, любых гастролей и съемок попасть домой или в круг своих ближайших друзей.