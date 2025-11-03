Ирина Дубцова ответила на вопрос о свадьбе с возлюбленным: "Мы ничего не скрывали"

Певица Ирина Дубцова впервые вышла в свет с новым возлюбленным — владельцем косметического бренда Иваном Петренко. Это случилось на церемонии вручения премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию "Русского радио".

Артистка появилась перед публикой в сверкающем вечернем платье. Образ дополнило роскошное боа. Влюбленные выглядели очень счастливыми. Особенно светилась от счастья Ирина.

Впервые в кулуарах заговорили об этой паре летом. Но, по словам певицы, их роман начался гораздо раньше.

Ирина Дубцова о своем спутнике: "Мы достаточно давно вместе"

"Мы достаточно давно вместе. Мы ничего не скрывали, просто относимся к категории людей, которые не спешат выставлять свою личную жизнь напоказ, — рассказала артистка представителям прессы. — Но те, кто следит за нашими соцсетями, с тех пор как там начал появляться Иван, поняли, что мы особо не скрываемся".

— А почему об Иване так мало известно?

— Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что мы не те блогеры, кто делает акцент на семье и исключительно семейной жизни, на всем том, что должно оставаться за дверью дома и являться личной жизнью.

Мы по-прежнему не хотели бы выдавать всех подробностей о себе.