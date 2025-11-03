Ирина Дубцова ответила на вопрос о свадьбе с возлюбленным: "Мы ничего не скрывали"

Певица Ирина Дубцова впервые вышла в свет с новым возлюбленным — владельцем косметического бренда Иваном Петренко. Это случилось на церемонии вручения премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию "Русского радио".
Артистка появилась перед публикой в сверкающем вечернем платье. Образ дополнило роскошное боа. Влюбленные выглядели очень счастливыми. Особенно светилась от счастья Ирина.
Впервые в кулуарах заговорили об этой паре летом. Но, по словам певицы, их роман начался гораздо раньше.
Ирина Дубцова о своем спутнике: "Мы достаточно давно вместе"
"Мы достаточно давно вместе. Мы ничего не скрывали, просто относимся к категории людей, которые не спешат выставлять свою личную жизнь напоказ, — рассказала артистка представителям прессы.
— Но те, кто следит за нашими соцсетями, с тех пор как там начал появляться Иван, поняли, что мы особо не скрываемся".
— А почему об Иване так мало известно?
— Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что мы не те блогеры, кто делает акцент на семье и исключительно семейной жизни, на всем том, что должно оставаться за дверью дома и являться личной жизнью.
Мы по-прежнему не хотели бы выдавать всех подробностей о себе.
Ирина Дубцова c возлюбленным. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Ирина Дубцова: "Речь о свадьбе пока не идет"
— Иван уже сделал вам предложение?
— Речь о свадьбе пока не идет.
— А ваши дети уже познакомились между собой?
— Да. У Ивана дочь и сын. Конечно, мы все живем вместе, кроме Артема. Артем сбежал (сын Ирины живет в своей квартире. — Прим. ред.).
В отпуске вы увидите нас в соцсетях в январе и ноябре. Так что следите за новостями!
А вам нравится эта пара? Делитесь в комментариях!