Ирина Дубцова о непорядочности своего персонала: "Украли мою шубу"

Певица Ирина Дубцова призналась, что однажды у нее украли дорогую шубу. Это сделали помощники по хозяйству.

По словам Ирины, теперь она очень тщательно относится к подбору персонала. И по всему дому установлены системы видеонаблюдения.

Об этом Ирина Дубцова рассказала журналистам в кулуарах премии "Жара". А начался разговор с темы отцов, а точнее, матерей и детей.

Ирина Дубцова: "Я не сомневаюсь в способности сына выбрать правильную спутницу"

- Ирина, в одном из интервью ваш сын Артем говорил, что вы близкие друзья. И он с вами советуется по многим вопросам…

- Не только со мной. Он и с Ваней советуется, и с папой, бабушкой. У Артема и очень классные друзья. Я не сомневаюсь в способности сына выбрать правильную спутницу или пойти по правильному пути.

- То есть вы примете любое его решение?

- Ну не любое. Если меня что-то будет смущать, я, как и любая мама дам совет. Как делали мои родители в его возрасте.

Но сделаю это ненавязчиво, а просто объясню, что может быть так, так или вот так. Сын взрослый человек и дальше будет принимать решение сам.

- Аврора Киба в соцсетях публиковала совместные фотографии с вашим сыном? Получается, они дружат?

- Артем с Авророй дружат с детства. Они еще тогда лазали по заборам в загородном поселке, где мы жили.

Аврора там не жила, а приезжала туда к кому-то из друзей. И вот мы периодически снимали их с забора.

- Ваш сын однажды рассказывал, как персонал поменял бутылку шампанского, которую он приготовил вам ко дню рождения. Что это у вас за персонал?

- У нас был период, когда персонал менялся. Сейчас, слава Богу, все стабильно.