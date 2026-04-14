Ирина Дубцова о непорядочности своего персонала: "Украли мою шубу"

Певица Ирина Дубцова призналась, что однажды у нее украли дорогую шубу. Это сделали помощники по хозяйству.
По словам Ирины, теперь она очень тщательно относится к подбору персонала. И по всему дому установлены системы видеонаблюдения.
Об этом Ирина Дубцова рассказала журналистам в кулуарах премии "Жара". А начался разговор с темы отцов, а точнее, матерей и детей.
Ирина Дубцова: "Я не сомневаюсь в способности сына выбрать правильную спутницу"
- Ирина, в одном из интервью ваш сын Артем говорил, что вы близкие друзья. И он с вами советуется по многим вопросам…
- Не только со мной. Он и с Ваней советуется, и с папой, бабушкой. У Артема и очень классные друзья. Я не сомневаюсь в способности сына выбрать правильную спутницу или пойти по правильному пути.
- То есть вы примете любое его решение?
- Ну не любое. Если меня что-то будет смущать, я, как и любая мама дам совет. Как делали мои родители в его возрасте.
Но сделаю это ненавязчиво, а просто объясню, что может быть так, так или вот так. Сын взрослый человек и дальше будет принимать решение сам.
- Аврора Киба в соцсетях публиковала совместные фотографии с вашим сыном? Получается, они дружат?
- Артем с Авророй дружат с детства. Они еще тогда лазали по заборам в загородном поселке, где мы жили.
Аврора там не жила, а приезжала туда к кому-то из друзей. И вот мы периодически снимали их с забора.
- Ваш сын однажды рассказывал, как персонал поменял бутылку шампанского, которую он приготовил вам ко дню рождения. Что это у вас за персонал?
- У нас был период, когда персонал менялся. Сейчас, слава Богу, все стабильно.
Ирина Дубцова с возлюбленным Иваном.
Ирина Дубцова о помощниках по хозяйству: "Мы поставили серьезную систему видеонаблюдения"
- То есть нанятые работники больше не совершают подобных поступков?
-Мы поставили очень серьезную систему видеонаблюдения. И теперь, к сожалению, наш персонал об этом знает. Но мы, правда, долго находились в поиске и очень многих перебрали. К сожалению, была такая неприятная текучка.
Это, конечно, тяжелый момент – пустить жить в дом чужих людей. Но думаю, что любой будет выбирать очень тщательно.
- А бывало, что у вас пропадали дорогие вещи?
- К сожалению, да.
- С чем это было связано?
- С непорядочностью людей, которые приходили и устраивались на работу.
- Украли какие-то ценные вещи?
- Да, ценные. Например, украли мою шубу.
- А вы не заявляли на грабителей в полицию?
- Я и такой человек. Не люблю весь этот негатив и разбирательства. Мне нервы мои дороже. Бог накажет.
- А кому вы в первую очередь все рассказываете, когда у вас какие-то неприятности? Сыну или, может быть, любимому человеку?
- Любимому человеку. Сын не всегда рядом, а любимый человек – наоборот.
Ирина Дубцова: "На эстраде остаются те, кто выступает на сцене десятилетиями"
- Бытует мнение, что премии получают одни и те же артисты: Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина и так далее. Как вы относитесь к такому мнению?
- Великолепные артисты. Просто на эстраде остаются те, кто выступает на сцене десятилетиями и к ним добавляются те, кто популярен в моменте.
Но, к сожалению, многие из них, выпустив какой-то хит, получив премию, потом куда-то пропадают. Я не знаю, с чем это связано. У этого явления есть много объяснений. Но вы назвали артистов, которые действительно десятилетиями на сцене и заслужили право получать эти премии.
- А как вы относитесь к тому, что Антон Зацепин до сих пор утверждает, что вы не должны были побеждать на "Фабрике звезд"?
- Я вообще спокойно отношусь к любым обвинениям в свой адрес, если они не касаются законодательства Российской Федерации.
