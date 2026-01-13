Илья Соболев о воспитании детей: "То ножи в тебя летят, то стрелы, то бочки горящие, то в яму можно упасть с крокодилом"

С 12 января на канале СТС выходит сериал "Вечерняя школа". В проекте снялись Илья Соболев, Илья Макаров, Григорий Дудник, Динара Курбанова и другие артисты.
Ключевой герой истории — сотрудник патрульно-постовой службы Илья (Димон), который вынужден пойти в вечернюю школу, чтобы не лишиться работы.
Его неожиданными одноклассниками становятся самые разные люди: водитель автобуса, продавщица, экс-мисс, бывший заключенный, пенсионерка, трудовой мигрант, посещающий учебу за своего начальника, и двое несовершеннолетних, бросивших обычную школу.
Дорогу к заветному аттестату им преграждают непростые педагоги: строгая директриса, изобретательный завуч, резкая преподавательница английского, учитель-идеалист и не слишком расторопный охранник. Вместе этой пестрой компании предстоит пройти через все школьные испытания.
Подробнее о съемках в сериале "Вечерняя школа", своих учителях, а также о воспитании детей Teleprogramma.org рассказал Илья Соболев.
Илья Соболев: "Нужно, чтобы все были обеспечены, поэтому учусь в этом несправедливом мире выживать"
- Илья, как-то вы отмечали, что среди поступающих предложений из мира кино не так много проектов, в которых было бы интересно сыграть. Чем привлекла "Вечерняя школа"?
- Мне было интересно поработать именно с этой командой и особенно с режиссером Жанной Кадниковой.
Актерского опыта у меня и коллег не было, поэтому набирали его прямо на съемках и за это время прошли большой путь.
- Что помогало на съемках?
- Просто следовал советам режиссера и сценарию. Там места для импровизации было немного, поэтому все задачи, которые были поставлены, старался выполнять. Пока опыта мало — все на откуп режиссера и сценаристов.
Фото: кадр из сериала "Вечерняя школа"
- С чем у вас ассоциируется школа?
- С приключениями, приятными воспоминаниями и КВН, которого было много.
- Среди учителей были те, кто особенно повлиял на вас?
- У нас была хорошая учительница по русскому языку и литературе Зоя Николаевна. Всегда приятно ее вспоминать.
Она много чего говорила полезного, а мы были дурачками, не слушали.
- В сериале поднимается тема, что учиться никогда не поздно. Что вам помогает это делать сегодня?
- Большая семья. Нужно, чтобы все были обеспечены, поэтому учусь в этом несправедливом мире выживать.
При этом есть же мнение, что искусственный интеллект и роботы всех нас победят и вытеснят, так что, может, никому и не нужны наши знания и лучше осваивать какие-то другие навыки.
Илья Соболев: "Когда детей рядом нет, так скучно"
- Если говорить про родительство, какой главный урок получили?
- Что очень сложно с детьми. Но это самое прекрасное время в жизни. Когда детей рядом нет, так скучно.
Илья Соболев. Фото: кадр из сериала "Вечерняя школа"
- Подходы к воспитанию сына и дочери отличаются?
- Слушайте, они все такие разные у меня, но с ними каждый раз проходишь какой-то опасный квест, как в "Храбром сердце": то ножи в тебя летят, то стрелы, то бочки горящие, то в яму можно упасть с крокодилом.
Но зато прикольно, есть что вспомнить.
- Что вместе смотрите?
-"Матрицу" пытаюсь показать старшей Соне — пока не хочет. "Вечное сияние чистого разума", помните? Тоже очень люблю.
А они мне привили любовь к "Очень странным делам", которых смотрю с удовольствием. Ваньке покажу "Терминатора", жду, когда вырастет пацан.
- Какие фильмы в этом возрасте повлияли на вас в своё время?
- Я прям на классике, Чарли Чаплине, не рос, скорее это все комедии девяностых, такие как "Тупой и ещё тупее" и "Мужчина по вызову".
А вы будете смотреть сериал "Вечерняя школа"? Делитесь в комментариях!