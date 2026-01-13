Илья Соболев о воспитании детей: "То ножи в тебя летят, то стрелы, то бочки горящие, то в яму можно упасть с крокодилом"

С 12 января на канале СТС выходит сериал "Вечерняя школа". В проекте снялись Илья Соболев, Илья Макаров, Григорий Дудник, Динара Курбанова и другие артисты.

Ключевой герой истории — сотрудник патрульно-постовой службы Илья (Димон), который вынужден пойти в вечернюю школу, чтобы не лишиться работы.

Его неожиданными одноклассниками становятся самые разные люди: водитель автобуса, продавщица, экс-мисс, бывший заключенный, пенсионерка, трудовой мигрант, посещающий учебу за своего начальника, и двое несовершеннолетних, бросивших обычную школу.

Дорогу к заветному аттестату им преграждают непростые педагоги: строгая директриса, изобретательный завуч, резкая преподавательница английского, учитель-идеалист и не слишком расторопный охранник. Вместе этой пестрой компании предстоит пройти через все школьные испытания.

Подробнее о съемках в сериале "Вечерняя школа", своих учителях, а также о воспитании детей Teleprogramma.org рассказал Илья Соболев.

Илья Соболев: "Нужно, чтобы все были обеспечены, поэтому учусь в этом несправедливом мире выживать"

- Илья, как-то вы отмечали, что среди поступающих предложений из мира кино не так много проектов, в которых было бы интересно сыграть. Чем привлекла "Вечерняя школа"?

- Мне было интересно поработать именно с этой командой и особенно с режиссером Жанной Кадниковой.

Актерского опыта у меня и коллег не было, поэтому набирали его прямо на съемках и за это время прошли большой путь.

- Что помогало на съемках?

- Просто следовал советам режиссера и сценарию. Там места для импровизации было немного, поэтому все задачи, которые были поставлены, старался выполнять. Пока опыта мало — все на откуп режиссера и сценаристов.