Илья Носков: «Иногда ты понимаешь, что ситуация безвыходная»

В прокат выходит лента «Где ты?» режиссера Вероники Коржевской. Картина рассказывает о супругах, чья жизнь рушится после исчезновения трехмесячного сына. Шесть лет спустя мать пытается начать новую жизнь, а отец-анестезиолог продолжает поиски. Лента затрагивает темы утраты, веры и силы духа.
В главной роли — Никита Волков, известный по российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ключевые женские роли исполнили Анна Богомолова и Валери Зоидова, также в фильме заняты Карина Кросс, Юрий Чурсин, Олеся Железняк и другие.
Илья Носков и его жены
Премьеру ленту посетил актер Илья Носков и его новая жена Виктория. О ее наличии стало известно только в прошлом году, когда Илья пришел с новоявленной супругой на премьеру картины «Семейное счастье».
Актер Илья Носков долгое время считался образцовым семьянином. Двадцать лет он состоял в браке с Полиной Васильевой, вместе они растили троих детей.
Со стороны казалось, что супруги живут в полной гармонии и собираются встретить старость вместе. Однако действительность оказалась иной.
Их семейное счастье рухнуло из-за молодой блондинки по имени Виктория. Актера настолько захлестнули чувства, что он развелся с супругой и тайно женился на новой пассии, которая моложе его на 19 лет.
Виктория актриса, а также занимается сценическим движением, учит артистов правильно владеть своим телом.
На вопрос, как же так получилось, что вы поменяли жену, в прошлом году Илья ответил так: «В моей жизни все меняется стремительно. Совсем недавно у меня все поменялось, жизнь — это переменчивая штука.
На премьеру фильма «Где ты?» супруги тоже пришли вместе. Они не скрывались от журналистов, а даже, наоборот, с удовольствием позировали им и ответили на пару вопросов.
Илья Носков с женой Викторией. Фото: автора
Илья Носков: «Моя дочь будет искусствоведом»
- Илья, фильм «Где ты?», судя по сюжету, может заставить зрителей заплакать. А когда вы плакали последний раз?
- Безусловно, есть в жизни моменты, которые трогают. Иногда ты понимаешь, что ситуация безвыходная. Ты мог бы помочь, но ничего не можешь сделать.
Наверное, здесь слезы должны присутствовать. Но это часть эмоций, когда включается эмпатия. Благо, наша профессия такая, что мы должны включаться, должны реагировать.
Тут еще и актерское, и человеческое включается.
- Чем сейчас радуют дети?
- У меня сыновья занимаются шахматами. А дочь будет искусствоведом. Сейчас она учится.
А вы уже посмотрели фильм «Где ты?»? Делитесь в комментариях!