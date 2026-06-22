Илья Носков: «Иногда ты понимаешь, что ситуация безвыходная»

В прокат выходит лента «Где ты?» режиссера Вероники Коржевской. Картина рассказывает о супругах, чья жизнь рушится после исчезновения трехмесячного сына. Шесть лет спустя мать пытается начать новую жизнь, а отец-анестезиолог продолжает поиски. Лента затрагивает темы утраты, веры и силы духа.

В главной роли — Никита Волков, известный по российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ключевые женские роли исполнили Анна Богомолова и Валери Зоидова, также в фильме заняты Карина Кросс, Юрий Чурсин, Олеся Железняк и другие.

Илья Носков и его жены

Премьеру ленту посетил актер Илья Носков и его новая жена Виктория. О ее наличии стало известно только в прошлом году, когда Илья пришел с новоявленной супругой на премьеру картины «Семейное счастье».

Актер Илья Носков долгое время считался образцовым семьянином. Двадцать лет он состоял в браке с Полиной Васильевой, вместе они растили троих детей.

Со стороны казалось, что супруги живут в полной гармонии и собираются встретить старость вместе. Однако действительность оказалась иной.

Их семейное счастье рухнуло из-за молодой блондинки по имени Виктория. Актера настолько захлестнули чувства, что он развелся с супругой и тайно женился на новой пассии, которая моложе его на 19 лет.

Виктория актриса, а также занимается сценическим движением, учит артистов правильно владеть своим телом.

На вопрос, как же так получилось, что вы поменяли жену, в прошлом году Илья ответил так: «В моей жизни все меняется стремительно. Совсем недавно у меня все поменялось, жизнь — это переменчивая штука.

На премьеру фильма «Где ты?» супруги тоже пришли вместе. Они не скрывались от журналистов, а даже, наоборот, с удовольствием позировали им и ответили на пару вопросов.