Игорь Саруханов о готовности жениться в восьмой раз: "Можно я уже пойду?"

На счету певца Игоря Саруханова семь браков. Два года назад он развелся с седьмой женой — дизайнером Лесей Садовской, которая была на 30 лет моложе артиста.

У певца две дочери. Старшую, Любовь, он удочерил в браке с шестой супругой Татьяной. Младшая, Розалия, родилась, когда музыканту было 58 лет.

В каких отношениях сейчас певец со своими дочерями? Готов ли он жениться в восьмой раз? Об этом Игорь Саруханов рассказал на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".

Игорь Саруханов: "Однажды все сели в самолет, а меня не пустили"

— Игорь Арменович, какой самый необычный случай произошел с вами на гастролях?

— Однажды все сели в самолет, а меня не пустили. Вы знаете, как было раньше? В 80-х годах, кто сел в самолете в кресло, тот и занял место. И стюардесса ничего не могла сказать. Раньше на одно место давали два билета. Так произошло и со мной.

Ансамбль полетел в Ижевск, а я полетел следующим рейсом. Это была жесть.

Игорь Саруханов: "Я уже токсичный для детей"

— Часто ли у вас получается проводить время с родными?

— Стараюсь чаще быть с детьми. Они же у меня подросли. Одной 17, а другой 10. И говорят: "Ну, папа!" Я уже токсичный для детей.