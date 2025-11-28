Игорь Саруханов о готовности жениться в восьмой раз: "Можно я уже пойду?"

На счету певца Игоря Саруханова семь браков. Два года назад он развелся с седьмой женой — дизайнером Лесей Садовской, которая была на 30 лет моложе артиста.
У певца две дочери. Старшую, Любовь, он удочерил в браке с шестой супругой Татьяной. Младшая, Розалия, родилась, когда музыканту было 58 лет.
В каких отношениях сейчас певец со своими дочерями? Готов ли он жениться в восьмой раз? Об этом Игорь Саруханов рассказал на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".
Игорь Саруханов: "Однажды все сели в самолет, а меня не пустили"
— Игорь Арменович, какой самый необычный случай произошел с вами на гастролях?
— Однажды все сели в самолет, а меня не пустили. Вы знаете, как было раньше? В 80-х годах, кто сел в самолете в кресло, тот и занял место. И стюардесса ничего не могла сказать. Раньше на одно место давали два билета. Так произошло и со мной.
Ансамбль полетел в Ижевск, а я полетел следующим рейсом. Это была жесть.
Игорь Саруханов: "Я уже токсичный для детей"
— Часто ли у вас получается проводить время с родными?
— Стараюсь чаще быть с детьми. Они же у меня подросли. Одной 17, а другой 10. И говорят: "Ну, папа!" Я уже токсичный для детей.
Игорь Саруханов с шестой женой Татьяной и дочками в 2018 году. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
— Готовы ли вы уже к появлению их женихов?
— Я готов вот к чему: я буду с уважением относиться к тому молодому человеку, которого выберет моя дочь. И если возникнут какие-то проблемы, я не хочу терять дочку.
Да, она сделает ошибку. Но человек должен набить какие-то шишки, чтобы понять, что такое жизнь. Без этого никак.
— Дочери советуются с вами?
— Да, слава Богу, они еще помнят, что есть папа.
Игорь Саруханов: "Я с дочками разговаривал с самого детства по-взрослому, не сюсюкался"
— А со своими женщинами дочек знакомите?
— Это не их вопрос. И я их не балую такими подробностями.
Игорь Саруханов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
— А Любовь и Розалия вам дают какие-то советы?
— Конечно, в рамках дискуссии. Я с дочками разговаривал с самого детства по-взрослому, не сюсюкался.
— А что будет, если ваша избранница им не понравится?
— Пока такого не говорили. Но я это услышу, увижу, почувствую.
— Готовы ли жениться в восьмой раз?
— Я не собираюсь. Это какая-то шутка. Это уже too much. Можно я уже пойду? Пока!
