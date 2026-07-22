Ида Галич о хейтерах на фоне свадебного скандала: «Они живут с нелюбимыми людьми, это нелюбимые дети»

Свадьба блогера Иды Галич и Олега Ледвича, прошедшая в горах Северной Осетии, вызвала большую волну недовольства. Основной скандал разгорелся из-за закрытия доступа к популярному Мидаграбинскому озеру. По рассказам туристов, охрана, сопровождавшая мероприятие, не пускала их к водоему и требовала покинуть окрестности.
В социальных сетях появился видеоролик, где мужчина, представившийся охранником, назвал озеро частной собственностью и сообщил, что оно арендовано на срок 49 лет.
Кроме того, часть Интернет-пользователей осудила масштаб праздника: они опасались, что установка декораций и шатров, а также приезд более 180 гостей нанесли вред флоре и фауне региона.
Да и новости о затратах на торжество в размере свыше 40 миллионов вызвала лишь раздражение у россиян, многие из которых живут на одну зарплату.
Ида Галич поправила информацию и опровергла эти обвинения. По ее словам, организаторы не только провели тщательную уборку территории после мероприятия (вывезли весь мусор, убрали заброшенные кострища), но и планировали полностью восстановить участок после праздника.
Несмотря на эти пояснения, споры вокруг свадьбы не утихли. Одни пользователи стали на сторону Иды, отметив, что благоустройство пойдёт на пользу местной локации. Другие же продолжили утверждать, что столь масштабное частное мероприятие рядом с природной достопримечательностью было неуместным решением.
Ида Галич: «Это называется «Налог на популярность»
В свете последних событий неудивительно, что разговор с Идой Галич в кулуарах фестиваля VK Fest журналисты начали с вопроса:
- Ида, как вы относитесь к критике и хейту в свой адрес?
- Это называется «Налог на популярность». У всего есть плюсы и минусы. Когда ты становишься популярным, медийным человеком, обрастаешь какой-то публикой, ты должен понимать, что будет и хорошее, и не очень.
К этому нужно быть просто готовым. Всем не понравишься и не угодишь. Если говорить про какие-то отчаянные комментарии, совсем злые и вредные, то мы должны держать в голове то, что чаще всего их пишут несчастные люди: про внешность, про какие-то особенности, про моменты, которые точно заденут человека. Они работают на нелюбимой работе, живут с нелюбимыми людьми и, скорее всего, это нелюбимые дети, которых не воспринимают родители.
То есть это всегда важный фактор. Счастливый человек никогда в жизни не укажет тебе на то, что ты некрасивый.
Ида Галич на VK Fest. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Ида Галич: «Мы все должны немного поднапрячься, чтобы идти вперед»
- Фестиваль VK Fest– это, прежде всего, мероприятие, связанное с семейным отдыхом. А как вы любите отдыхать?
- Сейчас интересный промежуток времени. Мы должны больше работать, чтобы сохранять зарплаты, содержать команды, чтобы бизнесы продолжали расширяться и процветать. То есть сейчас я столько же нахожусь на работе, сколько и раньше.
Но у меня было два потрясающих года, когда я не работала по вечерам, выходным и нянчила детей. И вообще, все было прекрасно. Сейчас тоже хорошо, но это другой этап, когда мы все должны немножко больше поднапрячься, чтобы идти вперед.
Это не хорошо и не плохо. Это просто то время, в которое мы живем. И я всегда говорю, что как раньше уже не будет. Но это не значит, что будет хуже.
Что касается отдыха, я давно не отдыхала без работы. Но самое лучшее для любого человека – это отдых на уровне нейробиологии. Что это такое? Это отсутствие быстрого дофамина в жизни. То есть если нам нужно отдохнуть, то мы выключаем короткие видео и выходим из соцсетей на какое-то время и берем что-то медленное.
Даже если вы возьмете книгу, там нет столько информации, сколько вы получаете за одну минуту в этих видеороликах. Поэтому очень важно заземляться.
Это прогулки. А если они еще и без наушников с музыкой, то это вообще хорошо. Здоровый сон, спорт, все, что позволяет вырабатывать окситоцин, дофамин, но не быстрый, а который как топливо будет вести себя дальше вперед к большим победам.
То есть я бы посоветовала обратить внимание на что-то спокойное и легкое. Отдых – это еще всегда про отсутствие впечатлений. Если мы хотим прямо перезагрузиться, то мы делаем что-то очень спокойное.
А если мы хотим зарядиться, почувствовать энергию, то мы идем на VK Fest всей семьей.
Ида Галич: «Снимаю контент, который вывела по формуле»
- Сейчас много говорят об искусственном интеллекте. А как вы относитесь к этому явлению?
- Я не очень понимаю, как он работает. Но я думаю, что это очень хороший инструмент, потому что мы в дальнейшем увидим большую работу, проделанную приложениями. Мне же пока это сложно дается.
Поскольку у меня такой склад ума, который все делает по формуле, то я и шутки пишу также. И снимаю контент, который вывела по формуле. А вот ИИ я пока не подключала к этому процессу.
- Вы активно снимаетесь и в кино…
- Закончились съемки в фильме «Чудо» и уже давно. Сейчас мы уже готовимся к премьере. Это был невероятный для меня опыт. Напомню, что я выходила в старт съемок, будучи только-только после родов.
Это был такой интересный экспириенс, когда я совмещала материнство и съемки в кино.
Что касается дальнейших работ, то уже отснят проект «Снежная восьмерка» режиссера Виталия Дудки, который мы увидим к Новому году. Я снималась у него и в фильме «Юра дворник».
А сейчас идет подготовка к новому фильму-сказке. Пока не могу раскрывать всех подробностей. Но там я играю антагониста.
И вообще, это была моя мечта сыграть какую-нибудь злую героиню, которая будет вредить главному герою.
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