Ида Галич о хейтерах на фоне свадебного скандала: «Они живут с нелюбимыми людьми, это нелюбимые дети»

Свадьба блогера Иды Галич и Олега Ледвича, прошедшая в горах Северной Осетии, вызвала большую волну недовольства. Основной скандал разгорелся из-за закрытия доступа к популярному Мидаграбинскому озеру. По рассказам туристов, охрана, сопровождавшая мероприятие, не пускала их к водоему и требовала покинуть окрестности.

В социальных сетях появился видеоролик, где мужчина, представившийся охранником, назвал озеро частной собственностью и сообщил, что оно арендовано на срок 49 лет.

Кроме того, часть Интернет-пользователей осудила масштаб праздника: они опасались, что установка декораций и шатров, а также приезд более 180 гостей нанесли вред флоре и фауне региона.

Да и новости о затратах на торжество в размере свыше 40 миллионов вызвала лишь раздражение у россиян, многие из которых живут на одну зарплату.

Ида Галич поправила информацию и опровергла эти обвинения. По ее словам, организаторы не только провели тщательную уборку территории после мероприятия (вывезли весь мусор, убрали заброшенные кострища), но и планировали полностью восстановить участок после праздника.

Несмотря на эти пояснения, споры вокруг свадьбы не утихли. Одни пользователи стали на сторону Иды, отметив, что благоустройство пойдёт на пользу местной локации. Другие же продолжили утверждать, что столь масштабное частное мероприятие рядом с природной достопримечательностью было неуместным решением.

Ида Галич: «Это называется «Налог на популярность»

В свете последних событий неудивительно, что разговор с Идой Галич в кулуарах фестиваля VK Fest журналисты начали с вопроса:

- Ида, как вы относитесь к критике и хейту в свой адрес?

- Это называется «Налог на популярность». У всего есть плюсы и минусы. Когда ты становишься популярным, медийным человеком, обрастаешь какой-то публикой, ты должен понимать, что будет и хорошее, и не очень.

К этому нужно быть просто готовым. Всем не понравишься и не угодишь. Если говорить про какие-то отчаянные комментарии, совсем злые и вредные, то мы должны держать в голове то, что чаще всего их пишут несчастные люди: про внешность, про какие-то особенности, про моменты, которые точно заденут человека. Они работают на нелюбимой работе, живут с нелюбимыми людьми и, скорее всего, это нелюбимые дети, которых не воспринимают родители.

То есть это всегда важный фактор. Счастливый человек никогда в жизни не укажет тебе на то, что ты некрасивый.