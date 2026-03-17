Григорий Лепс: "Про сердце не могу сказать, а чуть-чуть ниже у меня свободно"

Григорий Лепс признался, что не переживает из-за разрыва отношений с Авророй Кибой. Также певец дал несколько циничный ответ на вопрос, свободно ли его сердце сейчас.
На эти темы артист общался с журналистами в кулуарах Российской Национальной музыкальной премии "Виктория"
Также он рассказал представителям прессы о своем отношении к запрету на нецензурную лексику, вспомнил интервью с Ксений Собчак и поделился планами на летний отдых.
Григорий Лепс: "Мат иногда очень даже в тему"
- Григорий Викторович, недавно вы записали дуэт с Акмалем. Что можете сказать об этом артисте? Говорят о нем многое…
- Акмаль воспитанный, тактичный человек. У меня нет ни одного вопроса, который я бы задал ему по поводу его поведения. Великолепный товарищ.
Блестяще ведет себя на сцене, общается с залом. Люди его любят.
- А вы знаете, что участники группы "Бис" Дима Бикбаев и Влад Соколовский снова воссоединились?
- Ну воссоединились и слава Богу!
- Как вы относитесь к таким воссоединениям после стольких лет?
- Нормально. Сейчас исчезну лет на десять, а потом появлюсь, и все нормально будет.
- Как вы относитесь к предложению наших власть имущих полностью запретить мат?
- Я бы не стал этого делать. Но раз закон вышел, то так и будет. От меня ничего не зависит.
Грубо говоря, сквернословие сквернословию рознь. Я бы, наверное, запретил бы пропагандировать проституцию, наркотики, продажу людей. А мат иногда очень даже в тему.
Григорий Лепс об Анастасии Волочковой: "Прекрасная балерина, замечательный человек, очень компанейская девушка"
- Скоро наступит сезон отпусков. Куда планируете отправиться?
- На Мальдивы.
- Не боитесь встретить на пляже Анастасию Волочкову?
- А почему я должен бояться? Прекрасная балерина, замечательный человек, очень компанейская девушка.
- Не планируете снять ее в своем клипе?
- Пока таких мыслей меня не посещало.
Григорий Лепс. Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"
Григорий Лепс о Ксении Собчак: "Прекрасный интервьюер с великолепными мозговыми данными"
- Вы еще переживаете о разрыве с Авророй Кибой?
- Я вообще не переживаю.
- То есть ваше сердце свободно?
- Про сердце – не могу сказать, а чуть-чуть ниже – свободно.
- А вас Ксения Собчак приглашала на интервью?
- Я уже когда-то ходил. Только не в эту (имеет в виду проект "Осторожно, Собчак!"), а в другую передачу. Она прекрасный интервьюер с великолепными мозговыми данными.
