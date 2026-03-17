Григорий Лепс: "Про сердце не могу сказать, а чуть-чуть ниже у меня свободно"

Григорий Лепс признался, что не переживает из-за разрыва отношений с Авророй Кибой. Также певец дал несколько циничный ответ на вопрос, свободно ли его сердце сейчас.

На эти темы артист общался с журналистами в кулуарах Российской Национальной музыкальной премии "Виктория"

Также он рассказал представителям прессы о своем отношении к запрету на нецензурную лексику, вспомнил интервью с Ксений Собчак и поделился планами на летний отдых.

Григорий Лепс: "Мат иногда очень даже в тему"

- Григорий Викторович, недавно вы записали дуэт с Акмалем. Что можете сказать об этом артисте? Говорят о нем многое…

- Акмаль воспитанный, тактичный человек. У меня нет ни одного вопроса, который я бы задал ему по поводу его поведения. Великолепный товарищ.

Блестяще ведет себя на сцене, общается с залом. Люди его любят.

- А вы знаете, что участники группы "Бис" Дима Бикбаев и Влад Соколовский снова воссоединились?

- Ну воссоединились и слава Богу!

- Как вы относитесь к таким воссоединениям после стольких лет?

- Нормально. Сейчас исчезну лет на десять, а потом появлюсь, и все нормально будет.

- Как вы относитесь к предложению наших власть имущих полностью запретить мат?

- Я бы не стал этого делать. Но раз закон вышел, то так и будет. От меня ничего не зависит.

Грубо говоря, сквернословие сквернословию рознь. Я бы, наверное, запретил бы пропагандировать проституцию, наркотики, продажу людей. А мат иногда очень даже в тему.

Григорий Лепс об Анастасии Волочковой: "Прекрасная балерина, замечательный человек, очень компанейская девушка"

- Скоро наступит сезон отпусков. Куда планируете отправиться?

- На Мальдивы.

- Не боитесь встретить на пляже Анастасию Волочкову?

- А почему я должен бояться? Прекрасная балерина, замечательный человек, очень компанейская девушка.

- Не планируете снять ее в своем клипе?

- Пока таких мыслей меня не посещало.