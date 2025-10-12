Глеб Калюжный: "Самое важное - взглянуть на себя со стороны"

Появление Глеба Калюжного на пресс-показе спортивной драмы Артема Михалкова "Первый на Олимпе" ("Россия 1") встретили с приятной искренней теплотой. На фильм, посвященный великому советскому спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону, гребцу Юрию Тюкалову, Глеб пришел в военной форме элитного Семеновского полка. Выправка, крепость телосложения, серьезный взгляд - было видно, что несколько месяцев службы уже изменили актера.

На премьере Калюжный, да и не только он, много говорили о том, что этот фильм - про вызов, преодоление, силу воли. Так уж совпало (случайности неслучайны), что в определенном смысле и сам Глеб сейчас переживает этот самый вызов. И поскольку дембель неизбежен, «Телепрограмма» поговорила с артистом, пока он отлучился в увольнительную на премьеру, про героизм Юрия Тюкалова, трансформацию мировоззрения и стремление развиваться и идти дальше.

"Почувствовал себя подростком"

- Глеб, фильм Артема Михалкова, конечно, художественный. И все же главного героя зовут Юрий Тюкалов - и, очевидно, картина снята по биографии выдающегося гребца. Что вас больше всего поразило в судьбе этого человека, когда готовились к роли?

- Если человек в 12 лет получает медаль "За оборону Ленинграда" (Тюкалов, как и другие ленинградские дети, дежурил на крышах и тушил зажигательные бомбы, которые сбрасывали на крыши, в песке - это называлось «гасить зажигалки». - Авт.), то это уже говорит обо всем. Для меня каждый человек, переживший блокаду, безусловный герой. Кроме того, впечатляют колоссальная сила воли и упорство Тюкалова, которые помогли добиться невероятных высот в такой сложной спортивной дисциплине, как академическая гребля.

А еще у него было удивительное чувство прекрасного, желание развиваться дальше, несмотря на достигнутые высоты (после выигранных Олимпиад он стал тренером, а затем отучился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной и стал художником, оформлял интерьеры крейсеров и атомных ледоколов. - Авт.). На самом деле мне близка такая философия и стремление.

Вижу Тюкалова как всеобъемлющий образ человека, который стремится найти и реализовывать себя в разных сферах. Человека, который постоянно ищет импульс жить. Все факты его биографии говорят сами за себя и заслуживают внимания.

- Какую задачу ставил режиссер Артем Михалков? Какого героя он хотел видеть?

- Задача была найти внутренний двигатель героя. Первопричину, по которой он постоянно стремится вперед - то на академическую греблю идет, то в художественное училище. Мы пытались понять, в чем причина его вечной неуспокоенности? Очень много было читок сценария, обсуждали с Артемом Никитичем и биографию Тюкалова, и общие вещи из жизни. Есть люди, которые стремятся не просто «снимать кино», а хотят оставить след, сделать нечто стоящее, относятся к работе с трепетом - вот это наш режиссер.

И вся съемочная группа. А Юрий Тюкалов был живым человеком, у него был свой характер, наша же задача была в том, чтобы передать нынешним поколениям светлую память о его героизме. И показать, какими мы сейчас можем быть, если не будем забывать прошлое и историю.

- Академическая гребля - не самый легкий вид спорта. Работают все группы мышц без исключения.