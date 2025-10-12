Глеб Калюжный: "Самое важное - взглянуть на себя со стороны"

Появление Глеба Калюжного на пресс-показе спортивной драмы Артема Михалкова "Первый на Олимпе" ("Россия 1") встретили с приятной искренней теплотой. На фильм, посвященный великому советскому спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону, гребцу Юрию Тюкалову, Глеб пришел в военной форме элитного Семеновского полка. Выправка, крепость телосложения, серьезный взгляд - было видно, что несколько месяцев службы уже изменили актера.
На премьере Калюжный, да и не только он, много говорили о том, что этот фильм - про вызов, преодоление, силу воли. Так уж совпало (случайности неслучайны), что в определенном смысле и сам Глеб сейчас переживает этот самый вызов. И поскольку дембель неизбежен, «Телепрограмма» поговорила с артистом, пока он отлучился в увольнительную на премьеру, про героизм Юрия Тюкалова, трансформацию мировоззрения и стремление развиваться и идти дальше.
"Почувствовал себя подростком"
- Глеб, фильм Артема Михалкова, конечно, художественный. И все же главного героя зовут Юрий Тюкалов - и, очевидно, картина снята по биографии выдающегося гребца. Что вас больше всего поразило в судьбе этого человека, когда готовились к роли?
- Если человек в 12 лет получает медаль "За оборону Ленинграда" (Тюкалов, как и другие ленинградские дети, дежурил на крышах и тушил зажигательные бомбы, которые сбрасывали на крыши, в песке - это называлось «гасить зажигалки». - Авт.), то это уже говорит обо всем. Для меня каждый человек, переживший блокаду, безусловный герой. Кроме того, впечатляют колоссальная сила воли и упорство Тюкалова, которые помогли добиться невероятных высот в такой сложной спортивной дисциплине, как академическая гребля.
А еще у него было удивительное чувство прекрасного, желание развиваться дальше, несмотря на достигнутые высоты (после выигранных Олимпиад он стал тренером, а затем отучился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной и стал художником, оформлял интерьеры крейсеров и атомных ледоколов. - Авт.). На самом деле мне близка такая философия и стремление.
Вижу Тюкалова как всеобъемлющий образ человека, который стремится найти и реализовывать себя в разных сферах. Человека, который постоянно ищет импульс жить. Все факты его биографии говорят сами за себя и заслуживают внимания.
- Какую задачу ставил режиссер Артем Михалков? Какого героя он хотел видеть?
- Задача была найти внутренний двигатель героя. Первопричину, по которой он постоянно стремится вперед - то на академическую греблю идет, то в художественное училище. Мы пытались понять, в чем причина его вечной неуспокоенности? Очень много было читок сценария, обсуждали с Артемом Никитичем и биографию Тюкалова, и общие вещи из жизни. Есть люди, которые стремятся не просто «снимать кино», а хотят оставить след, сделать нечто стоящее, относятся к работе с трепетом - вот это наш режиссер.
И вся съемочная группа. А Юрий Тюкалов был живым человеком, у него был свой характер, наша же задача была в том, чтобы передать нынешним поколениям светлую память о его героизме. И показать, какими мы сейчас можем быть, если не будем забывать прошлое и историю.
- Академическая гребля - не самый легкий вид спорта. Работают все группы мышц без исключения.
В роли легендарного Юрия Тюкалова в фильме "Первый на Олимпе". Фото: Канал "Россия 1"
- Самый сложный из тех, что я пробовал.
- А еще вдобавок ко всему спорт весьма трудно снимать правдоподобно. Как проходили съемки у вас, много ли пришлось тренироваться, чтобы освоить и технику, и раритетную лодку.
- Полгода мы интенсивно тренировались - из них два месяца была теория и подготовительная практика (картину снимали в 2024 году. - Авт.). Потом чуть потеплело, тогда мы вышли на воду и начали упорно тренироваться. Это сложно, но интересно. Было огромное желание не подвести коллег, тренеров, а еще передать достоверность, чтобы выглядеть в лодке достойно, чтобы не стыдно было перед гребцами, которые посмотрят кино.
Для этого я изучал большое количество архивных роликов - архивные записи заездов того времени. Кроме того, наши тренеры очень помогли закалить характер в тяжелых тренировках. В определенный момент почувствовал себя тем самым подростком Глебом, который ходил в разные секции и испытывал к этому неподдельный интерес.
Вернулось ощущение азарта - и это непередаваемо. А когда начались съемки, так же усердно работал над тем, чтобы все, чему научили, показать - и на экране это смотрелось круто и увлекательно. А если по-простому, то чтобы было честно перед зрителем.
- Психология - чуть ли не 50% залога успеха для спортсмена. Чемпионская психология - особый тип мышления. В это погружались?
- Чемпиона от нечемпиона отличает одна важная вещь: чемпион не видит себя проигравшим. Он стремится к тому, чтобы всегда быть первым. Проигрывать никогда не готов. И это внутреннее рвение к победе обеспечивает присутствие на пьедестале. Не у каждого спортсмена это есть, но у каждого чемпиона есть точно. Мне кажется, и для любого человека это немаловажно. Хотеть быть первым и лучшим в том, чем ты занимаешься. Стараться, совершенствовать мастерство, идти вперед. Биография Юрия Сергеевича тому подтверждение.
"Однозначно продолжу учебу"
- Помните сцену в комедии "Берегись автомобиля" 12+, где следователь Подберезовиков, добравшись до нерадивого продавца, спрашивает: "И все же, почему он угнал именно вашу машину?" Вы как отвечаете на вопрос: почему все это происходит сейчас именно с вами? В 27 лет - возраст, который еще совсем недавно был верхней планкой призыва.
- Все в жизни своевременно. Случайностей не бывает. Я рад тому, что прохожу срочную службу. Это важнейший этап в жизни каждого мужчины. Это мой гражданский долг. Все это мне нужно и важно. Армия - прекрасный способ взглянуть на себя со стороны, обрести новые впечатления, завести знакомства. Посмотреть на жизнь под другим углом. И сделать выводы.
И это помимо того, что в армии мужчину учат самому важному - защищать Родину. И любить ее. С этим у меня никогда проблем не было, но теперь это воспитывается во мне еще усерднее. И, конечно, вдохновляет. Очень благодарен новому этапу жизни, командованию части, прекрасным офицерам и ребятам-сослуживцам. Грех жаловаться.
Глеба отпустили в увольнительную на премьеру картины. Фото: Геннадий Авраменко
- Очевидно, что на службе вам не до интернета и новостей про сериалы, но наверняка весточки долетали. Было ли досадно узнать, что "Вампиры средней полосы2 18+ продолжаются без вас (пока что), и Женю теперь играет другой актер - Тимофей Кочнев, которому 18 лет?
- Конечно, проскользнула печаль по этому поводу. Конечно, хотел встретиться с коллегами по "Вампирам средней полосы". Но сложилось так, как сложилось. Дорогу молодым (улыбается).
- Видимо, для того чтобы Глебу Калюжному в 27 лет перестали предлагать роли подростков, надо было уйти в армию...
- Возможно.
- Ощущаете ли визуальное преображение? Регулярные занятия физкультурой на службе дают о себе знать? Признавались, что слегка набрали мышечной массы.
С экранным дедушкой Юрием Стояновым в "Вампирах средней полосы". Фото: кадр из фильма
- Все идет на пользу. Нет спорта, который идет во вред, если это в разумных пределах. Физическая нагрузка, конечно, должна быть всегда, особенно в армии.
- Драгоценное свободное время на что тратите? Удалось ли прочитать то, на что не было времени на гражданке?
- Если есть возможность читать, то, конечно, читаю. А так, повторюсь, у меня появилась возможность взглянуть на себя со стороны свежим взглядом. Это самое важное.
- Вы сказали, что путь Юрия Тюкалова и вас вдохновляет проявлять себя в разных сферах жизни. После службы интересно было бы продолжать развитие?
- Безусловно. 1000% из 100%. Хочу открывать себя, развиваться, находить новые интересы! Однозначно продолжу учебу (артист собирался поступить в ГИТИС или ВГИК. - Авт.), возможно, в будущем предстоит переквалификация. Я всю жизнь жил с ощущением, будто вот сейчас всем докажу. При этом, судя по всему, оставался востребованным. Наверное, что-то находили во мне? А я, в свою очередь, всегда хочу повышать квалификацию, учиться и узнавать новое, совершенствоваться.
Прыгнуть выше головы, заплыть дальше всех (как Тюкалов) - это про меня, да. Вот с этим рвением и буду возвращаться в гражданскую жизнь: работать, жить с интересом - чего и всем желаю.
- Письма поддержки получаете? Чего желают чаще всего?
- Конечно, получаю. Желают скорейшего дембеля (улыбается). Любят, скучают, переживают. Обнимают и ждут.
- Когда вернетесь домой окончательно, что бы хотелось сделать или совершить в первую очередь? По чему сильнее всего соскучились?
- Хочу вернуться к работе, которая меня ждет. Продолжу заниматься творчеством - писать песни. Хочу поехать в первый тур - большой и долгожданный. Не оставлять все то, что люблю. Просто жить и благодарить. Так же, как раньше, только теперь еще сильнее.
"Первый на Олимпе" 6+, в кинотеатрах с 9 октября.