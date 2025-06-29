Геннадий Смирнов: "Когда Хита Леджера не стало, я воспринял это как гибель родственника"

Интеллигентного, иногда вальяжного, но всегда ироничного Геннадия Смирнова публика отлично знает и по спектаклям в Северной столице, и по сериалам («Трасса» 18+, «Алекс Лютый» 16+, «Шеф» 16+), и по работе на ТВ (вел передачи на Пятом канале), и по кинокартинам («Время первых» 6+, «Гоголь» 16+, «Первое мая» 18+), а еще по голосу: артист озвучивал многих голливудских звезд в популярных фильмах.

В конце июня у Геннадия очередная телепремьера: детектив «Агеев» (НТВ), посвященный работе опытного оперативника (Андрей Смоляков), где Смирнов сыграл адвоката с музыкальной фамилией Глинка. «Телепрограмма» не смогла пройти мимо такого повода и не расспросить артиста про ораторские навыки, визуальное сходство с Алексеем Германом-старшим и любимой семье, про которую Геннадий молчит как партизан.

«Адвокат сам должен быть порядочен»

- Геннадий, расскажите, пожалуйста про вашего адвоката Глинку в «Агееве». Что это за человек?

- Он, конечно, очень самовлюбленный. Очень нравится себе, очень гордится собой. Уверен, что красив, умен и все ему подвластно. А еще больше уверен, что все окружающие думают про него то же самое. И вот тут его... ждет сюрприз.

- Такая фамилия досталась ему «просто так», по совпадению обстоятельств или это особая характеристика персонажа?

- И фамилия, конечно, ему тоже очень нравится. Потому что он небанален во всем. Не просто Смирнов, каких миллионы (улыбается). У него фамилия великого русского композитора, создателя русской национальной оперы! Не просто так, уверен Глинка.

- Адвокатов вам уже приходилось играть не раз. А в чем отличие именно этого персонажа от сонма других борцов за право?

- Этот отличается тем, что он не бессовестный, не циник, как многие его коллеги, которых мне приходилось играть. И Глинка все отлично понимает про предательство - конечно, ему это снится по ночам. Но все же есть еще шанс, что этот человек сможет измениться.

- Тогда за счет чего бы вы могли оправдать (с точки зрения актерской задачи) человека, профессия которого - как и у артистов - тоже оправдывать? Только преступников.

- А так же, как оправдывает это дело он.

- Как?