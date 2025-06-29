Геннадий Смирнов: "Когда Хита Леджера не стало, я воспринял это как гибель родственника"

Интеллигентного, иногда вальяжного, но всегда ироничного Геннадия Смирнова публика отлично знает и по спектаклям в Северной столице, и по сериалам («Трасса» 18+, «Алекс Лютый» 16+, «Шеф» 16+), и по работе на ТВ (вел передачи на Пятом канале), и по кинокартинам («Время первых» 6+, «Гоголь» 16+, «Первое мая» 18+), а еще по голосу: артист озвучивал многих голливудских звезд в популярных фильмах.
В конце июня у Геннадия очередная телепремьера: детектив «Агеев» (НТВ), посвященный работе опытного оперативника (Андрей Смоляков), где Смирнов сыграл адвоката с музыкальной фамилией Глинка. «Телепрограмма» не смогла пройти мимо такого повода и не расспросить артиста про ораторские навыки, визуальное сходство с Алексеем Германом-старшим и любимой семье, про которую Геннадий молчит как партизан.
«Адвокат сам должен быть порядочен»
- Геннадий, расскажите, пожалуйста про вашего адвоката Глинку в «Агееве». Что это за человек?
- Он, конечно, очень самовлюбленный. Очень нравится себе, очень гордится собой. Уверен, что красив, умен и все ему подвластно. А еще больше уверен, что все окружающие думают про него то же самое. И вот тут его... ждет сюрприз.
- Такая фамилия досталась ему «просто так», по совпадению обстоятельств или это особая характеристика персонажа?
- И фамилия, конечно, ему тоже очень нравится. Потому что он небанален во всем. Не просто Смирнов, каких миллионы (улыбается). У него фамилия великого русского композитора, создателя русской национальной оперы! Не просто так, уверен Глинка.
- Адвокатов вам уже приходилось играть не раз. А в чем отличие именно этого персонажа от сонма других борцов за право?
- Этот отличается тем, что он не бессовестный, не циник, как многие его коллеги, которых мне приходилось играть. И Глинка все отлично понимает про предательство - конечно, ему это снится по ночам. Но все же есть еще шанс, что этот человек сможет измениться.
- Тогда за счет чего бы вы могли оправдать (с точки зрения актерской задачи) человека, профессия которого - как и у артистов - тоже оправдывать? Только преступников.
- А так же, как оправдывает это дело он.
- Как?
Настоящий принц на белом коне. Фото: личная страница Геннадия Смирнова в социальной сети
- Он не за то, чтобы преступники уходили от ответственности. Он за законность. Хотите наказать? Накажите. Но в рамках правового поля. Докажите. Хотите отобрать? Докажите вину. Хотите человека лишить должности, имущества и семьи? Докажите. Вот его позиция. И любого адвоката тоже, кстати. Честного, конечно. Если он требует честности и открытости от закона и власти, то и сам, конечно, должен быть порядочен.
- Вы могли бы представить себя в такой профессии? И почему Кони, Плевако и другие харизматичные персонажи как будто по природе своей были во многом артистами. Блестящими ораторами.
- Видите, какая штука. Представить-то в этой профессии себя, наверное, я мог бы. Но дело в другом. Вот недавно вышел сериал «Плевако» 16+, где Сергей Безруков блестяще сыграл главную роль. И все смотрят и думают: какой крутой, смелый, я хотел бы быть таким же! Какой полет фантазии! Какой творческий подход к работе! Но тут надо понимать - мы же видим на экране не Федора Никифоровича Плевако, а персонажа, созданного Безруковым (смеется). А он как артист отлично умеет убеждать. Поэтому всем, конечно, хочется быть похожими больше на Сергея, а не на великого адвоката.
«Кажется, получилось понять персонажа»
С Андреем Смоляковым в сериале "Агеев". Фото: НТВ
- А ведь в определенном смысле у вас уже есть опыт адвокатуры и изучения психофизики - это озвучка. Работая над голосом разных зарубежных актеров, именно вы придаете им фонетический облик, по сути, формируя восприятие зрителем. Можете вспомнить, работа над голосом какой голливудской звезды была наиболее интересной и затянула вас так, что вы почувствовали артиста идеально: Харрисон Форд, Марк Уолберг, Джейсон Бейтман, Крис Рок?
- Я бы вспомнил другую фамилию - Хита Леджера, которого озвучивал для картины «Патриот» (2000). Тогда мне показалось, что удалось очень хорошо почувствовать его персонажа, потому что я сам был в определенной степени похожим на него внутренне - именно в тот момент жизни.
- Чем именно похожи? Каким вы его поняли?
- Это пацан (Леджер сыграл Гэбриела Мартина, попавшего в бойню американской войны за независимость. - Авт.), который хочет представлять собой нечто важное в жизни, но не знает как. Он стремится участвовать в важнейших, определяющих судьбу людей и страны событиях, при этом толком сам не совсем понимает, что происходит. И вот это пацанское, идеалистическое, максималистское желание совершать подвиг, творить добро и в то же время полное непонимание того, каким образом это достигается, и есть главный конфликт. Как добиться успеха? Что надо сделать? Мне тогда был очень близок этот персонаж. Кажется, что получилось его понять.
- Как вы восприняли уход Леджера в 28 лет?
- Для меня это стало личной потерей. Я сейчас не преувеличиваю. Настолько погрузился в работу над его персонажем, что мне казалось, будто отлично знаю этого актера. Я воспринял его смерть как уход близкого родственника.
- Последнее по теме перевоплощений: в сериале «Вертинский» 18+ вы сыграли аккомпаниатора Полякова, но на самом деле были дико похожи в этом образе на Алексея Германа-старшего. Скажите, вам роль этого режиссера еще не предлагали?
В роли аккомпаниатора Полякова в проекте "Вертинский". Фото: Первый канал
- Серьезно? На Германа-старшего? Нет, не говорили ни разу. Надо же! С этой стороны персонажа я еще не видел. Надо пересмотреть сериал. Но вообще играть Алексея Германа... не знаю, это такая величина... такая отдельно стоящая фигура - на скале, на ветру, что не очень понятно, как к ней подступиться. Такого рода герои не просто достойны байопиков, просто жизненно важно снимать про них фильмы. И для зрителей, и для кинематографистов важно.
«Я абсолютно семейный человек»
- Еще одна важная часть вашей жизни - коты. Вы признавались, что невозможно представить жизнь без них. Расскажите о ваших домашних питомцах, пожалуйста? У кого из них какой характер?
- Раньше котов было трое. Они жили у меня много лет. Но сейчас, к сожалению, никто из них не жив. У нас теперь только одна кошка Тося - рыжая.
- Не скучаете по домашнему зоопарку?
- Недостаток котов полностью перекрывает попугай по имени Варвара. Какаду. Ей 15 лет. И когда мы заводили ее, я был ослеплен книжками и фильмами, где есть какаду. Какие потрясающие птицы, думал я! А потом выяснилось, что, если дома есть попугай, абсолютно все, кто живет в квартире, должны подстроить жизнь под его персону и график. А совсем не наоборот, как нам хотелось бы.
В образе Михаила Горбачева из сериала «Нулевой пациент». Фото: кадр из фильма
- В ваших интервью и в целом в Сети нет никакой информации про семью - не могли бы тогда в виде исключения аккуратно приоткрыть кулису для нашего семейного издания? Читатели очень волнуются...
- Секрета, конечно, не приоткрою, но могу сказать так: я абсолютно, абсолютно семейный человек. И по-настоящему хорошо мне только дома. Нигде мне не бывает лучше - ни на курорте, ни на кинофестивале (смеется), ни на вечеринке, нигде вообще! Мне только дома хорошо. И давным-давно, еще до свадьбы, мы с женой договорились, что никому ничего рассказывать про нас не будем. И свой мир оставим только своим. Честно скажу, что за много лет совместной жизни ни разу об этом решении не пожалели - думаю, это правильно.
«Агеев», 16+, с понедельника по четверг в 22.10 на НТВ.