Филипп Киркоров: "Я же старый сводник"

Каждый год в первое воскресенье марта Алла Пугачева разрешает весну. Этой традиции она не изменяла больше 50 лет. Обычно артистка выходила на балкон замка в Грязи, где собирались ее поклонники, и громко объявляла: "Весну разрешаю".

Теперь эстафету от бывшей жены перенял и Филипп Киркоров. Об этом он рассказал журналистам на премьере фильма "Равиоли Оли", где главную роль сыграла Ольга Бузова.

Филипп Киркоров: "Нужно продолжать объявлять весну после великой Примадонны"

- Вы прекрасно выглядите, Филипп Бедросович, - начали разговор с певцом с комплимента журналисты.

- Я хорошо отдохнул. Ну потому что для меня сейчас начнется очень сложный экспериментальный период.

Обычно я готовил концерты ко дню рождения. А теперь у меня проходит подготовка большого шоу в феврале. Дополнительный концерт состоится 1 марта на новой площадке - Live ARENA. Все новое! Так что февраль для меня знаковый.

- А чем?

- А я никогда в этом месяце концерта не давал. Ведь разобрали все праздники. 8 марта у Эмина шоу "Когда поют мужчины". 14 февраля забрал Дима Билан.

Гриша Лепс - Рождество. А я решил себе взять первое воскресенье весны.

Буду провожать зиму и в следующем году тоже - 27-28 февраля - и встречать весну.

Пусть первое воскресенье весны будет моим праздником. Это традиция семейная. А я очень чту эти традиции. Нужно продолжать объявлять весну после великой Примадонны. И я перехватил эту эстафету – будем теперь весну разрешать вместе.