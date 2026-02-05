Филипп Киркоров: "Я же старый сводник"

Каждый год в первое воскресенье марта Алла Пугачева разрешает весну. Этой традиции она не изменяла больше 50 лет. Обычно артистка выходила на балкон замка в Грязи, где собирались ее поклонники, и громко объявляла: "Весну разрешаю".
Теперь эстафету от бывшей жены перенял и Филипп Киркоров. Об этом он рассказал журналистам на премьере фильма "Равиоли Оли", где главную роль сыграла Ольга Бузова.
Филипп Киркоров: "Нужно продолжать объявлять весну после великой Примадонны"
- Вы прекрасно выглядите, Филипп Бедросович, - начали разговор с певцом с комплимента журналисты.
- Я хорошо отдохнул. Ну потому что для меня сейчас начнется очень сложный экспериментальный период.
Обычно я готовил концерты ко дню рождения. А теперь у меня проходит подготовка большого шоу в феврале. Дополнительный концерт состоится 1 марта на новой площадке - Live ARENA. Все новое! Так что февраль для меня знаковый.
- А чем?
- А я никогда в этом месяце концерта не давал. Ведь разобрали все праздники. 8 марта у Эмина шоу "Когда поют мужчины". 14 февраля забрал Дима Билан.
Гриша Лепс - Рождество. А я решил себе взять первое воскресенье весны.
Буду провожать зиму и в следующем году тоже - 27-28 февраля - и встречать весну.
Пусть первое воскресенье весны будет моим праздником. Это традиция семейная. А я очень чту эти традиции. Нужно продолжать объявлять весну после великой Примадонны. И я перехватил эту эстафету – будем теперь весну разрешать вместе.
Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
- Каким образом? Скажете: "Зиму заканчиваем"?
- Нет. Давайте еще раз объявим: "Весну разрешаем". (Певец вместе с журналистами произносит эти слова три раза). И разрешим ее 1 марта в Live Arena на моем дополнительном концерте.
- А у Аллы Пугачевой же еще был праздник желтых тюльпанов?
- А он и есть. Будем что-то придумывать, раздавать девочкам цветы в зале: незабудки, подснежники, мимозы.
Филипп Киркоров: "А я и не сомневаюсь, что у Оли все получится"
- Как вы все-таки отдохнули? Ходили в бары, рестораны?
- В бары я не хожу. В бассейн ходил. Смотрю телевизор, посмотрел хороший сериал "Жаркое соперничество".
- Вернемся к нашей основной теме. Как вы считаете, ждет ли Ольгу Бузову большое будущее в кино после премьеры фильма "Равиоли Оли"?
- А я и не сомневаюсь, что у Оли все получится. У нее потрясающий партнер Вольфганг Черни. Кстати, в этот фильм он попал с моей легкой руки. Мы с Олей оказались в одном проекте, который называется "Сокровища императора".
И там Тина Канделаки и Лика Бланк познакомились с Вольфом. То есть я опять свел… Я же старый сводник, который сводит людей, знакомит их. Потом образовываются семьи. Я же свел Аллу Довлатову с ее мужем. И они вместе уже сколько лет.
А вы пойдете на концерт Филиппа Киркорова? Делитесь в комментариях!