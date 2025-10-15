Филипп Киркоров описал долгожданную покупку в Таиланде: "Оранжевый"

Филипп Киркоров приобрел новую модель IPhone 17. Причем поп-король купил гаджет в Таиланде, где проходили съемки его нового клипа. Об этом певец рассказал в кулуарах финала музыкального конкурса молодых исполнителей "Музыкастинг", который проходил в эфире "Нового радио".
"В Таиланде я прикупил 17 IPhone. Оранжевый. Просто я еще не успел его перезагрузить. IPhone на два терабайта, — похвастался Филипп Бедросович новым приобретением.
Филипп Киркоров: "Съемки клипа длились 15 часов"
В общем, артист совместил приятное с полезным. Купил телефон и заодно снял в Таиланде клип на песню "Лови огни".
По словам артиста, съемочной группе нужна была атмосфера болливудского кино. Но в Болливуд создатели видео не поехали, решили справиться силами тайской атмосферы. И, как считает поп-король, правильно сделали. Сам же он просто в восторге от этой экзотической страны.
По словам Филиппа Бедросовича, релиз зажигательной песни "Лови огни" готовится к Новому году. Она прозвучит во всех музыкальных программах.
"Съемки у нас были тяжелыми, начинались они в пять утра и длились 15 часов. И нужно было захватить полный световой рабочий день, — рассказал артист журналистам.
— У нас было два съемочных дня и четыре дня пребывания в Бангкоке. И за это время мы успели и виды посмотреть, и по ресторанчикам походить".
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Филипп Киркоров: "Своему замечательному мастеру изменять не стал"
— А что привезли оттуда?
— В основном тайских модельеров. У них такие талантливые и творческие люди. В Таиланде все так красиво пошито и достаточно недорого.
Подобная футболка именитых итальянских брендов стоила бы 1000 долларов. А в переводе на наши деньги классная вещь кутюрного порядка — 18 000 рублей. Удивительные цены, талантливо, красиво, качественно.
— А статуэтки Будды, которых в Таиланде немало, не прикупили?
— Я же православный христианин. И у меня немного ортодоксальный подход к этому. Я любовался ими, но не привез домой.
— Не возникало желания сделать там новую татуировку?
— У меня есть свой мастер Леша. И к тому же все места на моем теле заняты.
Но, и конечно, надо ехать к проверенным людям, специалистам, поэтому своему замечательному мастеру я изменять не стал.
Будете ли вы смотреть новый клип Филиппа Киркорова? Делитесь в комментариях!