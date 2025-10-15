Филипп Киркоров описал долгожданную покупку в Таиланде: "Оранжевый"

Филипп Киркоров приобрел новую модель IPhone 17. Причем поп-король купил гаджет в Таиланде, где проходили съемки его нового клипа. Об этом певец рассказал в кулуарах финала музыкального конкурса молодых исполнителей "Музыкастинг", который проходил в эфире "Нового радио".

"В Таиланде я прикупил 17 IPhone. Оранжевый. Просто я еще не успел его перезагрузить. IPhone на два терабайта, — похвастался Филипп Бедросович новым приобретением.

Филипп Киркоров: "Съемки клипа длились 15 часов"

В общем, артист совместил приятное с полезным. Купил телефон и заодно снял в Таиланде клип на песню "Лови огни".

По словам артиста, съемочной группе нужна была атмосфера болливудского кино. Но в Болливуд создатели видео не поехали, решили справиться силами тайской атмосферы. И, как считает поп-король, правильно сделали. Сам же он просто в восторге от этой экзотической страны.

По словам Филиппа Бедросовича, релиз зажигательной песни "Лови огни" готовится к Новому году. Она прозвучит во всех музыкальных программах.