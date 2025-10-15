Филипп Киркоров: "Margo напоминает мне молодую Мадонну"

Недавно продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал творчество певицы Margo (Маргариты Овсянниковой). Муж певицы Валерии недоумевает, почему ее треку "Кукареку", исполненному совместно с американским рэпером Lil Pump, уделяется столько внимания.
По мнению Пригожина, композиция пустая и не несет никакого смысла. Об этом продюсер заявил еще на полуфинале конкурса "Музыкастинг" на "Новом радио".
"Это система: а сейчас по куражу я вам (пятую точку. — Прим. ред.) покажу. Вот это и есть кукареку. Она обратила на себя внимание благодаря "Кукареку".
Я далек от этого, может быть я не понимаю и лох трамвайный. Но я вообще не догоняю, что это такое. Эпатаж есть, а материала нет. Вы будете ходить и кукарекать? Вы что, петушки, что ли?" — возмущался тогда Пригожин.
Филипп Киркоров: "Я знаю, что детки высокого начальства тоже кукарекают"
И вот теперь Иосифу Пригожину через журналистов ответил сам продюсер Margo — певец Филипп Киркоров. И причем в кулуарах того же самого мероприятия, только это уже был финал конкурса молодых исполнителей "Музыкастинг" на "Новом радио".
По словам Филиппа Бедросовича, каждый имеет право на свое мнение, и он не обижается на Иосифа Пригожина.
"Иосиф всегда впереди, рупор всех событий, имеет свое собственное мнение на все. Я его знаю 30 лет, и он всегда был таким. Я не обижаюсь на это, — признался певец.
— Но сегодня Margo совместно с Lil Pump возглавляет все чарты, готовит новые хиты. Она труженица. Margo даже напоминает мне молодую Мадонну. В нее никто не верил, она не Уитни Хьюстон как певица, не бог весть какая красавица…
Но она своим трудом покорила весь мир, взяла измором. У Margo много общего с Мадонной. Она очень много работает".
— И порой ведет очень вызывающе…
— Да, Margo провоцирует, она раздражитель, но к ней равнодушных нет.
И я знаю, что детки высокого начальства тоже кукарекают. И ничего плохого в этом нет. Это лучше, чем бегать по подворотням и заниматься глупостями. Пусть лучше слушают веселую музыку. Ничего плохого этой музыкой она никому не делает.
Margo такая, и ее надо принять, и уже приняли ее. Сначала не хотели, но она взяла измором. Кстати, сейчас мы с Margo тоже едем на одну интересную телевизионную съемку. Так что следите за эфирами телевизионных каналов.
Филипп Киркоров в финале конкурса "Музыкастинг". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Филипп Киркоров: "Мне никогда не везло в конкурсах"
— Филипп Бедросович, вы вошли в жюри конкурса "Музыкастинг". Почему согласились на это?
— Я долго думал, хотел отказаться от этого предложения, от этой миссии, поскольку не суди, да не судим будешь.
Я не люблю сидеть на шоу талантов. Это такая ответственность. Ведь можно кого-то не усмотреть, проглядеть. Но потом очень приятно, когда человек, не прошедший в финал, вдруг становится звездой.
Таких примеров же много. Клава Кока, Люся Чеботина, которым не фартило на конкурсах, но они заявляли о себе другими путями и становились звездами.
Мне тоже в конкурсах никогда не везло. У меня есть только одно Гран-при, на конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии. Когда Пугачева получила главный приз, я тоже спустя 20 лет участвовал в этом конкурсе. И еще я завоевал Гран-при на конкурсе "Шлягер-90".
Все же остальные были для меня провальными. Не потому что я плохо пел, просто вот это волнение меня всегда мешало. Это главный фактор, который мешает артистам на конкурсах.
Но я себя проверил на "Евровидении". И хоть я завоевал 17-е место, все равно не придерешься, спел я хорошо, песня красивая. Тогда я был молодой, кучерявый. Но так сложилось, что Россию никто не поддержал. И мне в этом конкурсе не повезло.
Так что миссия это неблагодарная — сидеть в жюри. Но я буду добрым, максимально внимательным и постараюсь не проглядеть никого.
