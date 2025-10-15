Филипп Киркоров: "Margo напоминает мне молодую Мадонну"

Недавно продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал творчество певицы Margo (Маргариты Овсянниковой). Муж певицы Валерии недоумевает, почему ее треку "Кукареку", исполненному совместно с американским рэпером Lil Pump, уделяется столько внимания.

По мнению Пригожина, композиция пустая и не несет никакого смысла. Об этом продюсер заявил еще на полуфинале конкурса "Музыкастинг" на "Новом радио".

"Это система: а сейчас по куражу я вам (пятую точку. — Прим. ред.) покажу. Вот это и есть кукареку. Она обратила на себя внимание благодаря "Кукареку". Я далек от этого, может быть я не понимаю и лох трамвайный. Но я вообще не догоняю, что это такое. Эпатаж есть, а материала нет. Вы будете ходить и кукарекать? Вы что, петушки, что ли?" — возмущался тогда Пригожин.

Филипп Киркоров: "Я знаю, что детки высокого начальства тоже кукарекают"

И вот теперь Иосифу Пригожину через журналистов ответил сам продюсер Margo — певец Филипп Киркоров. И причем в кулуарах того же самого мероприятия, только это уже был финал конкурса молодых исполнителей "Музыкастинг" на "Новом радио".

По словам Филиппа Бедросовича, каждый имеет право на свое мнение, и он не обижается на Иосифа Пригожина.

"Иосиф всегда впереди, рупор всех событий, имеет свое собственное мнение на все. Я его знаю 30 лет, и он всегда был таким. Я не обижаюсь на это, — признался певец. — Но сегодня Margo совместно с Lil Pump возглавляет все чарты, готовит новые хиты. Она труженица. Margo даже напоминает мне молодую Мадонну. В нее никто не верил, она не Уитни Хьюстон как певица, не бог весть какая красавица… Но она своим трудом покорила весь мир, взяла измором. У Margo много общего с Мадонной. Она очень много работает".

— И порой ведет очень вызывающе…

— Да, Margo провоцирует, она раздражитель, но к ней равнодушных нет.

И я знаю, что детки высокого начальства тоже кукарекают. И ничего плохого в этом нет. Это лучше, чем бегать по подворотням и заниматься глупостями. Пусть лучше слушают веселую музыку. Ничего плохого этой музыкой она никому не делает.

Margo такая, и ее надо принять, и уже приняли ее. Сначала не хотели, но она взяла измором. Кстати, сейчас мы с Margo тоже едем на одну интересную телевизионную съемку. Так что следите за эфирами телевизионных каналов.