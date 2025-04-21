Федор Лавров: «Кризис среднего возраста я пережил рано - в 28 лет»

- И какой же? Спектр оценок очень разнится - от «русского Гамлета» до «безумного тирана».

- Дико противоречивая личность. Вместе с рядом прозрений и верных решений было немало откровенного самодурства. Он был человеком с крайне подвижной психикой: нервный, непоседливый, гиперактивный, одержимый жаждой деятельности. При этом дамокловым мечом над ним всегда висела слава прадеда - Петра Великого. Доля ему выпала нелегкая, а ситуацию усложняло то, что он, как и многие нервные люди, был крайне идеалистичен. Верил в рыцарство, благородство. А потом стал понимать, что не все люди устроены так, как он видит, и изменить это никак нельзя. Конечно, сокрушался от этого. При этом оставался волевым человеком до самого последнего дня. Как сообщил мне историк, с которым мы обсуждали фигуру Павла, если бы не его армейская реформа, то Отечественную войну мы могли бы и не выиграть. Есть и такое мнение. Мне оно понравилось.

- Даже так?

- Да. К примеру, первым, кто ввел шинель как военную форму для солдат, был именно Павел I. До него была неудобная и холодная епанча, в которой солдат мерз. Поэтому, когда в армии объявили, что император умер в результате апоплексического удара, офицеры радовались, а солдаты плакали. Потому что считали, что царь всегда заботился о них. Все это помогало мне составлять портрет героя, чтобы даже в сумасбродных поступках найти мотив и благую цель.

- Исходя из идеализма Павла Петровича и с поправкой на эпоху дворцовых переворотов, как думаете, он чувствовал, к чему все идет? Понимал, что обречен?

- Вероятно, да. Отсюда и паранойя. Скорее всего, она была обоснована как раз опасениями за физическое существование, а не за власть. В определенный момент это стало доминантой характера: повсюду видел заговор. И взято это было не с потолка - способ его кончины, собственно, и делает причины опасений очевидными (по самой распространенной версии, отказавшегося от отречения императора прямо в опочивальне Михайловского замка забили насмерть нетрезвые офицеры. - Авт.). С ним спорили, его не любили, против него настраивали дворянство. То, что творили за спиной России англичане, с которыми Павел разорвал отношения, просто подло. Все это не могло не сказываться на нем. И его психике.

«Человечеству всегда нравилось пощекотать нервы»

- Как сказываются на вашей психике - и человеческой, и актерской - резкие переходы от образа русского царя к роли чудовища, ангарского маньяка? Понятно, что это «всего лишь» профессия...

- Большое счастье для артиста - иметь возможность играть диаметрально противоположные роли. Не одних следаков или бандитов играть и испробовать всю палитру. Так что это радостно, когда в один день играешь бомжа, а на следующее утро - царя. Круто! Каждый раз проверяешь себя.

- Сейчас выходит целый вал «кровожадных» проектов: как сериалов («Тень Чикатило», «Фишер», «Лихие», «Слово пацана», «Дети перемен»; все 18+), так и подкастов, и передач. Неужели такой большой спрос на это? И почему?