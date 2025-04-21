Федор Лавров: «Кризис среднего возраста я пережил рано - в 28 лет»

Всем, кто неоправданно считал потомственного петербургского артиста вечным ментом или бандюком, он за последние годы предоставил развернутое опровержение: сыграл царя Федора Иоанновича («Годунов» 16+), секретаря Федора Шаляпина («Шаляпин» 12+), ангарского маньяка («Тень Чикатило» 18+), снялся с Юрой Борисовым в «Отпуске в октябре» 18+, и даже сам кино поставил как режиссер («Сказка для старых» 18+). Теперь актер вновь обращается к историческому материалу - исполняет одну из главных ролей в сериале «Александр I» 16+ (smotrim.ru, «Россия 1»). Ему выпало сыграть Павла I, которого обычно принято «показывать в русском кино бедным».
- Федор, судя по сериалу «Александр I», ваш император отличается от общепринятых шаблонов. Он совсем не жертва обстоятельств и агнец на заклании.
- Да, пришлось перевернуть кучу исторического материала, прежде чем понять, кого именно мне придется воплощать на экране. Мы обсуждали многое с режиссером Артемом Насыбулиным и со специалистами по той самой эпохе и истории армии - ведь Павел I провел много реформ в ней. Исходя из того, что я вычитал, могу сказать, что едва ли русский царь мог быть бесхребетным. Руководить огромной империей, принимать важнейшие решения, быть гроссмейстером ордена Мальтийских рыцарей и оставаться удобным для всех? Не бывает такого. Как адвокату роли мне хотелось понять, что он был за человек и какой он был фигурой для того времени.
Совсем не бедный Павел I в «Александре I» (2025). Фото: кадр из фильма
- И какой же? Спектр оценок очень разнится - от «русского Гамлета» до «безумного тирана».
- Дико противоречивая личность. Вместе с рядом прозрений и верных решений было немало откровенного самодурства. Он был человеком с крайне подвижной психикой: нервный, непоседливый, гиперактивный, одержимый жаждой деятельности. При этом дамокловым мечом над ним всегда висела слава прадеда - Петра Великого. Доля ему выпала нелегкая, а ситуацию усложняло то, что он, как и многие нервные люди, был крайне идеалистичен. Верил в рыцарство, благородство. А потом стал понимать, что не все люди устроены так, как он видит, и изменить это никак нельзя. Конечно, сокрушался от этого. При этом оставался волевым человеком до самого последнего дня. Как сообщил мне историк, с которым мы обсуждали фигуру Павла, если бы не его армейская реформа, то Отечественную войну мы могли бы и не выиграть. Есть и такое мнение. Мне оно понравилось.
- Даже так?
- Да. К примеру, первым, кто ввел шинель как военную форму для солдат, был именно Павел I. До него была неудобная и холодная епанча, в которой солдат мерз. Поэтому, когда в армии объявили, что император умер в результате апоплексического удара, офицеры радовались, а солдаты плакали. Потому что считали, что царь всегда заботился о них. Все это помогало мне составлять портрет героя, чтобы даже в сумасбродных поступках найти мотив и благую цель.
- Исходя из идеализма Павла Петровича и с поправкой на эпоху дворцовых переворотов, как думаете, он чувствовал, к чему все идет? Понимал, что обречен?
- Вероятно, да. Отсюда и паранойя. Скорее всего, она была обоснована как раз опасениями за физическое существование, а не за власть. В определенный момент это стало доминантой характера: повсюду видел заговор. И взято это было не с потолка - способ его кончины, собственно, и делает причины опасений очевидными (по самой распространенной версии, отказавшегося от отречения императора прямо в опочивальне Михайловского замка забили насмерть нетрезвые офицеры. - Авт.). С ним спорили, его не любили, против него настраивали дворянство. То, что творили за спиной России англичане, с которыми Павел разорвал отношения, просто подло. Все это не могло не сказываться на нем. И его психике.
«Человечеству всегда нравилось пощекотать нервы»
- Как сказываются на вашей психике - и человеческой, и актерской - резкие переходы от образа русского царя к роли чудовища, ангарского маньяка? Понятно, что это «всего лишь» профессия...
- Большое счастье для артиста - иметь возможность играть диаметрально противоположные роли. Не одних следаков или бандитов играть и испробовать всю палитру. Так что это радостно, когда в один день играешь бомжа, а на следующее утро - царя. Круто! Каждый раз проверяешь себя.
- Сейчас выходит целый вал «кровожадных» проектов: как сериалов («Тень Чикатило», «Фишер», «Лихие», «Слово пацана», «Дети перемен»; все 18+), так и подкастов, и передач. Неужели такой большой спрос на это? И почему?
Милиционер Попцов, он же серийный маньяк в «Тени Чикатило» (2024). Фото: кадр из фильма
- А почему люди смотрят фильмы ужасов? Человечеству всегда нравилось пощекотать нервы. Люди так устроены. Видимо, есть потребность встряхнуться, почувствовать всплеск адреналина. В царское время были выставки трупов. Конечно, у них было и утилитарное значение - опознать умерших. Но все же публика приходила поглазеть на мертвых людей. А на казни почему толпы собирались?
- Тогда давайте о насущном, а не страшном. Что за проекты сейчас у вас в работе?
- Экранизация «Сказки о царе Салтане» (актер играет Гонца. - Авт.) в процессе съемок. Большой блок исторического проекта «Княгиня Ольга» (верховный волхв Перемысл) был снят в прошлом году, а продолжение съемок намечено на ближайшее лето. Очень жду, чтобы работать дальше. Что касается режиссерских амбиций, то это отнимает очень много времени. Весь механизм нужно настраивать с нуля - этому нужно посвящать всего себя. На настоящий момент в работе два сценария - продюсерам показывали, многим нравится, но доработка нужна. Входить в съемочный процесс за свой счет и деньги друзей больше не готов (улыбается). Так что ищем соратников. Двигаемся, но не так быстро, как хотелось бы.
«Цели и мечты могут меняться»
Дети актера: Глафира (справа, стала актрисой), Марта и Фрол. Фото: личная страница Глафиры Лавровой в социальной сети
- Ваша старшая дочь Глафира продолжает проявлять себя на сцене БДТ. А младшие Марта и Фрол как поживают?
- Дети растут и меняются очень динамично. Марта уже практически взрослая девушка - 13 лет! Совершенно автономная личность, которая может обратиться за советом, но в принципе может и обойтись (смеется). Фрол помоложе, пока еще 10 лет, он в гаджетах и компьютерах, к которым я не совсем расположен. Периодически возвращаю его в нашу реальность - затеваем совместные интересные походы, так сказать, офлайн.
- Оба творческие?
- Да, ходят в театральную студию. Но я ничего пока сказать не могу. И не хочу. Пусть выберут сами. Если по душе - пожалуйста. Навязывать не хочется.
- Ну растут они все равно за кулисами? Это сильное влияние, скажем так.
- Конечно, бывает, что приезжают и на съемочную площадку, и на спектакль в гримерке посидеть. Видят и знают, чем занят отец. А дальше посмотрим.
- Из восьми детей Евгения Цыганова так или иначе снимаются шестеро. В том числе и в короткометражках отца. Вы, зная своих детей, как никто другой, снять их в кино не хотите?
- На Марту была написана роль в одном из сценариев, про который я говорил. Но за время работы над материалом дочь успела подрасти (смеется). Понимаете ли, время идет вперед. Все это тоже нужно учитывать.
- В ноябре вам будет 50. Это много или мало? И что вообще значит этот возраст?
- Вопрос сложный. Почему-то не задумывался. Наверное, потому что пережил кризис среднего возраста довольно рано - лет в 28. А сейчас… Ну, полтос впереди. И что? День рождения для меня - всегда спокойный день. Ведь ткань времени неделима. Тело, конечно, устаревает. Но время продолжает течь вне зависимости от моего возраста, верно? Поэтому не рефлексирую на этот счет. И слава Богу!
- Но цели ведь есть? Или хотя бы сокровенная мечта.
- Никогда не стремлюсь ставить задачи так, чтобы нужно было организовать забег. Вперед - до финишной прямой! Нет. Надо просто жить. Цели и мечты могут меняться, приходят и уходят. Это не константа. Хорошо, если достигаешь. Но если нет - это тоже своего рода решенная задача. После недостигнутой цели приходит опыт смирения, а вслед за ним и возникает пространство для мышления, которое не цепляется за сверхзадачи, потому что все это начинает казаться школьным разбором на причины и следствие. А жизнь ведь куда шире, чем задачки из учебника.
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