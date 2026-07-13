Федор Добронравов: «Как можно назвать себя примерным семьянином?»

С 16 июля в широкий прокат выходит семейный фильм «На деревню дедушке-2».
О чем фильм «На деревню дедушке – 2»
По сюжету ленты 11-летний Владик приезжает в деревню к деду Юре (Юрий Стоянов), чтобы помочь ему в строительстве дома. Конечно, работа не идет гладко, но семейное гнездо растет на глазах.
Однажды от строительных работ Юрия отвлекает некий Виктор (Федор Добронравов), который представляется дипломатом из МИДа. Впоследствии выясняется, что это еще один дед мальчика, только со стороны отца.
И он тоже хочет познакомиться и подружиться с Владиком. Но если дед Юра может предложить мальчику рыбалку, общение с петухом Иннокентинем и домашнюю работу, то дед Виктор – много чипсов, приставку и рассказы о своих путешествиях за границу.
Между двумя дедушками разгорается чуть ли не битва за внимание внука, грозящая перерасти в нечто большое. Удастся ли им зарыть топор войны и понять, что Владику дороги они оба?
На премьере фильма Федор Добронравов рассказал о совместных импровизациях с Юрием Стояновым, своем деревенском детстве и семейных традициях.
Федор Добронравов о Юрии Стоянове: «Я даже не знаю, на чем он не умеет ездить»
- Федор Викторович, много ли было импровизаций на съемочной площадке?
- С таким профессиональным партнером даже сдерживали себя, чтобы не предложить что-то такое, что не входит в рамки фильма или еще что-нибудь.
А сейчас разве можно сказать: «Это я придумал?». Я и не думал о том, какая это была импровизация. Это некая степень свободы, когда и режиссер разрешает, и партнер разрешает.
Все равно любая импровизация подготовленная: то ли своей интуицией, то ли волей режиссера, то ли еще чем-то.
- По сюжету фильма герой Юрия Стоянова ездит на тракторе. А вам приходилось что-то осваивать?
- Профессиональный человек. Я даже не знаю, на чем он не умеет ездить. А мне – нет.
Фото: кадр из фильма «На деревню дедушке-2»
Федор Добронравов о семье: «Новый год, дни рождения мы встречаем вместе»
- А вы сами ездили в детстве в деревню к дедушке?
- Конечно.
- А какое оно было?
- Как у Ярика (исполнитель роли Владика Ярослав Головнев – прим. ред). Когда туда не так и сюда не так. Не так запряг, не так распряг коней, не туда поехал. Но это же пацаны. Они как живы-то остались?
- В сериале «Сваты» вы играете деревенского дедушку, а здесь – дипломата. Где было легче сниматься?
- И там, и там легко.
- Поговорим о вашей семье. Какие в вашем семействе существуют традиции?
- Новый год, дни рождения мы встречаем вместе, какие-то праздники. В силу занятости детей. Они сейчас довольно много снимаются.
- Вы можете назвать себя примерным семьянином?
- Я? Ну если я только больной на всю голову. Как можно назвать себя примерным семьянином? Я что, святой, что ли? Такого не может быть.
У каждого человека есть свои плюсы и минусы.
- Расскажите о них подробнее, пожалуйста.
- Что ж я о своих минусах буду рассказывать? Из плюсов – хвастаться не хочу.
- Ваши сыновья уже стали актерами. Хотели ли бы вы, чтобы по вашим стопам пошли и внуки?
- Они сами будут выбирать, родненькие. Я не хочу диктовать. Я и детям-то не диктовал, чтобы они шли в актерство.
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