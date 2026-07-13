Федор Добронравов: «Как можно назвать себя примерным семьянином?»

С 16 июля в широкий прокат выходит семейный фильм «На деревню дедушке-2».

О чем фильм «На деревню дедушке – 2»

По сюжету ленты 11-летний Владик приезжает в деревню к деду Юре (Юрий Стоянов), чтобы помочь ему в строительстве дома. Конечно, работа не идет гладко, но семейное гнездо растет на глазах.

Однажды от строительных работ Юрия отвлекает некий Виктор (Федор Добронравов), который представляется дипломатом из МИДа. Впоследствии выясняется, что это еще один дед мальчика, только со стороны отца.

И он тоже хочет познакомиться и подружиться с Владиком. Но если дед Юра может предложить мальчику рыбалку, общение с петухом Иннокентинем и домашнюю работу, то дед Виктор – много чипсов, приставку и рассказы о своих путешествиях за границу.

Между двумя дедушками разгорается чуть ли не битва за внимание внука, грозящая перерасти в нечто большое. Удастся ли им зарыть топор войны и понять, что Владику дороги они оба?

На премьере фильма Федор Добронравов рассказал о совместных импровизациях с Юрием Стояновым, своем деревенском детстве и семейных традициях.

Федор Добронравов о Юрии Стоянове: «Я даже не знаю, на чем он не умеет ездить»

- Федор Викторович, много ли было импровизаций на съемочной площадке?

- С таким профессиональным партнером даже сдерживали себя, чтобы не предложить что-то такое, что не входит в рамки фильма или еще что-нибудь.

А сейчас разве можно сказать: «Это я придумал?». Я и не думал о том, какая это была импровизация. Это некая степень свободы, когда и режиссер разрешает, и партнер разрешает.

Все равно любая импровизация подготовленная: то ли своей интуицией, то ли волей режиссера, то ли еще чем-то.

- По сюжету фильма герой Юрия Стоянова ездит на тракторе. А вам приходилось что-то осваивать?

- Профессиональный человек. Я даже не знаю, на чем он не умеет ездить. А мне – нет.