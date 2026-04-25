Евгений Ткачук: «Хочется ли сына? Конечно, да. Работаем над этим!»

- Если взять первое название сериала «Герои и выродки» и вспомнить сценарий, то можно сделать вывод: с самого начала не было однозначно понятно, кто есть кто в этих двух определениях. Материал был настолько полифоничен, что с обеих противоборствующих сторон встречались и герои, и выродки. В фильме у нас, как мне кажется, это получилось показать: и у белых есть странные люди, и у красных люди, скажем так, с неоднозначной мотивацией и позицией.

Что касается баланса сил, то Андрей Кончаловский нашел даже не позицию, за кого мы и на кого делаем ставку - этот выбор был представлен до нас в других проектах, он создал высказывание о естественном и понятном пути России в начале XX века. И в этом заключен взгляд, который можно сравнить с позицией созерцателя: он не дает оценок, но принимает течение жизни таким, какое раскрывается перед глазами.

- Вопрос от читателей. Насколько необходима была сцена с Лениным на берегу, который работал в сестрорецком шалаше, выходя на берег нагим, чем шокировал плывущих мимо на лодочке сограждан?

- Я пустился в это с удовольствием! А что? В воспоминаниях Владимира Ильича и в книге Льва Данилкина («Пантократор солнечных пылинок») описаны разговоры, размышления по поводу наготы в принципе: что это такое и почему люди в России реагируют на это весьма странно. Есть мысли о том, как Ленин понимает немцев, которые ходят в общие бани - и всегда голыми. Да, для русского человека это нонсенс. Собственно, такую разницу восприятия и ментальностей Ленин и пытался осмыслить. И поэтому в «Хрониках» появилась такая сцена. Вот что мы раскрывали. Не было сверхзадачи показать Ильича без одежды. Мне кажется, достаточно живой и смешной эпизод, который логически вытекает из личности персонажа, его характера и образа жизни.

«Основной вид спорта - работа с конями»

- Если проследить за галереей ваших образов, несложно заметить, что тихих или вялых героев там практически нет. Вы играете наотмашь, навзрыд, на разрыв аорты. Скажите, а тушить в себе это буйство энергии приходится?

- Пока я употреблял алкоголь, тушить приходилось. Однако не получалось. А как только избавил себя от этой муки, все встало на свои места. И с окончанием «жизни на дне» страдания закончились. Все стало проще, понятнее и естественнее. В том числе из ролей стало проще выходить. И в целом жить в трезвости оказалось куда интереснее, хотя раньше я думал, что это и не жизнь вовсе. Выяснилось, что теперь настоящая жизнь только начинается.

- А физкультура - это стиль жизни или рабочая необходимость?

- Тут открою секрет: вообще не занимаюсь в спортзале! (Хохочет.) Хотя может показаться, что наоборот. У меня, признаться, не хватает воли каждое утро заставлять себя этим заниматься, как делал Ленин. Основная физическая нагрузка и вид спорта - работа с конями. Когда время выпадает, могу поиграть в бильярд - люблю погонять шары. Вот и вся моя физкультура. Почему мое тело выглядит так, будто я не выхожу из тренировочного зала? Даже не знаю. Но сетовать на это не буду.

- Вот мы и подобрались к лошадям. В каждом интервью вы с особой любовью отзываетесь о конях, которых пестуете в театре «ВелесО». То у вас конь Медовый симулировал травму и отказался от премьеры, то экстренно пришлось вводить на роль Валдая…

- Вот! А тут, понимаете, Валдай третий спектакль срывает. Выбегает, когда нужно, а на мизансцену не заходит! Я уже начал ругаться с ним. Заменю, говорю, тебя. А он только глазами хлопает - типа «не понимаю».

- В августе вы в который раз проведете фестиваль «Каменный стол». Что готовите на этот раз?

- «Каменный стол» - уникальный проект нашего театра «ВелесО». Иммерсивный трехдневный фестиваль в поселке Севастьяново (Ленинградская область), где главные герои - гости. Суть мероприятия в том, что гости, они же активные участники, начинают раскрывать заданную фестивалем тему через призму прожитой жизни. Каждый фестиваль - новая тема, которую мы исследуем, приглашая и команду театра «ВелесО», и тех, кто мог бы помочь раскрыть заглавную - через науку, музыку, прикладные ремесла. Тема этого года - «Источник»: начало движения, жизни, творчества. Если обобщать, то мы собираемся за «Каменным столом», чтобы обсудить и почувствовать, какой может быть жизнь, где в приоритете не стремление к успеху, а доброта и забота.