Эвелина Бледанс: «У меня столько проектов, что не понимаю, где взять время искать морщинки»

- Сто лет застанут Эвелину Бледанс на работе, судя по вашей активности. Что, где сейчас в работе?

- Жизнь очень насыщенная. Даже не знаю, желать ли себе еще бо`льшей насыщенности. Но я понимаю, что один проект заканчивается и он должен плавно перейти в следующий, поэтому постоянно в работе. Сейчас выходят два премьерных спектакля «Салон красоты, или О чем говорят женщины» и совсем свежий спектакль «Авантюра» с Игорем Лифановым. Театр - это моя жизнь. Со школьного театра, с театрального института и по сей день не прерывала и не собираюсь прерывать свои выходы на сцену. Образы все ярче и разнообразнее, но так же молоды и привлекательны!

- У вас и другие спектакли в графике, поэтому постоянные поездки по городам страны. Как тут сохранить красоту и здоровье?

- Стараюсь распределять энергию, планирую не только работу, но в перерывах оставляю время на себя. График ближайших гастролей - в 7 утра меня забирает автомобиль и в отель меня привезут в 12 ночи. Дорога, повторения текста, стресс, сцена, у нас в спектакле много танцев и движений... На следующий день следующий переезд - еще 150 км. И все сначала. Сейчас я снимаюсь в новом телешоу, и там такой формат, что могут позвонить и сказать: «Ты завтра снимаешься с утра». Придется вылетать в Москву с гастролей (также Эвелина вышла в финал телешоу «Маска», где выступала в маске Страуса. - Авт.). Чем я этот режим компенсирую? К примеру, как я делала недавно перед премьерой спектакля в Санкт-Петербурге - с утра поплавала в бассейне в отеле, поставила на бортик водичку с лимончиком - попью ее, проплыву, опять попью. Затем в шикарном ресторане с прекрасным видом встретилась с милыми моему сердцу людьми на завтраке. Потом была прогулка по Санкт-Петербургу, чтобы я немного взмокла и набралась прекрасных впечатлений от каналов и дворцов. Сейчас у меня заканчиваются два проекта, поэтому я куплю себе тарелочки царского периода. Кто-то бьет тарелочки на съемочных площадках, а Бледанс покупает себе тарелочки в честь окончания важного для меня проекта. Скоро все эти тарелочки вывешу дома на стене. Кстати, на днях я вернулась из Нижнего Новгорода, где была спикером региональной образовательной программы «Женское лидерство». Также я провожу мастер-классы в студии театрального мастерства для «особенных» детей в моем благотворительном центре «Мы все разные».

«Как можно себе что-то запретить?»