Эвелина Бледанс: «У меня столько проектов, что не понимаю, где взять время искать морщинки»

У Эвелины Бледанс в этом году случился пик востребованности. Сейчас у нее премьерные спектакли, съемки в кино, сериалах, новом телепроекте, мастер-классы. Конечно, Бледанс продолжает работу в своем фонде, где помогает семьям с солнечными детьми. Мы обсудили с Эвелиной, как все успеть и оставаться в форме.
«Друзья стараются, чтобы я дожила до 100 лет»
- Что нового происходит в вашей жизни?
- Глядя вокруг, понимаю, что вот сейчас живу именно так, как хочу. На днях мою лужайку с крокусами у дома засыпало снегом, я их откапывала. Снег растаял, и крокусы опять стоят как новенькие. Я себя с этими крокусами могу сравнить. Мы вырабатываем эмоциональный иммунитет, который защищает от заражения негативными эмоциями - окружая себя людьми, которые могут дать нам защиту в этой жизни. А мы будем их защитой тоже. К примеру, я хочу поблагодарить за сегодняшний день своего друга Юрия, который привез мне вяленой хурмы, чурчхелы и пять литров домашнего вина. Я себя окружаю друзьями, которые не доводят меня, не пьют кровь, а дарят позитивные эмоции, подарки, стараются, чтобы я все-таки дожила до ста лет...
Фото: Валентина Григорьева
- Сто лет застанут Эвелину Бледанс на работе, судя по вашей активности. Что, где сейчас в работе?
- Жизнь очень насыщенная. Даже не знаю, желать ли себе еще бо`льшей насыщенности. Но я понимаю, что один проект заканчивается и он должен плавно перейти в следующий, поэтому постоянно в работе. Сейчас выходят два премьерных спектакля «Салон красоты, или О чем говорят женщины» и совсем свежий спектакль «Авантюра» с Игорем Лифановым. Театр - это моя жизнь. Со школьного театра, с театрального института и по сей день не прерывала и не собираюсь прерывать свои выходы на сцену. Образы все ярче и разнообразнее, но так же молоды и привлекательны!
- У вас и другие спектакли в графике, поэтому постоянные поездки по городам страны. Как тут сохранить красоту и здоровье?
- Стараюсь распределять энергию, планирую не только работу, но в перерывах оставляю время на себя. График ближайших гастролей - в 7 утра меня забирает автомобиль и в отель меня привезут в 12 ночи. Дорога, повторения текста, стресс, сцена, у нас в спектакле много танцев и движений... На следующий день следующий переезд - еще 150 км. И все сначала. Сейчас я снимаюсь в новом телешоу, и там такой формат, что могут позвонить и сказать: «Ты завтра снимаешься с утра». Придется вылетать в Москву с гастролей (также Эвелина вышла в финал телешоу «Маска», где выступала в маске Страуса. - Авт.). Чем я этот режим компенсирую? К примеру, как я делала недавно перед премьерой спектакля в Санкт-Петербурге - с утра поплавала в бассейне в отеле, поставила на бортик водичку с лимончиком - попью ее, проплыву, опять попью. Затем в шикарном ресторане с прекрасным видом встретилась с милыми моему сердцу людьми на завтраке. Потом была прогулка по Санкт-Петербургу, чтобы я немного взмокла и набралась прекрасных впечатлений от каналов и дворцов. Сейчас у меня заканчиваются два проекта, поэтому я куплю себе тарелочки царского периода. Кто-то бьет тарелочки на съемочных площадках, а Бледанс покупает себе тарелочки в честь окончания важного для меня проекта. Скоро все эти тарелочки вывешу дома на стене. Кстати, на днях я вернулась из Нижнего Новгорода, где была спикером региональной образовательной программы «Женское лидерство». Также я провожу мастер-классы в студии театрального мастерства для «особенных» детей в моем благотворительном центре «Мы все разные».
«Как можно себе что-то запретить?»
Актриса рассказывает: «На фото с бабушкой мой герой Великой Отечественной - дедушка Николай Григорьевич Ващинский. Он ушел на фронт 22 июня 1941 года, закончил войну у Бранденбургских ворот. Своего старшего сына я назвала в честь деда Коли. С днем Великой Победы! Фото: личный архив Эвелины Бледанс
- Сейчас 50 лет для женщины - это новые 30. Вы прекрасно выглядите, успеваете воспитывать сына и много работать. Были ли у вас переживания по поводу возраста и как вы их решили - поделитесь опытом?
- У меня были серьезные переживания на эту тему однажды: накануне 50-летия, тогда я даже чуть в больницу не загремела. Психосоматическое расстройство спровоцировало проблему: заклинило шею, и чем только я ее не лечила - и иголками, и т. п. Вылечила. И как отрезало - взяла и решила, что переживать больше не буду, потому что себе дороже. Ну да, иногда смотришь и думаешь: ну, в этом местечке 20 лет назад было немного получше. Но и сейчас хорошо. В общем, как-то достаточно спокойно отношусь - не переживаю точно. Что бы я могла посоветовать? Не думать о возрасте, чтобы не прибавить себе возраста. У меня столько проектов, что не понимаю, где взять время, чтобы рассматривать свои морщинки. У меня просто нет свободного времени - и это тоже ответ на ваш вопрос. Кто-то может в выходной лежать на диване, просто смотреть что-нибудь по телику. Я себе такое позволить не могу: начинаю насыщенный день самое позднее с семи утра.
- Что в рационе, чем занимаетесь, чтобы быть такой стройной и красивой?
- Надо уметь любую пищу есть с таким посылом, что она принесет только пользу. Я не приемлю ограничения в питании. Я выбираю дисциплину и структурированную гармоничную жизнь. Как можно себе что-то запретить? Если есть аллергия, диабет или другое заболевание, когда необходимы ограничения в питании - другое дело. Я, слава тебе, Господи, здоровый человек и питаюсь разнообразно, сбалансированно - в моем рационе есть птица, рыба, мясо, овощи, фрукты, зерновые. Стараюсь включить в меню жиры, углеводы и особенно важны белки - с возрастом мышечная масса уходит, ее надо постоянно поддерживать. Поэтому иногда употребляю после тренировки белковые смеси. Хотя сейчас гуру, с которым я занимаюсь, отругал меня - сказал, чтобы я не вздумала пить эту смесь из банок. Он советует какой-то кунжутный белок есть. Но я сначала допью смесь, которую накупила, а потом посмотрим.
- Ну хоть какие-то ограничения есть в питании?
Йога - хорошая форма и самочувствие. Фото: личный архив Эвелины Бледанс
- Говорят, что лучше не пить цельное молоко из-за лактозы. И как-то так само собой молоко ушло из моего рациона. Но иногда мне хочется молока. И раз в три месяца я наливаю чашку холодного молока, беру замороженную черную шоколадку - и наслаждаюсь вкусом.
- А что за гуру? Какие занятия он ведет?
- У меня индивидуальные тренировки. Мы делаем специальные практики - упражнения из йоги, растяжки, силовые, потом массаж. Достаточно жесткий. Если в этот момент в моем доме оказывается случайный человек (какой-нибудь ремонтник счетчика) и услышит мой крик, то подумает, что меня режут... По-другому результат не получишь - надо проминать все позвонки, мышцы.
- Вы возраст не скрываете. Потому что в 56 лет выглядите гораздо моложе цифр в паспорте. И эмоции на лице у вас естественные. То есть процедуры омолаживающие у вас только косметологические, пластику не делали?
- Ну конечно. Я пластику делать не собираюсь. К такому выводу пришла, когда смотрю на результат круговой подтяжки, которую всем рекомендую... Хотя никогда не говори никогда.
- Не всегда, но нередко видно, когда была хирургическая подтяжка....
- Да, вы правы. Видно.
«Сема стал больше времени проводить с отцом»
Эвелина Бледанс с сыном Семеном Семиным. Фото: личный архив Эвелины Бледанс
- Расскажите, пожалуйста, про Семена. Парню уже 13 лет исполнилось. Как у него дела? Переходный возраст еще не начался?
- Нет у нас переходного возраста. Мы с ним настолько друг друга хорошо знаем, что можно все регулировать и гармонизировать. Когда родился Семен (Эвелина Бледанс рассказала о том, что Семен родился с синдромом Дауна, открыла фонд помощи таким же семьям, благодаря этому отношение нашего общества к солнечным деткам изменилось. - Авт.) на моем пути попался волшебный гомеопат. Конечно, параллельно мы ходили к остеопату, на массаж. Но шесть лет я ходила в гомеопатическую аптеку и давала сыну гомеопатические шарики, считаю, что таким образом ребенка гармонизировали, он стал стрессоустойчивым. Сейчас Семен ходит на скалолазание и ему очень нравится, что для меня вообще неожиданно. Семен стал больше времени проводить с отцом (папа мальчика - бывший муж актрисы Александр Семин. - Авт.), чему я рада.
- Куда поедете отдыхать в этом году?
- На майские праздники у меня должны быть съемки в сериале на острове Пхукет, поэтому я надеюсь объединить работу и Семин отдых в одну упаковочку. Утром и вечером мы вместе с Семой купаемся, фрукты, овощи, рыба, креветки, соки, кокосы - прекрасно. Летом планирую поехать в свой родной Крым. Очень хочу. Веду переговоры, чтобы в июле поехать в курортные города в гастрольный тур со спектаклем «Любовь и голуби», где я играю Раису Захаровну. В августе у нас снова будет в Сочи кинофестиваль «Антарес», где я в жюри. Также у нас будут спектакли в Краснодарском крае. Лето обещает быть жарким, но я умею совмещать работу с отдыхом.
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